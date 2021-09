Nije se trogodišnji boravak Kristijana Ronalda u Juventusu završio očekivanim ishodom. Bilo je titula, bilo je pehara, ali ne i Lige šampiona, što je zapravo bio ultimativni cilj Stare dame kada je 2018. izdvojila 120.000.000 evra za jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Marketinški je to bio strašan potez, ali rezultatski i ne toliko. Stavljena je tačka na monopol Stare dame u Seriji A, Kristijano je rekao “ćao“, a upravo su ovi događaji zajedno sa i dalje gorućom pandemijom virusa korona naterali čelnike Juventusa da promene strategiju i usmere klupske resurse u nešto drugačiji smer.

Na "čizmi" se uveliko mogu čuti priče o Juventusovom usmerenju ka mladim igračima i pre svega smanjenju opterećenja na klupsku kasu po pitanju novca izdvojenog za plate. To se jasno vidi po odluci da se pusti Kristijano u Mančester Junajted, čime je automatski skinuta njegova godišnja plata od 31.000.000 evra neto, ubedljivo najveća u Seriji A. Juventus nije ustuknuo ni pred zahtevima Miralema Pjanića, koji je za povratak u Torino zahtevao platu od 8.500.000 evra, što je čak pet miliona više od onoga što mu je ponuđeno. Pre svega, Bjankoneri nisu dozvolili da ih poraz od Empolija natera da povuku neki ishitren potez.

Nije dovedeno još jedno pojačanje u veznom redu, kvalitet napada je delimično upitan, ali to da li je Juventus postupio dobro ili ne videće se onog trenutka kada se bude podvlačila crta.

Manuel Lokateli (©Reuters)

Dva najveća Juventusova pojačanja ovog leta su Manuel Lokateli i Mojze Ken. Dakle, mladi, perspektivni i što je najvažnije – domaći igrači za koje nije morala da se izdvoji XXL ugovor. Poslovanje Stare dame ovog leta direktno će uticati na ono što će se dešavati za manje od godinu dana. Očekuje se da će sportski sektor Bjankonera sav fokus staviti na dovođenje jednog ili možda čak dva centarfora, a u fokusu su Mauro Ikardi i Dušan Vlahović. Da li će se ići po jednog ili obojicu najviše će zavisiti od toga šta budu uradili Ken i Morata.

Ikardijev slučaj je odavno svima poznat. Zbog Juventusa je zaratio s Interom u kojem je bio kapiten, a kako je direktan transfer u redove najljućeg rivala i konkurenta za titulu bio suviše rizičan potez – Ikardiju su navijači čak i upućivali niz pretnji – on je izabrao transfer u PSŽ kao usputnu stanicu na putu ka Torinu. Dok se strasti ne smire. Svi koji prate italijanski fudbal znaju da je Ikardiju želja da obuče crno-beli dres, a pošto to nije bilo realno ni ovog leta, fudbalski analitičari na Čizmi smatraju da će 2022. Juventus krenuti po potpis koji se godinama čeka. I sam Argentinac će već do januara imati jasniju sliku o tome koliko će prostor da dobije kraj Nejmara, Lionela Mesija i Kilijana Mbapea, što bi samo moglo da ubrza njegov povratak u Seriju A.

Već se spekuliše da će Juventus sa Pari Sen Žermenom pokušati da sklopi dogovor o pozajmici uz obavezan otkup u slučaju da se klub odluči za dovođenje još jednog napadača. Reč je o Dušanu Vlahoviću. Srpski reprezentativac je duže vreme na radaru Juventusovih skauta, a odlukom da ostane u Seriji A i da zapravo ne pojača madridski Atletiko pred čijim se vratima u jednom trenutku nalazio Maks Alegri i njemu nadređeni direktori dobili su priliku da kroz još jednu sezonu dobro analiziraju Vlahovićeve igre i donesu odluku o ulaganju velike sume novca u njegov transfer. Jasno je da Fjorentina neće pristati na ništa manje novca nego što je to bio slučaj ovog leta pod uslovom da Vlahović nastavi golgetersku seriju iz prošle sezone i pride stavi autogram na novi ugovor, s obzirom da mu ovaj ističe za dve godine. Ako se bar jedan od ta dva uslova ne ispuni, cena bi mogla da se promeni, s tim što je Vlahović svakako već označen kao igrač s velikom perspektivom, te neko ko će biti budućnost svetskog fudbala.

Dušan Vlahović (©Reuters)

Juventus narednog leta ima mogućnost da definitivno otkupi Alvara Moratu od Atletika za 35.000.000 evra, pošto je već platio 20.000.000 za njegovu dvogodišnju pozajmicu. Španac u svom drugom mandatu ne igra na nivou kao u prvom, iako je stvorio dobru vezu sa Kristijanom Ronaldom. Vlahović je mlađi i perspektivniji, pa kako je Juventusova strategija dovođenje igrača čiji zenit tek dolazi, bolja je opcija od Morate. Doduše i skuplja.

Ali, Juventus već ima jasnu sliku toga šta želi da uradi za godinu dana. Da li će ovo što Maks Alegri sada ima biti dovoljno da se vrati šampionski pehar u vitrine - videćemo. Biće izazovno i teško Morati i povratniku Kenu da nadoknade Ronaldov učinak i golove, pa su naredni meseci praktično za obojicu svojevrsna audicija, ali i podloga za dalji razvoj transfer strategije.

Juventus sad nema tim koji uteruje strah u kosti, ali ima dubinu koja u ovakvoj konkurenciji na Čizmi garantuje borbu za titulu.

