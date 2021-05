Prekinut je veliki niz Crvene zvezde od 22 vezane pobede u Superligi. Za to je bio odgovoran Rad, koji je posle velikog povratka na Banjici došao do vrednog boda u borbi za osptanak. Crveno-beli su imali dva gola prednosti, zahvaljući golovima Filipa Falka i Milana Pavkova, ali su Građevinari uspeli da stignu do izjednačenja pogocima Nemanje Mladenovića i Marka Šarića - 2:2 (1:2).

Zvezda je na Banjicu došla s namerom da "probije" cifru od 100 osvojenih bodova, ali će te ambicije morati da prebace na meč sa Zlatiborom na stadionu Rajko Mitić predstojećeg vikenda. Građevinari su imali dovoljno snagne da se vrate nakon uraganiskih naleta crveno-belih s početka meča i nadoknade ozbiljan deficit. Dobru igru iz finiša prvog poluvremena preslikali su na nastavku meča, uveli su crveno-bele u "juriš na obe strane" i to na kraju nagradili izjednačenjem. Ogromne zasluge za ovaj bod idu na račun sjajnog Damira Kahrimana koji je bio direktno odgovoran za to što gosti na poluvremenu imali bar dva-tri gola prednosti.

Crvena zvezda je u uvodnim trenucima, a pre svih Milan Pavkov, propustila priliku da stigne do ozbiljne zalihe. Golgeter iz Begeča je pre prvog gola crveno-belih imao četiri ozbiljne šanse, ali je mrežu Građevinara načeo Filopo Falko tek u 31. minutu. Lucidni Italijan je bio na pravom mestu i potpuno smiren da odlično dodavanje Mirka Ivanića sprovede u mrežu svemoćnog Damira Kahrimana. Ipak, Rad je imao snage i umeća da ozbiljno odgovori.

Ubrzo nakon toga Nemanja Mladenović je počeo da stvara ozbiljne probleme Marku Gobeljiću. Posle dobre varke gađao u 34. minutu je ozbiljno zapretio Borjanu, ali se iskusni čuvar mreže nije dao iznenaditi, dok ga je dva minuta kasnije pogledala sreća kod udarca Andrije Kaluđerovića, kada je iskusni golgeter pogodio stativu Zvezdinog gola. Ipak, te propuste crveno-beli su kaznili u 42. minutu. Gajića je odlično uočio Falko, desni bek Crvene zvezde je snažno gađao, a Pavkov odbitak konačno pretvorio u pogodak.

Ekipa Milana Milanovića je uspela da se trgne nakon tog gola. Ono što nije uspeo posle prvog gola Zvezde, Mladenoviću je pošlo za nogom u 44. minutu. Ponovo je umakao Gobeljiću, ušao u sredinu i savladao Borjana. Sastavu Dejana Stankovića je ostalo samo da žali što u uvodnih pola sata nije bio precizniji, ovako je dozvolio protivniku da se vrati u život i u drugom poluvremenu potraži put do vrednog boda.

Uzbuđenja su odmah krenula u nastavku. Šarić je pripretio u 48. minutu, a sa druge strane dobar udarc Falka zaustavio Kahirman. Rad je krenuo još ofanzivnije. Borjan je u 52. minutu zaustavio udarac Aleksandra Busnića, dok je pet minuta kasnije Miloš Degenek morao loptu da "skida" sa gol linije, nakon udarca Šarića, ali i dobre kombinacije Tučevića i Karaklajića.

Crveno-beli u drogom poluvremenu dugo nisu bili na visini zadatka, to je mogao da kazni i Saša Jovanović u 69. minutu, ali je Borjan bio dobro postavljen. Ipak, crveno-beli su za pad u igri konačno bili kažnjeni u 74. minutu, kada je Marko Šarić prevario Gajića i iskosa sa leve strane pogodio suprotan ugao Borjanovog gola.

Ekipa Dejana Stankovića je u završnici meča ponovo zagospodarila terenom i ponovo u naletima počela da napada gol domaćina, Građevinar je stigao umor, ali ih je na kraju pogledala i sreća. Gosti će najviše žaliti zbog situacije iz 88. minuta, kada je u izglednoj situaciji bio Dijego Falčineli, ali je njegov udarac završio preko Radovog gola.

RAD - CRVENA ZVEZDA 2:2 (1:2)

/Mladenović 44, Šarić 74 - Falko 31, Pavkov 42/

Stadion: Kralj Petar Prvi

Igra se bez prisustva gledalaca

Sudija: Nenad Đokić

RAD (4-2-3-1): Kahriman - Ciger, Stojsavljević, Đorić (84. Trninić), Tučević - Blažić, Busnić - Šarić (75. Damnjanović), Karaklajić (65. Jovanović), Mladenović (84. Gazivoda) - Kaluđerović.

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Pankov, Degenek, Gobeljić – Petrovć (75. Sanogo) - Falko (75. Krstović), Nikolić (60. Bakajoko), Ivanić, Gavrić (60. Srnić) - Pavkov (60. Falčineli).

SUPERLIGA - 35. KOLO

Utorak

OFK Bačka – Novi Pazar 0:1 (0:1)

/Aganspahić 7/

Javor – Proleter 1:1 (1:0)

/Ilić 21 – Knežević 51/

Mladost Lučani – Voždovac 1:0 (1:0)

/Šatara 45+1/

Napredak – Čukarički 1:0 (0:0)

/Milošev 90+1/

Radnik – Spartak Ždrepčeva krv 2:0 (0:0)

/Makarić 85 pen, 90+6/

Sreda

Inđija - Mačva 2:2 (1:0)

/Bastajić 12 pen, Dimitrov 65 - Knežević 49, 79/

Partizan - TSC 3:1 (0:0)

/Natho 53 pen, Holender 65, Jojić 67 - Duronjić 83/

Vojvodina - Radnički 0:0

Zlatibor - Metalac 1:0 (1:0)

/Vukić 24/

Rad - Crvena zvezda 2:2 (1:2)

/Mladenović 44, Šarić 74 - Falko 31, Pavkov 42/