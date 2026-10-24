Nisu najbolji, nisu najlepši, neće biti ni prvaci, ali su zasluženo prvi!

Niko Laciju nije davao nikakve šanse na početku sezone, a Đenaro Gatuzo je bio otpisan pre nego što je sezona počela. Međutim, ljubitelji fudbala moraju da skinu kapu pred njima. Niti su najbolji, niti su najskuplji, niti igraju najlepši fudbal, sami su svesni da nemaju šanse da se bore za „skudeto“, ali posle svega prikazanog u dosadašnjem toku sezone apsolutno zasluženo noće na čelu tabele Serije A. Imalo je Gatuzov tim ozbiljnih problema sa kontranapadima Parme u prvom poluvremenu, ali je u nastavku meča uspeo da slomi ekipu Alberta Đilardina i upiše sedmu pobedu u ovoj sezoni - 2:1 (0:0).

Još jedan fenomenalan meč odigrao je odlični Kenet Tejlor, koji je bio nezaustavljiv po levom boku, a našao se i na pravom mesu da krunše brzu akciju koju je povukao veoma aktivni Reda Balajane u 51. minutu. Dobru formu potvrdio je i Nuno Tavares, koji je nakon gola protiv Monce u prošlom kolu, večeras poslao ključni centaršut u 58. minutu, pošto je loptu u svoju mrežu nesmotreno poslao Dijego Karlos.