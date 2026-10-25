Nova golčina Dejana Joveljića (VIDEO)

Rešeta Dejan Joveljić golmane u MLS od kada je stigao u Sjedinjene Američke Države leta 2021. Igrajući za Los Anđeles Galaksi i Kanzas Siti dao je 71 gol, uz 19 asistencija, u 178 utakmica, a trenutno je u Sijetl Saundersima na pet pogodaka u osam nastupa.

Noćas je reprezentativac Srbije protiv San Dijega ponovo poslao dalekometni projektil. Bilo je to u 50. minutu za 1:0, ubrzo je njegov tim duplirao prednost, ali nije uspeo da upiše pobedu na ovom gostovanju. Na kraju je na semaforu pisalo 2:2 zahvaljujući pogocima Sedrika Bakambua, od kojih je drugi bio iz penala u šestom minutu nadoknade.