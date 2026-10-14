Nikolićeva londonska tragedija: Golmane, to se ne sme (VIDEO)

Bila je šansa... I to velika. Šansa da AEK posle dve runde Lige šampiona bude jedan od timova sa maksimalnih šest bodova... Šansa da među viđenijim evropskim klubovima, odnosno ligama, počne glasnije da se govori o Marku Nikoliću... I šansa da atinski klub uprkos monstruoznom žrebu, dođe u situaciju da sanja mesto među 24 najbolja tima.

Ta šansa večeras, naravno, nije nestala, ali je nakon poraza od Šahtjora (3:1) u određenoj meri, umanjena. A nije moralo da bude kako je ispalo, jer je Nikolićev tim poveo na Stamford Bridžu, jer je početkom drugog poluvremena, pri rezultatu 1:1 imao zicer za novo vođstvo i jer ga je na kraju bod(ov)a koštala greška golmana Alberta Brinjolija koja nije smela da se dogodi.