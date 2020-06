Nolito se vratio, Selta eksplodirala (VIDEO)

Bilo je dovoljno samo da dođe Nolito. Čak i da ne zaigra od početka. I da Selta eksplodira na terenu.

Šalu na stranu, možda je to čista koincidencija, ali samo dva dana pošto se nekadašnji as Selte vratio u klub, tim iz Viga je odigrao najbolju utakmicu u sezoni. Iako je Nolito bio na klupi do starta drugog dela. Alaves nije znao šta ga je snašlo u prvih 45 minuta na Balaidosu. Na kraju 6:0, koliko je bilo i posle prvog poluvremena.

Bila je Selti potrebna injekcija. Četiri utakmice u nizu nije imala pobedu na kontu, a grčevito se bori za opstanak. Nešto je moralo da je probudi. Alaves je natrčao na penal ni kriv ni dužan. Muriljo je u 14. minutu otvorio kišu golova, nastavio Aspas sa penala, da bi Rafinja u dva minuta pred kraj poluvremena dodao još dva. Četiri komada za 45 minuta, a u prethodne četiri utakmice – nijedan!

Igrao je Alaves, istina, sa igračem manje od 27. minuta, ali tada je već bilo dva razlike.

Kao da je Selta malo skinula nogu s gasa u nastavku. “Samo” još dva gola do kraja. Nolito je pogodio je s penala u 80. minutu, da probije led na novom debiju, a Mina je pečatirao trijumf od pola tuceta golova. Lakše se diše u Vigu…

PRIMERA - 30. KOLO

Petak

Granada – Viljareal 0:1 (0:1)

/Moreno 11/

Majorka – Leganes 1:1 (1:0)

/Sevilja 9 – Oskar 87/

Sevilja – Barselona 0:0

Subota

Espanjol - Levante 1:3 (1:1)

/Lopez 28 - Majoral 14, Bardi 67, Pedrosa 87ag/

Atletik Bilbao - Betis 1:0 (1:0)

/Martinez 7/

Hetafe - Eibar 1:1 (1:1)

/Etebo 30 - Šarls 45+6/

Atletiko Madrid - Valjadolid 1:0 (0:0)

/Vitolo 81/

Nedelja

Selta – Alaves 6:0 (4:0)

/Muriljo 14, Aspas 20p, Rafinja 40, 41, Nolito 78p, Mina 86/

19.30: (1,90) Valensija (3,50) Osasuna (4,10)

22.00: (4,40) Sosijedad (3,70) Real Madrid (1,80)