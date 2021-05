Usijanje je dostiglo vrhunac. Premijer liga ulazi u foto finiš u kome bi jedan od dva giganta – Čelsi ili Liverpul – mogli da ostanu bez plasmana u Ligu šampiona i silnih miliona na koje su toliko računali kad su planirali osnivanje Superlige. Zbog ovoga su to i želeli. Zbog Lestera. Do juče malenog kluba koji je mudrim poslovanjem poslednjih nekoliko godina velikoj šestorci engleskog fudbala ugrozio status nedodirljivih. Ove sezone “vise“ Čelsi i Liverpul. Lester će pokušati da im izmakne stolicu pod nogama. Mogao bi to da učini već večeras, ako u velikom derbiju na Stamfordu savlada Plavce.

Odmah da pojasnimo: u slučaju pobede Lester ima zagarantovano mesto u top četiri. U slučaju remija opet su sigurni pod uslovom da u nedelju savlada Totenhem. Čelsi je siguran samo ako dobije obe utakmice, a posle Lestera mu sleduje gostovanje kod Aston Vile. Ako izgubi od Lestera ne zavisi više od sebe, već otvara vrata Liverpulu, koji u sredu ide na noge Barnliju, a zatim dočekuje Kristal Palas.

Tu je i scenario po kome Liverpul i Čelsi završavaju poravnati četvrtom mestu, na 66 ili 69 bodova, onda bi odlučivala gol razlika, pa veći broj golova. Trenutni su i tu poravnati na gol razlici +21, Lester je dao 65, a Liverpul 63 gola. Tek ako bi i tu bili izjednačeni gledao bi se učinak u međusobnim duelima, tu je Liverpul bolji, kao što su Redsi bolji i od Čelsija.

Naravno, može da se desi i da Čelsi u finalu Lige šampiona savlada Mančester Siti, a da sezonu završi kao peti u Premijer ligi, pa da svi zajedno naredne sezone igraju elitno evropsko takmičenje.

Totenhem i Vest Hem imaju samo teoretske šanse, da pobede obe preostale utakmice i da se nadaju masakru Lestera, Liverpula i Čelsija. U slučaju Pevaca, uslov bi bio da Liverpul i Čelsi ne uzmu više od 65 bodova. Vest Hem se nada da ni Totenhem, ni Liverpul ni Čelsi neće prebaciti 64 boda. Malo verovatno.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Mnogo toga će dakle biti jasnije posle duela Čelsija i Lestera u kome Brendan Rodžers neće moći da računa na Džonija Evansa, dok je nesiguran i Džengiz Under. Tomas Tuhel brine zbog stanja Andreasa Kristensena. Eduar Mendi će biti na tgolu, Ris Džejms bi trebalo na mesto ofanzivnog desnog beka, dok će uz Tijaga Silva i Antonija Ridigera igrati verovatno Cezas Aspilikueta ili Kurt Zuma. Mateo Kovačić se oporavio od povrede zadnje lože, ali će verovatno početi na klupi dok će u vezi igrati N’Golo Kante i Žoržinjo. Timo Verner i Hakim Zijeh nisu oduševili u finalu FA kupa baš protiv Lestera, pa bi Kristijan Pulišić i Kai Haverc mogli da ih izbace iz tima.

A baš to finale FA kupa je pokazalo kolika je u stvari Lester pretnja. Pogodak Jurija Tilemansa je Lisicama doneo ne samo trofej, već i potvrdu da rastu u silu od kluba. Mmožda nisu globalni brend, ali poslednjih sezona su svakako konstantniji od Arsenala pa čak i nekih drugih članova velike šestorke. Taj podvig u Kupu bi, nada se Rodžers, mogao da doprinese daljem razvoju kluba. Jer takvi uspesi mame i velike igrače.

“Ovde se postaje pobednik. Igrači koji su pobedili u finalu su stvorili zaostavštinu, pokazali da ovako nešto može da se uradi u klubu kakav je Lester. Kada dobiješ kup finale protiv ovako velikog protivnika onda i drugi igrači žele da budu deo toga i nadamo se da će to biti slučaj ovog leta“, kaže Rodžers, koji se prema medijskim napisima namerio baš na Čelsijevog Tamija Abrahama (Plavci traže oko 40.000.000 funti), ali i Lilovog vezistu Bubakarija Sumarea.

Lester se namerio da pomuti račune velikima. Pa nek oni misle o Superligi. Čelsi je ipak favorit sa kvotom 1,80 na keca.

PREMIJER LIGA, 37. kolo:

Utorak

19.00: (1,38) Mančester junajted (5,00) Fulam (7,75)

19.00: (2,70) Sautempton (3,30) Lids (2,60)

20.00: (6,00) Brajton (4,10) Mančester Siti (1,55)

21.15: (1,80) Čelsi (3,45) Lester (4,80)

Sreda

19.00: (1,98) Everton (3,40) Vulverhempton (3,90)

19.00: (1,80) Njukasl (3,60) Šefild junajted (4,60)

19.00: (1,55) Totenhem (4,20) Aston Bvila (6,00)

20.00: (6,00) Kristal Palas (4,00) Arsenal (1,57)

21.15: (9,50) Barnli (6,00) Liverpul (1,28)

21.15: (5,00) Vest Bromvič Albion (3,90) Vest Hem (1,68)