Norveška Elitserija na dlanu: Bilans prelaznog roka, kockarski skandal Forena, problemi za Molde, Rozenborg spreman da preotme krunu...

Kada kažemo Norveška, odmah pomislimo na fjordove, bogatstvo, blagostanje. Na državu koja je poslednjih godina srpski san. Pandemija virusa korona pogodila je i ovu skandinavsku zemlju, pa najbolji šampionat Elitserija kreće sa više od dva meseca zakašnjenja.

Iako je Norveška jedna od najbogatijih zemalja, ne baca se novac na najvažniju sporednu stvar na svetu. Korona je opasno ugrozila funkcionisanje klubova koji su izgubili veliki profit od ulaznica i TV prava. Država je priskočila u pomoć, ali daleko od toga da su rešeni problemi timova u najjačoj ligi ove skandinavske države.

Prethodne dve godine čitaoci MOZZART Sporta mogli su da pročitaju iscrpnu analizu srpskog stručnjaka Vlade Filipovića. Šapčanin je više od decenije stanovnik Norveške. Živi trenutno u Alti, gradiću na severu zemlje, a zaposlen je u Fudbalskom savezu Norveške kao koordinator za talente za oblast Finmark.

I ovog puta je za naše čitaoce izdvojio vreme i upoznao kladioce sa najboljom ligom Norveške.

“Utakmice će se se igrati zasad sa najviše 200 ljudi na stadionima, a tu spadaju i igrači, članovi stručnog štaba, medicinskog osbolja, obezbeđenja. Sledećeg meseca je presek, pa je moguće da će povećati na 500. Nema ovde kao u Srbiji, da se pusti odmah 20.000 ljudi da gledaju derbi. Utakmica Partizana i Crvene zvezde je imala veliki odjek ovde, ne toliko zbog rezultata i dešavanja na terenu, nego zbog prisustva tolikog broja navijača. Norvežanima ništa nije bilo jasno. Oni su ovaj virus shvatili ozbiljno, tek su skoro otvorene granice sa Finskom i Danskom, uskoro bi trebalo i sa Švedskom”, rekao je Filipović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Klubovi u Norveškoj imaju skromne budžete. Tako je bilo i prethodnih godina, a globalna pošast je uticala na dodatno stezanje kaiša.

“Tokom pandemije virusa korona, klubovi u Norveškoj su imali prećutni dogovor da jedni drugima ne otimaju igrače, ali je bilo izuzetaka. Šampion Molde je ‘oteo’ Stabeku talentovanog krilnog napadača Olu Brinhildsena (21). Navijači Stabeka su protestovali, nazivali po društvenim mrežama pogrdnim imenima doskorašnjeg miljenika. Odmah posle proglašenja pandemija, klubovi su igrače poslali na državnu pomoć. Prestali su da plaćaju fudbalere. Rozenborg i Molde su finansijski jači, odolevali su duže, dok su ostali morali da potraže finansijsku pomoć. Naravno, igrači nisu bili plaćeni 100 odsto. U najtežoj finansijskoj situaciji su Stremsgodset i Mjondalen. Uz Sandefjord i Start to su glavni kandidati za ispadanje”.

Norveška je mirna, uređena zemlja, ali je poslednjih meseci u žiži javnosti i tabloida bio reprezentativac Norveške, Vegard Foren. Doskorašnji defanzivac Moldea optužen je da je prokockao zajednički novac igrača šampiona Norveške. On je igrao na Ostrvu za Sautempton i Brajton.

“On je poznat kao veliki kockar. Pominje se svota od 200.000 evra koje je izgubio kladeći se na fudbalske utakmice. Ne samo da je svoj novac potrošio nego je i zajednički, igrača norveškog šampiona. U Moldeu postoji cenovnik za svaki incident i remećenje klupske discipline. Recimo, kada neko zakasni na trening, on plati kaznu. Taj novac je trebalo da se koristi za proslave i zajedničke akcije. Računom je upravljao Foren. U norveškim medijima se pominje suma od 15.000 do 30.000 evra koliko je bilo na ovom namenskom računu. Klub, kada je to otkrio, uslovio ga je da izađe u javnost, da prizna. On je nešto priznao, ali u Moldeu su rekli da nije bio iskren do kraja, pa su raskinuli ugovor s njim iako je imao saradnju s klubom do 2021. godine. Pošto je postao slobodan igrač potpisao je za Bran. Dosta se pisalo o ovom skandalu Forena”.

