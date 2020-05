Nova trka Arene i Sportkluba: Da li će ponuditi 70.000.000 evra hrvatskom fudbalu?

Dok hrvatski klupski fudbal stoji kao i u ostatku sveta zbog pandemije korona virusa, za njegovu budućnost se bije jedna od najvažnijih bitaka u novijoj istoriji.

U toku je licitacija za prodaju TV prava mečeve hrvatske prve i druge lige, a možda u paketu budu i mečevi nacionalnog kupa i reprezentacije. Već danima se u Hrvatskoj pojavljuju informacije i poluinfomacije o prodaji TV trava za duži period, a prešlo se i na konkretne korake.

U Zagrebu je održan sastanak čiji učesnici (predstavnici klubova, liga i Saveza) su se pismenim putem obavezali da neće u javnosti govoriti o sadržaju i detaljima. Pravo pristupa procesu dobili su tek nakon potpisa izjave da se pod punom kaznenom odgovornošću obavezuju da će u tajnosti zadržati sadržaj sedam pristiglih i otvorenih koverti u kojima su bile ponude za otkup TV prava.

Celom pričom rukovodi Damir Mišković, predsednik (i suštinski vlasnik) Rijeke i aktuelni potpredsednik FS Hrvatske. On je skovao ambiciozan plan da proda paket TV prava za ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni. Mnogi su na početku bili skeptični da će mu to poći za rukom - i dalje su - ali je izvesno da će ugovor svakako biti drastično veći od aktuelnog. Podsetimo, hrvatski klubovi prema važećem ugovoru do leta 2022. godine trenutno od TV prava između sebe dele sumu od oko 1.500.000 evra godišnje. Po tom ugovoru, najuspešniji klub u prvoj ligi za godinu dana zaradi nešto više od 300.000 evra, a oni sa dna dobiju tek oko 50.000 evra.

Mišković sada planira da sa najboljim ponuđačem sklopi sedmogodišnji ugovor koji će trajati do 2029. godine vredan 70.000.000 evra!

Iako momenat nije najbolji zbog finansijke krize uzrokovane korona virusom, zainteresovanih ima i spremili su ponude koje se drže u tajnosti.

Kako saznaju Sportske novosti - inače najbolje obavešten izvor u hrvatskom fudbalu - na poziv za ponude su se javili uglavnom stranci. U vrhu HNS-a nisu baš srećni što su domaće televizijske kuće poziv rezervisane i što je interes pokazao samo Hrvatski Telekom koji je u ovoj priči učestvovao i do sada. Ali samo kao posrednik koji je prava kupovao od VOX-a i dalje ih preprodavao kompanijii HD-WIN sa sedištem u Beogradu. U vlasništvu ove kompanije se nalaze sportski kanali Arena Sport, koji se u Hrvatskoj ekskluzivno emituju na MaxTV kablovskoj platformi koja je u vlasništvu Hrvatskog Telekoma.

Za TV prava je sada zainteresovan i Sportklub - moćan regionalni igrač u vlasništvu kompanije koja u portfelju drži i hrvatsku Novu TV - koji bi u svojoj ponudi nudio HNL kao ’premijum’ sadržaj van postojećih paketa. U HNS-u ‘odokativnom metodom’ procenjuju da bi sportski paketi pojačani HNL utakmicama bili skuplji za desetak evra mesečno.

Mišković je još pre godinu dana pokrenuo inicijativu da se cene TV prava koriguju iz temelja. Inkognito je u Hrvatsku dovodio potencijalne poslovne partnere iz zapadne Europe (Italija, Engleska, Skandinavija), vodio ih na neke izabrane derbije koji su ponudili dobar fudbal i primamljiv dekor na tribinama i tako ih zainteresovao.

Njegova je ideja i da sledeći ugovor traje čak sedam godina.

Na pitanja zašto bi u vremenima velike ekspanzije fudbala, Hrvatska pristala da se obaveže na sedmogodišnji ugovor koji mnogima deluje kao ’ropstvo’, Mišković je odgovarao argumentima da Holanđani svoja TV prava prodaju na 12 godina, a Italijani na šest godina. HNS će kao vlasnik da zahteva bankovne garancije za svaku ugovornu godinu, što znači da ga nikakva pretnja nove pandemije ili ekonomske kataklizme ne bi sprečila da naplati sav novac iz ugovora. S druge strane, kupac u pregovorima traži da ostvari što značajniji profit, a njega bi na objektivno malom i slabom tržištu počeo da ostvaruje tek nakon treće ili četvrte godine ugovora.

Insistiranje na tajnosti pregovora i anonimnosti ponuđača u HNS-u pravdaju željom za jačanjem pregovaračke pozicije. Ako se u narednih mesec dana iskristališu igrači spremni za licitaciju, Savez želi da ih zadrža za stolom i da za sebe izbori što povoljniju poziciju. Hoće li u toj misiji uspeti, znaće se najkasnije za mesec dana...

(FOTO: reuters)