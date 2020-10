Prelazni rok u Rusiji traje do 17. oktobra, pa klubovi imaju dovoljno vremena da popune praznine u svojim redovima i dodatno ojačaju igrački kadar. Moskovska Lokomotiva je već reagovala, pa je u svoje redove dovela napadača Porta Ze Luiša za obeštećenje od 7.000.000 evra. On je na listi registrovanih igrača zamenio crnogorskog napadača Luku Đorđevića, što praktično znači da rođeni Budvanin može da pronađe novu sredinu do kraja prelaznog roka.

Zanimljivo za Ze Luiša je na ime obeštećenja u proteklih pet godina potrošeno 24.250.000 evra. Moskovski Spartak ga je u julu 2015. godine doveo iz Brage za 6.500.000, a u julu 2019. prodao Portu za 10.500.000. Prošle sezone snažni napadač je postigao osam golova na 19 utakmica u dresu Zmajeva, imao je dosta problema i sa kolenom, pa je to uticalo na manji broj mečeva.

Luka Đorđević je tek izašao iz teške povrede ligamenata kolena, pa je prošle sezone zabeležio tek šest nastupa za Lokomotivu, a u ovoj je tri puta bio na klupi za rezervne igrače. Đorđević je u Moskvu stigao iz Zenita na leto 2019. godine za obeštećenje od 2.500.000 evra, ali su mu povrede potpuno usporile karijeru. Đorđević je svojevremeno bio i na meti Partizana, čiji je strastveni navijač, ali nijednom nije bio previše blizu Humske. Nedavno se

Napad Lokomotive je u ogromnim problemima od početka sezone. Iskusni Fjodor Smolov je postigao tri gola, ali je trenutno povređen, Eder se još nije upisao u strelce, dok je treći izbor Vitali Lisakovič postigao jedan gol.