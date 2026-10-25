Nova golčina Dejana Joveljića (VIDEO)
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Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 10:20
Srpski reprezentativac stigao do petog gola u osmom nastupu za Sijetl
Rešeta Dejan Joveljić golmane u MLS od kada je stigao u Sjedinjene Američke Države leta 2021. Igrajući za Los Anđeles Galaksi i Kanzas Siti dao je 71 gol, uz 19 asistencija, u 178 utakmica, a trenutno je u Sijetl Saundersima na pet pogodaka u osam nastupa.
Noćas je reprezentativac Srbije protiv San Dijega ponovo poslao dalekometni projektil. Bilo je to u 50. minutu za 1:0, ubrzo je njegov tim duplirao prednost, ali nije uspeo da upiše pobedu na ovom gostovanju. Na kraju je na semaforu pisalo 2:2 zahvaljujući pogocima Sedrika Bakambua, od kojih je drugi bio iz penala u šestom minutu nadoknade.
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Sa ovim bodom Sijetl je zadržao sedmo mesto Zapadne konferencije, poslednje koje vodi direktno u osminu finala plej-ofa. Joveljić i ekipa sakupili su 43 boda iz 31 mečeva. Do kraja ligaškog dela sezone ostale su još tri runde, u kojima će Sijetl igrati protiv Hjustona, Vankuvera i Los Anđelesa.
Nije nekadašnji napadač Crvene zvezde poznat po golovima izdaleka, ali je izgleda radio na podešavanju nišanskih sposobnosti i jačini šuta. Nedavno je i protiv Kolorada upisao prelep gol. Tada desnom, a ovaj put levom nogom.