Molde je prošle sezone nadmoćno osvojio titulu u Norveškoj sa čak 14 bodova više od najprijatnijeg iznenađenja sezone, Bodo Glimta. U novi šampionat Molde ulazi sa problemima.

“Osim skandala sa Forenom i odlaskom u Bran, klub je napustio vođa ekipe, defanzivac Ruben Gabrijelsen. On je potpisao za francuski Tuluz. To će biti veliki hendikep za ekipu. U pripremnom period teško se povredio desni bek Kristofer Haraldsed. On je pokidao ligamente kolena i završio je sezonu. Kao zamena za njegovi poziciju duž desne strane terena došao je mladi Markus Holmgren Pedersen (19) iz Tromsea. Moram da se pohvalim da sam ga otkrio kao velikog talenta pre nekoliko godina. Posle samo jedne sezone u seniorskoj konkurenciji u Tromseu sada će imati prlike da igra za šampionski tim. Levi bek Džon Kitolano, koji je stigao iz Vulverhemptona na pozajmicu, povredio je leđa i neće igrati u prvom kolu protiv Olesunda na gostovanju. Štoperi Bjornbak i Roset nisu trenirali prošle nedelje. Odbrana Moldea je osakaćena, ali su sredina terena i napad i dalje odlični. Kapiten i vođa tima je Markus Ejkrem koji je igrao pre nekoliko godina u MSL ligi za Sijetl. Ostali su u napadu Ohi i Matis Boli. Nigerijac Leke Džejms je tu, ali njemu ugovor ističe na kraju godine i zasad nema pregovora oko nastavka saradnje. Ohi Omuiđanfo ima problem da je često povređen i nema kontinuitet. Prošle sezone je Molde bio dominantan i zbog duge klupe. Mislim da sada to nije slučaj i da više nije prvi favorit za titulu”.

Filipović nam je otkrio da u Moldeu još žale za eliminacijom u Evropi od Partizana prošlog leta.

“Razočarani su u Moldeu jer smatraju da su imali slab dan u revanšu, da nisu igrali svoju igru. Tek su zažalili kada su videli da su crno-beli izvukli u Ligi Evrope Mančester junajted sa Ole Gunarom Solskjerom koji je ovde i dalje bog. Norvežani obožavaju engleski fudbal i zato žale što nisu videli svog nekadašnjeg trenera na klupi Junajteda protiv kluba u kome je ostavio veliki trag”.

Rozenborg je prošle sezone imao turbulentnu sezonu. Očajno je startovao i tek u finišu šampionata je ušao u formu, dovoljnu za treću poziciju i izlazak u Evropu, u kvalifikacije za Ligu Evrope.

“Po mom mišljenju, Rozenborg je prvi favorit za titulu ove sezone, posebno što prošle nije odbranio krunu. Imao je problem na početku šampionata, pojačanja se nisu pokazala kao prava. Mladi trener Eirik Horneland je imao debitantsku sezonu. Bio je odličan sa Havesundom. Bio je pretežno defanzivno orijentisan. Sada će Rozenborg opet da igra u formaciji 4-3-3. Veliko pojačanje je Šveđanin Dino Islamović koji je došao iz Estersunda. Ekipa iz Trondhajma voli da ima robusne napadače, uvek se oslanjaju na nekog ‘teškaša’. Islamović je visok, skočan i trebalo bi da bude veliko pojačanje. Rozenborg je napustilo mnogo igrača. Dugogodišnji špic Aleksander Soderlund je otišao u švedski Heken, Mik Jensen je otišao u APOEL iz Nikozije… Promenilo se dosta rukovodećih ljudi u klubu. Sportski direktor nije više nekadašnji legendarni fudbaler, bivši igrač Liverpula Stig Inge Bjornabi. On je bio četiri godine u Rozenborgu kao glavni u sportskom sektoru. Ostali su reprezentativci, golman Andre Hansen i iskusni kapiten Tore Reginuisen. Veliko pojačanje je i vezista Kristofer Zakarijasen koji je odličan bio u Sarpsborgu. Pamti se sezona ovog kluba u Ligi Evrope, kada je bio iznenađenje jeseni. Danac Niklas Bendtner je još krajem septembra prošle godine napustio klub”.

