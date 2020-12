Otišao je iz redova Crvene zvezde pre pet godina i u Seriji A izgradio ime. Darko Lazović je godinama bio jedan od najstandardnijih u Đenovi, a od prošle je neizostavan član prve postave Verone i jedan od bitnijih vojnika hrvatskog trenera Ivana Jurića. Odličnim igrama skrenuo je pažnju i Lacija, ali sudeći po izjavi njegovog agenta Bojana Ostojića, reprezentativac Srbije neće menjati sredinu ove zime.

Kratko je za italijanske medije njegov agent Bojan Ostojić pojasnio kakav je status srpskog fudbalera i postoji li mogućnost da od januaru zaigra na Olimpiku.

"Lazović će ostati u Helas Veroni. Lacio? Ta ideja nema veze sa stvarnošću", otkrio je Ostojić za Europacalciomercato.net.

Iako je u Zvezdi igrao po krilu, u Italiji je vremenom dobio nešto povučeniju ulogu. Stigao je i do pozicije desnog beka, u Veroni je promenio i stranu, sada standardno šparta uz levu aut-liniju na mestu krilnog beka. Može se reći da mu je sada to i primarna pozicija, a Lacio ga je video kao idealnu zamenu za Senada Lulića. Iskusnom Bosancu ugovorasa klubom ističe na kraju sezone, a trenutno je i van stroja zbog povrede članka. Povreda je intenzivirala interesovanje iz Rima za srpskog reprezentativca, posebno kada se u ozbir uzme da Simone Inzagi ne može da računa ni na Mohameda Faresa.

Ipak, u januaru će Nebeskoplavi pojačanje za mesto uz levu aut-liniju morati da potraže na nekom drugom mestu. Lazović je jako bitan šraf u Jurićevoj mašineriji, koja i ove sezone iznenađuje sjajnim rezultatima i nastupima u Seriji A. (trenutno su deveti sa samo bodom manje od Lacija).

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Lazović je kao slobodan igrač stigao leta 2019. godine u Veronu i tada je stavio paraf na saradnju sa žuto-plavima do leta 2022. godine. Ukoliko ne produži ugovor do narednog leta, sledeće sezone bi Lacio mogao ponovo da pokuša da ga preseli u svoje redove, bila bi to kruna klupske karijere za 30-godišnjeg Čačanina. Ove sezone je upisao 11 nastupa, zabeležio je po jedan gol i asistenciju, određene mečeve je propustio zbog problema sa virusom korona.