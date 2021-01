Da je stadion Alberto Piko večeras bio pun i da nisu ovako čudna i teška vremena, Specija bi verovatno noćas gorela od uzbuđenja, radosti i slavlja! Posle više od 114 godina čekanja Specija se plasirala u Seriju A, a još sedamnaest utakmica moralo je da prođe kako bi se slavio prvi trijumf kod kuće u elitnom itaijanskom društvu!

Kroz iglene uši provuklisu su se Verona, Đenova, Bolonja, Lacio i Fjorentina, a samo su Sasuolo i Juventus uspeli da pregaze mali klub iz Ligurije, ali ništa od toga više nije važno jer se piše prva recka na domaćem terenu. Žrtva je Sampdorija koju je Specija nadigrala sa 2:1 (1:1) i tako ispisala zlatne stranice klupske istorije.

Dočekali su konačno i to momci Vinćenca Italijana! Druga uzastopna pobeda u Seriji A, samo pet dana posle onog čuda na San Paolu! Uprkos svim zdrastvenim i problemima sa povredama (van stroja sedmorica igrača), hrabra Specija istrčala je na teren i nadigrala Sampdoriju koju je Klaudio Ranijeri ipak izveo u nešto drugačijem sastavu od najavljenog. Nisu od prvog minuta zaigrali Kejta Balde i Fabio Kvaljarela, ali je fudbalska Italija imala priliku da vidi i to partnerstvo na delu. Doduše, trajalo je samo šest minuta, odnosno od momenta kada je Kvaljarela odmenio Damsgarda, a zatim Ramirez preuzeo mesto od Baldea u samom finišu utakmice.

Nije utakmica bila bog zna kako nabijena adrenalinom, iako se radi o malom derbiju Ligurije, ali fudbalerima Specije to nije ni važno jer su i iz ono malo stvorenih prilika uspeli da stignu do dva pogotka, jednog više od protivnika i dođu do maksimalnog bodovnog učinka iz jedne utakmice! Upravo je Specija došla u vođstvo posle gola Klaudija Tercija već posle 20 minuta igre posle dobro odigrane akcije i hladnokrvne završnice, da bi Antonio Kandreva samo nekoliko trenutaka kasnije pokvario slavlje domaćeg sastava.

Ipak, taj gol nije uznemirio preterano igrače Specije koji su očigledno imali veliku želju i motivaciju da protiv pokrajinskog rivala dođu do prvenca na svom stadionu! Tako su fudbalski bogovi i presudili na kraju. U 61. minutu Mbala Nzola uspeo je da vrati Speciji vođstvo posle dobrog udarca sa bele tačke. Krivac za penal bio je Torsbi koji je nepropisno odgurnuo Pobegu, a preterane dileme nije bilo – sudija Marko Pićinini pokazao je na belu tačku.

I to je bio rezultat s kojim je završena utakmica. Specija je ovim trijumfom uplovila u nešto mirnije vode, pošto je crvena zona sada pet bodova daleko...

SERIJA A – 17. KOLO

Subota

Benevento – Atalanta 1:4 (0:1)

/Sau 50 – Iličić 30, Toloi 70, Zapata 71, Murijel 86/

Đenova - Bolonja 2:0 (1:0)

/Zajc 44, Destro 55/

Milan - Torino 2:0 (1:0)

/Leao 25, Kesi 36pen/

Nedelja

Roma - Inter 2:2 (1:0)

/Pelegrini 17, Manćini 86 - Škrinjar 56, Hakimi 63/

Parma - Lacio 0:2 (0:0)

/Luis Alberto 55, Kaisedo 67/

Udineze - Napoli 1:2 (1:1)

/Lazanja 27 - Insinje 15 penal, Bakajoko 90/

Verona - Krotone 2:1 (2:0)

/Kalinić 16, Dimarko 25 - Mesijas 55/

Fiorentina - Kaljari 1:0 (0:0)

/Vlahović 72/

Juventus - Sasuolo 3:1 (0:0)

/Danilo 50, Ramzi 83, Ronaldo 90+3 - Defrel 58/

Ponedeljak

Specija - Sampdorija 2:1 (1:1)

/Terci 20, Nzola 60 penal – Kandreva 24