Bran je prošle sezone razočarao, bio je tek deveti iako su mu davane šanse da se umeša u borbu za titulu ili barem izlazak u Evropu.

“I pored dolaska Forena, velikog imena u Norveškoj, mislim da ni ove godine neće biti u vrhu. Trener Lars Arne Nilsen je jedva preživeo smenu posle očajne sezone. Navijači su razočarani u ekipu. Bran je prethodnih godina uvek imao dobru podršku sa tribina. Ako u prvih nekoliko kola ne krene dobro, Nilsen je prvi kandidat za smenu”.

Bodo Glimt je bio hit prošle godine. Posle povrtaka u elitu odmah vicešampionska titula.

“Teško će da ponovi uspeh od prošle godine. Stvarno je bio hit. Svi su mu prognozirali borbu za opstanak, a na kraju je bio ispred Rozenborga. Bodo ima problem sa golmanima. Prvi čuvar mreže Markus Andersen je polomio ruku. Želeli su u Bodu da dovede poznatog Islanđanina Holdorsona, koji je branio za Ribare na Mundijalu u Rusiji, ali je on ostao u Valuru. On je bio saigrač sa sadašnjim trenerom golmana Bodoa u holandskom NEC Najmehenu. Preporučio je čuvara mreže holandskog drugoligaša Almerea Džošuu Smitsa koji je stigao u klub pre nekoliko dana. Videćemo da li će odmah da dobije šansu da započne šampionat na golu. Inače, Bodo je napravio dva velika transfera ove godine. Prodao je vezistu Hakona Evjena AZ Alkmaru za čak 2.500.000 evra i krilnog napadača Amora Lajunija egipatskom Piramidsu za 1.500.000. Oslabljen je Bodo, a i sada će svi da ga ozbiljnije shvate”.

Dotakao se srpski stručnjak i ostalih timova.

“Sandefjord je novi član elite. Na papiru ima najslabiji tim, Stremsgodset je takođe u problemu. Teško je igrati na njegovom stadionu, teren je mali, na granici regularnosti što se tiče dimenzija. Prošle godine se jedva u poslednjem kolu spasao ispadanja. Viking se prošle godine vratio na veliku scenu posle godina tavorenja. Imao je dobru sezonu, peto mesto je bilo iznad svih očekivanja. Veliki hendikep je odlazak Zlatka Tripića u turski Gectepe. Beriša se vratio iz Brana. Trebalo bi da bude u gornjem delu tabele ili u sredini. Volerenga je pretrpela velike promene, otišlo je čak 19 igrača. Nov je i trener, Dag Fagermo. On je potpisao dvogodišnji ugovor. Volerenga je jedini klub iz Osla, iz prestonice Norveške. Klub je prethodnih godina imao problem sa finansijama. Sarpsborg je oslabljen u odnosu na prošlu sezonu. Trener je postao Šveđanin Mikael Stare. On je stigao umesto Bakea koji je iznenada napustio klub i prešao u Lilestrem koji je ispao iz elite. Inače, prošle godine je odbio Rozenborg. To je bio šok za sve u Norveškoj”.

Zanimljiva situacija je sa Od Grenlandom u kome je prošle sezone igrala Partizanova promašena investicija Musa Ndžai.

