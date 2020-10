Nekadašnji fudbaler Partizana Nikola Ninković u petak uveče doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u Hrvatskoj. Fudbaler italijanskog drugoligaša Askolija odmah je smešten u bolnicu u Sisku gde je proveo jedan dan, a onda ga je brat Nemanja prevezao u Beograd.

Nestašnji dečko srpskog fudbala je išao za Italiju, a na putu prema Zagrebu se zakucao u kamion koji je bio nepropisno parkiran. Porše je potpuno havarisan, dok je Ninković prošao sa teškim povredama, srećom, koje nisu opasne po život.

Dete crno-belih trenutno je na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a putem SMS poruka, se oglasio za Informer i objasnio stepen povreda i kako se oseća posle šoka koji je doživeo.

"Ne mogu da pričam jer su mi jedva spasili jezik od amputacije. Usta su mi u koncima i jedno vreme neću moći da govorim. Ostalo je manje, više sve u redu. Imam neko krvarenje u mozgu, ali to će da se reši samo od sebe, samo je potrebno vreme. Za sada ne smem mnogo ni da hodam, pa iz kreveta ustajem samo kad moram do kupatila. Ruke su, hvala Bogu, dobro”, napisao je Ninković u prepisci sa novinarom Informera.

Ninkoviću je stradalo i nekoliko zuba. I pored teških povreda, ne napušta ga optimizam. Vedar duh posebno je značio roditeljima.

"Pod jakim sam lekovima ovih dana, pa da budem iskren, retko čega se sećam. Nisam još ni svestan šta mi se dogodilo. Moji najbliži su me videli, pa su se umirili. Inače su preplakali ova dva dana, nisu spavali uopšte. Ohrabrio sam ih da je sve u redu, da će uskoro da me gledaju na terenu. Hvala dobrim ljudima koji su mi pisali poruke podrške i svim prijateljima koji su ponudili pomoć porodici i meni. Hvala im do neba”.

Prognoze za povratak na teren nisu tako ohrabrujuće.

"Uh, ne bih da slušam doktora jer mi je rekao da je za mene sezona završena. Prema njegovoj prognozi, u nekom trenutku moći ću da se vratim na treninge, ali bez utakmica. Nadam se da greši i da ćemo da nađemo neko rešenje. Možda ću moći da igram sa zaštitnom kacigom ili kako se već zove. Na vezi sam sa čelnicima Askolija, imaju razumevanja za moju situaciju. Zvali su me skoro svi bivši treneri sa kojima sa sarađivao u Italiji, kao i mnogo saigrača. Hvala im svim, oduševili su me”.

Ninkovića boli što ga niko od rukovodstva Partizana nije zvao iako je dete crno-belih. Igrao je pet godina za prvi tim, a prošao je i mlađe kategorije tima iz Humske.

"Zvalo me je mnogo nekadašnjih saigrača iz Partizana, sa nekima se godinama nisam čuo i video. Hvala im što su me se setili. S druge strane, od zvaničnika iz kluba me niko nije zvao, što je i bolje. To nisu ljudi, to su životinje koje su došle da unište klub, ali ne bih sada o njima. Meni je najvažnije da mi je puno mojih Grobara pisalo”, istakao je Ninković za Informer.