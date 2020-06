Notingem stigao Fulam, ali je Mitar i dalje daleko od Grabana (VIDEO)

Jučerašnjim porazom Fulama na Eland roudu, tim Aleksandra Mitrovića značajno je umanjio šanse da se bori za direktan plasman u Premijer ligu, a kako stvari stoje dobio je ozbiljnog konkurenta u projektovanom baražu na putu ka elitnom rangu engleskog fudbala. Notingem Forest je na najbolji način iskoristio neuspeh tima iz Londona i uverljivom pobedom nad Hadersfildom (3:1) sustigao na na tabeli Čempionšipa.

Nekadašnji prvak Evrope je do 17. slavlja na u sezoni stigao na krilima najboljeg igrača i strelca ekipe, Luisa Grabana. Iskusni špic pokazao je najpre snalažljivost u kaznenom prostoru kad je na centaršut Džoa Vorala fino smestio loptu pokraj bliže stative za inicijalno vođstvo Šumara, da bi u drugom delu izbegao ofsajd zamku i na pas Samija Ameobija stigao do čak 19. pogotka ove sezone. Mada, to je i dalje nedovoljno da ugrozi Aleksandra Mitrovića na prvom mestu liste strelaca Čempionšipa (23 precizna hica).

Četa Sabrija Lamušija u naredna dva kola čeka Bristol i ide na noge Derbiju, a onda ga 7. jula na Siti graundu igra derbi sa Fulamom, za zauzimanje što bolje startne pozicije pred plej-of Čempionšipa.

ČEMPIONŠIP – 39. KOLO

Petak

Brentford - Vest Bromvič 1:0 (1:0)

/Votkins 16/

Subota

Čarlton – KPR 1:0 (1:0)

/Pretli 12/

Preston – Kardif 1:3 (0:0)

/Džonson 73 – Rols 69, Mendez-Leing 82, Glacel 91/

Svonsi – Luton 0:1 (0:0)

/Kolins 72/

Barnsli – Milvol 0:0

Derbi – Reding 2:1 (2:0)

/Lorens 44, Runi 45 – Rinomota 62/

Birmingem – Hal 3:3 (0:2)

/Din 47, Krauli 60, Gardner 88 – Magenis 2, Skot 16, Kejn 67/

Lids – Fulam 3:0 (1:0)

/Bamford 10, Alioski 56, Harison 71/

Stouk – Midlzbro 0:2 (0:1)

/Flečer 29, Tavernije 63/

Vigan – Blekburn 2:0 (0:0)

/Evans 81, Džejkobs 94/

Nedelja

Bristol Siti - Šefild Venzdej 1:2 (0:1)

/Vels 69 – Vikam 13, Lungo 59/

Notingem - Hadersfild 3:1 (1:0)

/Graban 43, 46, Jates 85 - Erne Grant 90+7 pen/