Prošle sezone Premijer liga, ove Hrvatska nogometna liga. Rijeka je dobila kapitalno pojačanje iz Noriča. Josip Drmić, reprezentactivni napadač Švajcarske, do kraja sezone nastupaće na stadionu Rujevica.

Kako navode Sportske novosti, Drmić je već stigao na lekarske preglede u Rijeku i ako sve prođe kako treba, sutra će potpisati ugovor o pozajmici do kraja sezone. Na Rujevici bi trebalo da reši problem ekipe s realizacijom zbog kojih je tim Simona Rožmana tek četvrti na tabeli, iako je samo Osijek primio manje golova.

Istina, Drmić ne igra najbolji fudbal u karijeri, ove sezone je odigrao samo 161 minut i to za rezervni tim Noriča. Ali ipak je to fudbaler kome je tek 28 godina i koji je igrajući za Nirnberg, Bajer iz Leverkuzena, Borusiju iz Mehengladbaha i HSV stekao bogato iskustvo prvenstveno u Bundesligi. Da ne pominjemo to što je prošle sezone igrao i u Premijer ligi Engleske.

Nije se baš proslavio, ali to je ipak dimenzija iznad ovog našeg, balkanskog fudbala. Uostalom, Drmić je igrač koji je dva puta nastupao na svetskim prvenstvima, za Švajcarsku je odigrao 32 meča i postigao 10 golova. I dalje se nada da će sačuvati mesto u državnom timu za predstojeće Evropsko prvenstvo. Baš taj motiv je i uzrokovao dolazak u Rijeku gde će sigurno imati minutažu posle teških meseci u Noriču.

Poslednjeg dana prelaznog roka u Engleskoj pokušao je da ga dovede Hadersfild, ali se posao nije realizovao. Otud Rijeka, koja neće imati pravo da ga otkupi na kraju sezone.

Ostaje nam da vidimo da li će Drmić da proradi i zaigra kao igrač kojeg je Borusija 2015. platila 10.000.000 evra.

O tituli doduše teško da mogu da razmišljaju u Rijeci, jer su Dinamo i Osijek već podosta odmakli. Osijek sa Nenadom Bjelicom ozbiljno se namerio da prekine dominaciju Zagrepčana. Ali Modri su reagovali time što su ovog januara potrošili oko 7.000.000 evra na Ivana Nevistića, Danijela Štefulja (Rijeka), Marijana Čabraja (HNK Gorica) i Stefana Ristovskog (Sporting Lisabon).

Biće borbe.