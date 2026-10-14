Nikolićeva londonska tragedija: Golmane, to se ne sme (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | sre. 14.10.26. | 23:00
AEK poveo protiv Šahtjora, ali ga na kraju koštao jedan promašen zicer i jedna jeziva reakcija čuvara mreže - 3:1
Bila je šansa... I to velika. Šansa da AEK posle dve runde Lige šampiona bude jedan od timova sa maksimalnih šest bodova... Šansa da među viđenijim evropskim klubovima, odnosno ligama, počne glasnije da se govori o Marku Nikoliću... I šansa da atinski klub uprkos monstruoznom žrebu, dođe u situaciju da sanja mesto među 24 najbolja tima.
Ta šansa večeras, naravno, nije nestala, ali je nakon poraza od Šahtjora (3:1) u određenoj meri, umanjena. A nije moralo da bude kako je ispalo, jer je Nikolićev tim poveo na Stamford Bridžu, jer je početkom drugog poluvremena, pri rezultatu 1:1 imao zicer za novo vođstvo i jer ga je na kraju bod(ov)a koštala greška golmana Alberta Brinjolija koja nije smela da se dogodi.
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Nije AEK bio inferioran u Londonu, odigrao je bar-a-bar utakmicu sa brazilskim odredom Arde Turana, ali se videlo da ga je Brinjolijev primljen pogodak iz mrtovog ugla koji ćemo krstiti u auto-gol jer lopta nije išla u okvir, psihološki ubio. Mnogima je kroz glavu prošlo finale Lige šampiona iz 2006. godine, heroj Barselone Žulijano Beleti i Arsenalov nesnađeni, rezervni golman Almunija.
Drugi put je Marko Nikolić vodio ekipu na Stamford Bridžu. Učinio je to davne 2018. godine sa Videotonom i nije se obrukao (poraz 1:0) protiv Čelsija koji je nekih sedam meseci kasnije osvojio Ligu Evrope. Večeras je bio apsolutno konkurentan, ali je ulogu odigrala činjenica da fudbaleri šampiona Grčke nemaju mnogo iskustva na elitnom nivou, te da su zatrokirali u ključnim momentima.
Da, ekipa srpskog stručnjaka je bolje otvorila utakmicu, pogodila stativu u trećem minutu preko Mukudija, u 14. propustila šansu da povede posle voleja Luke Jovića, a do prednosti došla sredinom prvog dela zahvaljujući umešnosti Koite, Stavra Fila i Lovra Majera.
Međutim, ubrzo nakon sticanja prednosti, Relvas je skrivio penal i omogućio nominalnom domaćinu da se vrati. Pedrinjo je pogodio, a Brinjolijeva mreža je kroz dva minuta mogla ponovo da se zatrese. Umesto nje, zatresla se prečka nakon lukavog pokušaja Pedra Enrikea.
Egal na poluvremenu, pa umalo, ubojito otvaranja AEK-a u drugom delu. Luka Jović je pokazao da je plejmejker zarobljen u telu špica, ali asistent kod vodećeg gola Filo, uplašio se zicer situacije. Oklevao je i kupio vreme Rižnjiku. Najbolja šansa za novo vođstvo je propala.
U periodu od 80. do 86. ispisana je Nikolićeva londonska tragedija. Prvo nedopustivo postavljanje Brinjolija, a onda majstorija Mendoze koja je dokusurila AEK. Čak i da je kifla Zupkova u 90. minutu ušla u mrežu umesto što je završila na prečki, teško da bi se AEK vratio u Atinu neporažen.
Nakon prve četvrtine glavne faze Nikolićev tim ima polovičan učinak odnosno tri boda. Do kraja mu ostaju gostovanje Mančester Sitiju, domaćinstvo Realu, odlazak na noge Komu, meč kod kuće protiv Galatasaraja, pa još jedno domaćinstvo Romi, a onda sudar sa Borusijom u Dortmundu u poslednjem, 8. kolu.
LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
LASK Linc - Liverpul 3:6 (0:3)
/Ljubičić 63, Fleker 74, 77 - Arauho 22, Barkola 24, 37, 66, Frimpong 51, Kumas 72/
Fajenord - Komo 3:2 (1:1)
/Zekijel 20, Hađ Musa 52, Sančez ag 81 - Dijao 18, Douvikas 90+3/
Betis - Porto 3:2 (0:0)
/Ezalzuli 47, Ernandez 74, Isko 84p - Veiga 54, Samu 61/
Roma - Real Madrid 3:4 (1:1)
/De Ron 20, Malen 51, 58 - Embape 25, Espi 83, Endrik 85, Ridiger 90/
Aston Vila - Fenerbahče 6:0 (3:0)
/Manzambi 12, Džekson 31, 39, Barkli 67p, 73, Ejbraham 89/
Bode Glimt - Borusija Dortmund 1:0 (0:0)
/Sjevold 52/
Mančester Siti - Pari Sen Žermen 2:4 (0:3)
/Haland 53, 75 - Due 13, Dembele 15, Vitinja 32, Aklijuš 63/
Šahtjor - AEK 3:1 (1:1)
/Pedrinjo 34p, Brinjoli ag 80, Mendoza 86 - Majer 28/
Slovan Bratislava - Štutgart 0:3 (0:1)
/Undav 29, Kruz ag 65, Demirović 90/