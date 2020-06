Novi Milan na srpski pogon uz Ramadanijevu asistenciju

Iza Milana je još jedna sezona za zaborav. Iako još nije ni gotova, za Rosonere ova sezona više nema nikakav značaj posle ispadanja iz Kup Italije. Mogu i dalje preko prvenstva da se plasiraju u kvalifikacije za Ligu Evrope, ali to nikoga na San Siru mnogo ne zanima.

Po ko zna koji proces rekonstrukcije Milana u poslednjih nekoliko godina, može već sada da počne. A u tim planovima su dve bitne uloge namenjene srpskim fudbalerima Luki Joviću i Nikoli Milenkoviću.

Očekuje se da generalni direktor kluba Ivan Gazidis u narednih nekoliko nedelja potvrdi dolazak Ralfa Rangnika u kluba umesto trenera Stefana Piolija i sportskog direktora Paola Maldinija. Rangnikov dolazak će značiti i zaokret u klupskoj politici. Milanov sakuting će biti više usmeren na granici van Italije, a već mlad tim Rosonera će biti dodatno podmlađen. Samo nekolicina igrača poput Donarume, Romanjolija, Ernandeza i Benasera su sigurni u planovima Rangnika za budućnost, a svi ostali su na prodaju ako dođu dobre ponude.

To istovremeno znači i da će Milan ovog leta dovoditi nove igrače, a na vrhu Rangnikove liste želja su dvojica srpskih fudbalera. Jovića poznaje još iz Bundeslige gde je srpski napadač rešeteo mreže u dresu Ajntrahta i tada mu se svideo. Milenković je odavno zapao za oko Rosonerima, a Rangnika je samo dao potvrdu i zeleno svetlo da je to igrač kakav treba odbrani sedmostrukog prvaka Evrope.

Luka Jović ima lošu debitantsku sezonu u Realu Madridu i pitanje da li ćemo ga više gledati u dresu Kraljevskog kluba. Iako se Zidan trudio da ga zaštiti i pružao mu podršku, serija pehova van terena bi mogla da košta Srbina odlaska iz Reala posle samo jedne sezone. Mnogo je klubova koji bi ga prihvatili i želeli da ga vrate u formu, a Milan je jedan od njih.

Rosoneri se nadaju pozajmici na godinu ili dve sa pravom otkupa što je formula koju je Real ranije koristio u nekim ranijim slučajevima poput Hamesa Rodrigeza. Milanova prva ponuda iznosi 7.000.000 evra za pozajmicu na dve godine plus 35.000.000 evra za kasniji otkup ugovora plus 3.000.000 evra kroz bonuse. Ukupno je to 40.000.000 evra, za trećinu manje od onoga što je Real letos platio Ajntrahtu. Ali znaju u Madridu da nije realno da izvuku novac uložen u Jovića...

Milan se nada i asistenciji Falija Ramadanija, moćnog agenta koji zastupa Jovića, koji je godinama prisutan u italijanskom fudbalu i radi sa svim većim klubovima. Letos je u Milan doveo Anta Rebića koji je Jovićev dobar prijatelj i još jedan mali razlog zbog kojeg bi Milan mogao da privuče srpskog napadača.

Ramadani igra bitnu ulogu i u slučaju eventualnog prelaska Nikole Milenkovića na San Sir. On je bio posrednik u Blekijevom transferu iz Partizana u Fjorentinu i od tada vodi brigu o karijeri srpskog reprezentativca. Milan bi najradije trampio Lukasa Paketu za Milenkovića jer je Fjorentina zainteresovana za brazilskog vezistu, ali postoji problem procene vrednosti igrača. Viola ceni Milenkovića na 35.000.000 evra, a Paketina vrednost je pala za petnaestak miliona evra u odnosu na onih 38.000.000 koje je Milan platio Flamengu za njegov dolazak. Rosoneri insistiraju da Paketa i dalje vredi približno koliko su platili za njega, ali realnost je da Srbin vredi ozbiljno više od Brazilca i da će Milan morati da se finansijski žrtvuje ako želi Milenkovića.