“On je bio na pozajmici. Pominje se samo da je vraćen crno-belima. Ne znam zaista kako je on stigao u Humsku. Nije se ni istakao u Stabeku pre nego što je potpisao za Partizan. Od Grenland je dobio novog trenera Jana Frodea Nornesa koji je 12 godina bio pomoćnik, a ovo mu je prvi put da će biti glavni na klupi. Najboljem igraču, napadaču Torgeiru Borvenu ističe ugovor krajem jula i norveški mediji pišu da je na meti Rozenborga. Pre je igrao u Branu, Volerengi i holandskom Tventeu. Takođe, Albanac Elba Rašani se povredio u subotu u prijateljskoj utakmici i neće igrati u prvom kolu”.

Kao ekipu koja bi mogla da iznenadi Filipović pominje Olesund, novog člana Elitserije.

“Treću sezonu na kormilu je ostao Lars Bohinen, veliko ime u Norveškoj. Prošle sezone je Olesund imao čak 14 bodova više od drugoplasiranog Sandefjorda u drugoj ligi. Imao je Bohinen ponude da ode u veće klubove, ali je ostao, što pokazuje da veruje u ovaj tim. Vezista Fredrik Karlsen je prošle godine bio najbolji igrač u drugoligaškom karavanu. Od pojačanja zanimljiv je dolazak Engleza Džordana Mutča, bivšeg mladog reprezentativca Gordog Albiona koji je nekada igrao za Kristal Palas u Premijer ligi. U Olesund je stigao iz Gjeongnama iz Južne Koreje”, završio je Filipović isrcpnu analizu norveške najbolje lige za čitaoce MOZZART Sporta.

BILANS PRELAZNOG ROKA

MOLDE

DOŠLI: Ola Brinhildsen (Stabek), Markus Holmgren Pedersen (Tromse), Džon Kitolano (Vulverhempton, pozajmica), Tobijas Svendsen (Nest Sotra, povratak sa pozajmica), Martin Ove Roset (Sogndal, povratak sa pozajmice), Stan Rode Gregersen (Elfsborg, Švedska, povratak sa pozajmice).

OTIŠLI: Vegard Foren (Bran), Ruben Gabrielsen (Tuluz, Francuska), Danijel Čima Čukvu (Taidžou Juanda, Kina), Simen Hagbo (Levanger), Silvert Stenset Gusijas (Sandefjord), Tobijas Hešted (Stjordals-Blink, pozajmica), Emil Breivik (Raufos, pozajmica), Matijas Eriksen Ranmark (Ham Kam, pozajmica).

ROZENBORG

DOŠLI: Kristofer Zakarijasen (Sarpsborg), Dino Islamović (Estersund, Švedska), Karlo Holse (FK Kopenhagen, Danska), Per Sijan Skjelbred (Herta Berlin, pozajmica do 1. avgusta), Julijan Faje Lund (završena pozajmica u Mjondalenu), Erlend Dal Retan (završena pozajmica u Bodo Glimtu), Andreas Klausen Helmersen (završena pozajmica iz Od Grenlanda).

OTIŠLI: Aleksander Soderlund (Heken, Švedska), Mik Jensen (APOEL, Kipar), Džonatan Levi (Norčeping, Švedska), David Akintola (Midtjiland, Danska, istekla pozajmica), Đorđe Denić (Apolon Limasol, Kipar, pozajmica), Bjorn Mars Jonsen (Ulsan, Južna Koreja), Arild Ostbo (Viking), Igo Ogbu (Sogndal, pozajmica), Tobijas Bjornebi (Sogndal), Jan Erik de Lenli (Viking), Olaus Skarsem (Stabek), Torbjorn Lisaker Hegem (Ranhajm, pozajmica).

BRAN

DOŠLI: Vegard Foren (Molde), Ole Martin Kolskogen (Asane), Danijel Pedersen (Lilestrem), Robert Tejlor (Tromse), Jan Helge Odegard Tveita (Sarspborg), Ali Ahamada (Kongsvinger).

