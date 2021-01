Oni tuku Bešiktaš, Galatasaraj, Fenerbahče... Krajem prošle sezone "posložili su" i šampiona Bašakšehir, odnosno vicešampiona Trabzon. A onda kad svi od njih očekuju da opravdaju ulogu favorita i savladaju one slabije od sebe - kiks. I to traje već dugo. To vam je Konja.

Pre pet dana ovaj tim je u spektakularnoj utakmici pobedio Galatasaraj sa 4:3. U kolu pre tog, međutim, pali su na kolena pred novajlijom Hatajem (1:2), a evo danas ih sapleo i Karagumruk - 1:2.

Iz ugla pobednika utakmicu je obeležio novajlija i debitant, nekadašnji vezista Milana Andrea Bertolači, koji je pogotkom u 66. minutu doneo prednost domaćinu, međutim za nas je interesantnije to što je Marko Jevtović postigao još jedan pogodak za Konju.

Na njegovu žalost, bio je to počasni gol u 83. minutu, tim srpskog internacionalca nije uspeo da izvuče bod, međutim Jevtović je nastavio da pruža odlične partije. Ovo je treći put u sezoni da je bio strelac. Podsetimo, krajem prošle godine postigao je onaj evrogol za prvi poraz Feberbahčea u sezoni...



TURSKA 1 – 18. KOLO

Subota

Sivas - Gazijantep 2:1 (1:1)

/Hakan Arslan 42, 47 - Maksim 4/

Geztepe - Antalija 0:1 (0:0)

/Sinik 77/

Kajzeri - Malatija 1:0 (1:0)

/Kaja 10ag/

Galatsaraj - Genčlerbirligi 6:0 (4:0)

/Dijanj 1, Belanda 30, 44, 45+2, Čaglajan 64, Babel 67pen/

Nedelja

Karagumruk - Konja 2:1 (0:0)

/Bertolači 66, Endiaje 80 - Jevtović 83/

