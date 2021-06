Oko ugovora Umara Sadika uvek neka zavrzlama. “Milion” verzija se pominjalo kada ga je Partizan otkupljivao od Rome, za koliko novca, koji procenti, da li neko može da ga ukrade pre crno-belih... A, jednako je živopisan i ugovor koji je srpski klub potpisao sa Almerijom kada je prodao nigerijskog napadača u Španiju.

Možda bi se malo ko interesovao za te uslove da je Sadik omanuo u Segundi, ali kako je rešetao mreže tokom cele sezone, tako je i interesovanje javnosti za novac koji bi Nigerijac mogao dodatno da donese Partizanu samo raslo.

I kako koji put se zagrebe, tako isplivaju novi detalji te saradnje. Posle poraza Almerije u prvom meču baraža za ulazak u Primeru od Đirone, male su šanse da crno-beli dobiju bonus od 3.000.000 evra koliko bi im pripalo da crveno-beli uđu u elitnu diviziju.

Ali, generalni direktor Partizana Miloš Vazura otkriva da je klub sa Topčiderskog brda u “win – win” situaciji i da će sigurno još prihodovati od Sadika. Objasnio je u razgvoru za Informer i na koji način.

“Partizanu pripada 40 odsto od sledećeg Sadikovog transfera. S tim da čelnici Almerije mogu da otkupe 30 odsto za 3.000.000 evra, tako da bi nama ostalo deset procenata. Međutim, postoji i rok do kada to mogu da urade, a on ističe uskoro”, rekao je Vazura.

Tako da su dve opcije koje stoje pred Partizanom: ili 40 odsto od sledeće prodaje ili 3.000.000 evra i 10 odsto.

To, ipak, nije sve.

“Tu su i dodatnih 500.000 evra bonusa čim Nigerijac bude stigao do 25. gola. Nebitno da li će to učiniti ove ili sledeće sezone. Ugovor je tako napravljen da ćemo mi sigurno ostvariti dodatnu zaradu”, tvrdi Vazura.

Sadik je ove sezone došao do 20 golova u Segundi, a način kako bi Partizan mogao da ostane bez tih pola miliona bonusa za pogotke je da Almerija proda napadača tokom leta. Ali, onda će crno-beli prihodovati novac na drugačije, pomenute načine. U svakom slučaju, utisak je, da srpski klub ne može da “promaši” zaradu.