OTIŠLI: Mikail Maden (Šalke, Nemačka), Vito Vormgor (Kolumbus, SAD), Veton Beriša (Viking), Ruben Itergard Jensen (Tromse), Eirik Moldnes (Nest Sotra), Nikolas Martinusen (Notoden, pozajmica), Jesper Lofgreb (Mjalbi, Švedska, pozajmica).

HAUGESUND

DOŠLI: Ulrik Fredriksen (Sogndal), Ibrahim Šuaibu (Kongsvingera, povratak sa pozajmice) Benjamin Kalman (Inter Turku, pozajmica), Mads Berg Sande (Nort Sotra), Aleksander Amitzbol (Orhus, pozajmica do kraja sezone).

OTIŠLI: Stian Ringstad (Ulensaker/Kisa), Paskal Gregor (Lingbi, Danska), Martin Samuelsen (Vest Hem, Engleska, pozajmica), Oskar Snore (Lingbi, Danska, pozajmica), Maciej Gostmoski (Bitovija, Poljska), Ibrahim Kone (Adana, Turska), Denis Horneland (Vard Haugesund), Sandre Tronstad (Vitese, Holandija), Torbjorn Kalevag (Lilestrem).

KRISTIJANSUND

DOŠLI: Horenus Tadese (Levanger), Ivar Furu (Ranhajm), Amin Askar (Sarpsborg), Olaus Skarsem (Rozenborg), Usejno Dinje (Klub Briž, Belgija), Faris Pemi Mumbanja (Filadelfija, SAD).

OTIŠLI: Jasper Isaksen (Stabek), Torgil Gjertsen (Visla Plock, Poljska), Henrik Gjesdal (Start), Amidu Diop (Adana, Turska), Simon Aleksanderson (Ester, Švedska), Majnhard Egilson Olsen (B36 Toršavn, Farska Ostrva).

VOLERENGA

DOŠLI: Felipe Karvaljo (Nasional, Urugvaj, pozajmica), Peter Godli Mihael (Skeid), Fredik Oldrup Jensen (Zulte Varegem, Belgija).

OTIŠLI: Efran Huarez (istekao ugovor), Fredrik Opergard (PSV Ajndhoven, Holandija), Pjer Kanstrup (Sonderjiske, Danska), Mohamed Felah (istekao ugovor), Majron Džordž (Midtjiland, Danska, kraj pozajmice), Hristos Zaferis (Grorud), Fitim Azemi (Stabek), Samjuel Kari Fridjonson (Paderborn, Nemačka), Leo Erik Kornik (Grorud), Jonas Levernes (Kjelsas), Sakarias Opsal (Tromse), Jan Barobe (Grorud), Mohamed Abu (DC Junajted, SAD), Markus Nakim (Mjondalen), Harald Israelson (Kalmar, Švedska, pozajmica), Brede Sandmen (Stromen, pozajmica).

OD GRENLAND

DOŠLI: Onikači Ugvuadu (Sandnes Ulf), Elijas Skogvol (Mjolner), Tomas Halstensen (Floro).

OTIŠLI: Jone Samuelsen (Storm), Fredrik Oldrup Jensen (Zulte Varegem, kraj pozajmice), Musa Ndžaj (Partizan, Srbija, kraj pozajmice), Andre Sodlund (Sadnes Ulf), Filip Moler Delaveris (Vitese, Holandija), Andreas Klausen Helmersen (Rozenborg, kraj pozajmice), Vegard Bergan (Start).

SARSPBORG

DOŠLI: Mohamed Ofkir (Sandefjord), David Mitov Nilsen (GIF Sundsval, Švedska) Abubakar Bubu Konte (Nordsjiland, Danska, pozajmica), Joakim Soltved (Sogndal), Anvar Elajanusi (Fram Larvik, pozajmica), Sebastijan Jarl (KFUM Oslo, pozajmica), Anton Saletros (Rostov, Rusija, pozajmica), Aleksander Jakobsen (Norčeping, Švedska).

