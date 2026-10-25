Novi het-trik najpoželjnijeg mladoženje fudbalske Evrope: Nemci ga već imaju, a Italijani se nadaju

A dok u Belgiji broje njegove golove, u Nemačkoj i Italiji sa posebnom pažnjom prate razvoj momka koji još nije definitivno odlučio čiji će seniorski reprezentativni dres nositi. Rođen u Kaljariju, od oca Italijana i majke argentinskog porekla, Tresoldi je fudbalski stasavao u Nemačkoj, za čiju mladu reprezentaciju trenutno nastupa i u kojoj je nosio kapitensku traku. Međutim, iako su Nemci trenutno u prednosti, Italijani se nadaju da će uspeti da ga privole na svoju stranu.

Sam fudbaler je najavio da konačnu odluku neće doneti pre leta 2027. godine, pošto želi da sa mladom reprezentacijom Nemačke nastupi na Evropskom prvenstvu koje će zajednički organizovati Srbija i Albanija. Tek posle tog turnira trebalo bi da preseče i odluči kojoj će zemlji posvetiti seniorsku reprezentativnu karijeru. A ako nastavi da igra kao prethodnih desetak dana, interesovanje za njegove usluge moglo bi samo da raste.

Klub Briž je protiv Sint Trojdena pružio prilično bledo izdanje, posebno u prvom poluvremenu, tokom kog su domaći navijači sve glasnije izražavali nezadovoljstvo. Ipak, Tresoldiju su bila dovoljna svega dva minuta da potpuno promeni tok utakmice.

Najpre je pred odlazak na odmor iskoristio asistenciju Kirijanija Sabea i doveo Briž u vođstvo, da bi samo dva minuta kasnije, posle prodora Karlosa Forbsa po desnoj strani, rutinski savladao protivničkog golmana i duplirao prednost. Domaćin je tako na pauzu otišao sa dva gola viška, uprkos veoma slaboj igri.

Ni u nastavku Briž nije blistao. Posle igranja rukom Dijakona, sudija je pregledao snimak i dosudio jedanaesterac za goste, a Sebaui je bio precizan sa bele tačke i smanjio na 2:1. Međutim, kada je Sint Trojden počeo da se nada izjednačenju, ponovo je na scenu stupio Tresoldi. U poslednjoj četvrtini utakmice kompletirao je het-trik i doneo svom timu dva gola prednosti.

Bio je to njegov drugi het-trik u razmaku od samo deset dana, pošto je prethodno tri puta zatresao mrežu i na legendarnom San Siru. Gosti su do kraja uspeli samo da ublaže poraz preko Šoga Tanigučija, dok je Robert Jan Vanvesemal zbog drugog žutog kartona morao ranije u svlačionicu.

Klub Briž je tako ostvario osmu pobedu u poslednjih devet utakmica i makar privremeno preuzeo prvo mesto na tabeli belgijskog prvenstva, uz napomenu da Gent tek treba da odigra svoj meč protiv Anderlehta.

A Tresoldi? On će nastaviti da postiže golove, dok Nemci i Italijani čekaju leto 2027. godine. Jedni se nadaju da će ostati njihov, drugi da će se vratiti fudbalskim korenima. Mladoženja je, izgleda, sve poželjniji, ali još nije odlučio kome će na kraju izgovoriti sudbonosno "da".

BELGIJA, 9. KOLO

Subota

Antverpen - Šarlroa 3:0 (2:0)

/Somers 8, Porozo 27p, Van Helden 47/

Leven - Lomel 2:2 (0:1)

/Mirisola 65, Adai 67 - Apua 35, Van Dujven 90+6/

Vesterlo - Beveren 4:4 (2:1)

/Saito 10, 90+7p, Basete 45+1, 55p - Kabore 33, Lokesa 67, Olatunđi 88, 90+12/

La Luvjer - Varegem 3:0 (1:0)

/Žilo 37, 73, Ruso 84/

Nedelja

Genk - Standard 2:1 (1:0)

/Ito 27, Bibu 77 - Zećiri 65/

Klub Briž - Sint Trojden 3:2 (2:0)

/Tresoldi 41, 43, 75 - Sebaui pen 55, Taniguči 90+3/

18.30: (2,20) Gent (3,50) Anderleht (3,20)

19.15: (1,30) Union Sen Žiloaz (5,40) Serkl Briž (9,00)

4.11. 20.30: Kortrajk - Mehelen

*** kvote su podložne promenama