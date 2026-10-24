Nisu najbolji, nisu najlepši, neće biti ni prvaci, ali su zasluženo prvi!
Vreme čitanja: 7min | sub. 24.10.26. | 22:40
Lacio savladao Parmu, upisao sedmu pobedu u sezoni, pa zasluženo noći na čelu tabele Serije A - 2:1
Niko Laciju nije davao nikakve šanse na početku sezone, a Đenaro Gatuzo je bio otpisan pre nego što je sezona počela. Međutim, ljubitelji fudbala moraju da skinu kapu pred njima. Niti su najbolji, niti su najskuplji, niti igraju najlepši fudbal, sami su svesni da nemaju šanse da se bore za „skudeto“, ali posle svega prikazanog u dosadašnjem toku sezone apsolutno zasluženo noće na čelu tabele Serije A. Imalo je Gatuzov tim ozbiljnih problema sa kontranapadima Parme u prvom poluvremenu, ali je u nastavku meča uspeo da slomi ekipu Alberta Đilardina i upiše sedmu pobedu u ovoj sezoni - 2:1 (0:0).
Još jedan fenomenalan meč odigrao je odlični Kenet Tejlor, koji je bio nezaustavljiv po levom boku, a našao se i na pravom mesu da krunše brzu akciju koju je povukao veoma aktivni Reda Balajane u 51. minutu. Dobru formu potvrdio je i Nuno Tavares, koji je nakon gola protiv Monce u prošlom kolu, večeras poslao ključni centaršut u 58. minutu, pošto je loptu u svoju mrežu nesmotreno poslao Dijego Karlos.
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Parma se, međutim, nije predavala i tražila je svoju šansu iz tranzicije, ozbiljno preteći u nekoliko navrata. Ipak, odbrana nebeskoplavih uspela je da sačuva mrežu netaknutom, a gosti su nastavili da napadaju u talasima, tražeći i treći pogodak koji bi u potpunosti rešio pitanje pobednika.
Koliko je Lacio bio blizu da otkloni sve dileme pokazala je i situacija iz finiša meča, kada je agilni Manuel Lazari poslao idealan centaršut sa desne strane. U naletu je bio Davide Fratezi, koji je natrčao na loptu i šutirao iz prve sa samo nekoliko koraka udaljenosti, ali na sreću gostujućih navijača, ovoga puta nije bio precizan i lopta je završila pored stative. Iako završnica nije krunisana novim pogotkom, rimski klub je rutinski priveo utakmicu kraju i sačuvao prednost.
Lacio možda nema kvalitet da se bori za vrh tabele, ali pokazuje ozbiljan timski duh, borbenost i taktičku disciplinu. Sve su to karakteristike koje je kao igrač pokazivao Gatuzo. Ostaje da se vidi da li on i njegov tim mogu da nadmaše sebe u nastavku sezone. U svakom slučaju, protivnici će ih gledati sa mnogo više respekta nego dosad. Ne samo da imaju 22 boda, nego i gol-raziliku 16:5, što pokazuje ozbiljnu čvrstinu u njihovoj igri. Taj utisak nije pokvario ni pomalo čudan pogodak Simonea Lontanija, čija je lopta prilikom centaršuta promenila putanju i prevarila do tada savršeno koncentrisanog Hristosa Mandasa.
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SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
/Kazale 57, Bernardeski 80pen/
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
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