OTIŠLI: Kristofer Zakarijasen (Rozenborg), Aleksandre Letelije (Anže, Francuska, kraj pozajmice), Mario Pavelić (Rijeka, Hrvatska, kraj pozajmice), Amin Askar (Kristijansund), Niklas Gunarson (Stromgodset), Mati Lund Nilsen (Ređina, Italija), Bart Stralman (Rodez, Francuska), Pablo Cesar Karmona (San Karlos, Kostarika, kraj pozajmice), Kajl Jozef Laferti (Sanderlend, Engleska), Kristofer Knudesn Larsen (istekao ugovor), Jon Helge Odegard Tveita (Bran), Kasander Getz (Fredrikštad), Stefen Lie Skalevik (Start, pozajmica).

BODO GLIMT

DOŠLI: Karsten Junker (Horsens, Danska), Ola Solbaken (Ranhajm), Aleksander Fosnes (Ranhajm), Alfons Sampsted (Norčeping, Švedska), Sami Skite (Midtjiland, Danska), Sebastijan Tunekti (Tromsdalen), Kent Malik Svale (Tromsdalen), Marijus Holbraten (Sandefjord), Sondre Brunstad Fet (Olesund) Džošua Smits (Almere Siti, Holandija).

OTIŠLI: Vegard Leikvol Moberg (Silkeborg, Danska), Rikardo Fridrih (Ankaragudžu, Turska), Hose Isidoro Gomez Tores (kraj karijere), Oliver Sigurjonson (Breidablik, Island), Erlend Dal Reitan (Rozenborg, kraj pozajmice), Hakon Evjen (AZ Alkmar, Holandija), Adrijan Skindlo (kraj karijere), Amadu Konate (Lion Dušer, Francuska), Kasper Ujvan (Tromsdalen), Endre Kupen (Sogndal), Vilijam Moan Mikalsen (Ham Kam).

START

DOŠLI: Erik Šulce (Sogndal), Gudmundur Andri Trigvason (Vikingur, Island, pozajmica), Amund Vihne (Viking), Henrik Gjesdal (Kristijansund), Vegard Bergan (Bodo Glimt), Stefen Lie Skalevik (Sarpsborg).

OTIŠLI: Aron Sigurdson (Union Sent Žiloaz, Belgija), Sebastijan Hornes Hegland (Sotra), Aleksander Pedersen (KFUM Oslo), Isak Lidberg (Gefle, Švedska), Espen Hamer Berger (Sandnes Ulf), Damion Lov (istekao ugovor).

STREMSGODSET

DOŠLI: Markus Molvadgard (Randers, Danska), Niklas Gunarson (Sarsborg), Janis Ikaunieks (Lipeja, Letonija), Ari Leifson (Filkir, Island), Haldor Stenevik (Sogndal, istekla pozajmica), Simen Hamershaug (Asker, istekla pozajmica).

OTIŠLI: Muhamed Keita (Ohod, Saudijska Arabija), Martin Hansen (Hanover, Nemačka), Martin Roning Ovenstad (Mjondalen), Hening Hauger (istekao ugovor), Lars Setra (Tromse), Kristofer Lindgvist (KFUM Oslo), Matijas Finestrand (Floro), Jakob Glesnes (Filadelfija, SAD), Arnar Tor Gudjonson (Grorud), Hasan Husein Duman (istekao ugovor), Andreas Rosendal Nihagen (Mos), Martin Spelman (istekao ugovor), Matijas Berg Gjerstrom (Kongsvinger).

MJONDALEN

DOŠLI: Lars Olden Larsen (KFUM Oslo), Magnus Beken (Halingdal), Soša Makani (Naft Masjed Solejman, Iran), Markus Nakim (Volerenga), Martin Roninf Ovenstad (Stremsgodset), Andras Helum (Ul/Kisa, kraj pozajmice), Vamuti Diomande (Ul/Kisa, kraj pozajmice), Alfred Skriven (Ul/Kisa, kraj pozajmice).

OTIŠLI: Đibril Bojang (Masr, Egipat), Henrik Gulden (istekao ugovor), Per Magnus Steiring (Sogndal, kraj pozajmice), Sebastijan Temte Hansen (Notoden), Pontus Silfer (GIF Sundsval, Švedska), Julijan Faje Lund (Rozenborg, kraj pozajmice), Jakob Bergstrom (Mjilbi, Švedska), Erik Bajesu Sagbaken (istekao ugovor).

VIKING

DOŠLI: Arild Ostbo (Rozenborg), Sebastijan Sebulonsen (Sola), Jan Erik de Lenli (Rozenborg), Džoe Bel (koledž fudbal, SAD), Veton Beriša (Bran), Džeferson de Souza.

OTIŠLI: Zlatko Tripić (Gectepe, Turska), Usman Sale (KuPS, Finska), Amund Vihne (Start), Jostajn Ekeland (Sandnes Ulf), Kristijan Torstved (Genk, Belgija), Samuel Kari Fridjonson (Volerenga, kraj pozajmice), Benjamin Kalman (Inter Turku, kraj pozajmice), Lase Berg Jonsen (Raufos), Tord Jonsen Salte (Sandnes Ulf, kraj pozajmice).

STABEK

DOŠLI: Jesper Isaksen (Kristijansund), Mars Solhajm (Hamarbi, Švedska), Fitim Azemi (Volerenga), Vilijam Rubert Džejms Donkin (Kristal Palas, Engleska), Kalin Kostadinov (Sandnes Ulf, pozajmica), Roman Gal (Malme, Švedska, pozajmica), Kornelijus Norman Hansen (Sautempton, Engleska).

OTIŠLI: Ola Brinhildsen (Molde), Simen Lilevik (Stromen), Ronald Hernandez (Aberdin, Škotska), Rejmond Gjasi (Rolon Pojat, Finska), Herman Gilmajden (PSV Ajndhoven, Holandija), Sindre Moric Hansen (Sampdorija, Italija), Oskar Aga (Grorud), Morten Rena Olsen (Stromen), Semi Skite (Midtjiland, Danska, kraj pozajmice), Jusuf Tutug (Orhus, Danska, kraj pozajmice), Stajnar Stromnes (Ham Kam), Karsten Junker (Bodo Glimt), Vadim Demidov (istekao ugovor).

SANDEFJORD

DOŠLI: Erik Brenden (Lilestrem), Kristofer Norman Hansen (Ul/Kisa), Silvert Stenset Gusias (Molde), Sander Risan Mork (Fram Larvik, kraj pozajmice), Herman Solberg Nilsen (Fram Larvik, kraj pozajmice), Hose Eduardo de Arauho.

OTIŠLI: Havard Storbek (Storm), Mohamed Ofkir (Sarpsborg), Ole Breistol (Ul/Kisa), Alberto Tito Ortiz Moreno (istekao ugovor), Pontus Engblom (GIF Sundsval, Švedska), Kristofer Sandnes Anderson (Orn Horten), Valter Vitala (SJK, Finska), Jakob Maslo Dunsbi (Fram Larvik), Marijus Holbraten (Bodo Glimt).

OLESUND

DOŠLI: Dan Klinkenberg (Inter Turku, Finska), Simen Bolkan Nordi (Ham Kam), Gudmund Taksdal Norli (Tromse), Šekil Sno (Telstar, Holandija), Džordan Mutč (Gjeongnam, Južna Koreja), Parfait Bizoza (Raufos), Sigurd Haugen (Union Sent Žiloaz, Belgija).

OTIŠLI: Pepe Habib Gaje (Kortrajk, Belgija), Markus Karlsbak (Hod), Sondre Brunstad Fet (Bodo Glimt, kraj pozajmice), Aron Elis Trandarson (Odenze, Danska), Vilmer Azofeifa (Sarsborg), Kaj Ramstejn (istekao ugovor), Keni Van der Veg (istekao ugovor).