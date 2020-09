Posle skoro devet godina Aleksandar Stanojević se vratio na klupu Partizana. Kao i u prvom mandatu, izabrao je trenutak kada je ekipa posrnula, u bodovnom je minusu na tabeli, uz nadu da bi mogao da režira preokret kao te 2010. godine, kada je „minus četiri“ pretvorio u titulu.

Pred današnji duel sa Radom (20.00, B92, Arenasport1), koji dolazi posle dvonedeljne pauze, sve oči navijača, doduše i dalje preko tv ekrana, biće uprte u Stanojevića, sa pitanjem kakvu će promenu doneti na terenu za ekipu koja je u šest kola doživela dva poraza i već je u debelom kašnjenju kada je šampionska trka u pitanju.

Kuriozitet je da je Stanojević i prvi put kada je preuzeo Partizan došao posle poraza od Vojvodine, samo što je tada bio Kup u pitanju, a debitovao je protiv Rada. Gotovo preslikana situacija je i sada. Tada je crno-beli tim na toj premijeri novog trenera savladao Građevinare u Humskoj sa 2:1.

To je bio prvi Stanojevićev meč na klupi Parnog valjka, a današnji će mu biti 81. Tačno 80 mečeva je, na svim frontovima, predvodio Partizan i ostvario je učinak od 60 pobeda, sedam remija i 13 poraza.

Kada je samo Superliga u pitanju, novi-stari trener kluba iz Humske je 52 puta vodio Partizan, sa bilansom od 45 pobeda, četiri remija i tri poraza. Od te tri izgubljene utakmice dve su bile protiv Vojvodine i jedan od Slobode. Jedanput je samo Stanojević u domaćem prvenstvu poražen u Humskoj, novosadske Lale su tada uhvatile crno-bele na pogrešnoj nozi.

Od poslednjeg poraza, u Užicu, Partizan je nanizao 13 pobeda. I nakon te finalne, na kraju jesenje polusezone, protiv Metalca u gostima (3:0), Aleksandar Stanojević je bio primoran da napusti Humsku. Današnji meč protiv Rada biće mu prilika da nastavi gde je stao, da upiše 14. uzastopni trijumf sa crno-belima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jedno od glavnih pitanja pred meč na Topčiderskom brdu je koliko će toga novi trener promeniti kada je sastav tima u pitanju. On je najavio izmene, ali i dodao da ne može da ih napravi onoliko koliko bi voleo. Tu su pre svega objektivni razlozi u pitanju, jer je Stanojević priznao da bi drugačije koncipirao tim od Sava Miloševića, pa će do decembra više on da se prilagođava ekipi nego ona njemu, a drugi razlog je što dobar deo ekipe nije trenirao u Zemunelu prethodnih dana, jer su bili ili sa reprezentacijama ili su lečili povrede.

Jasno je da danas u timu Partizana neće biti suspendovanog Sejdube Sume, niti povređenog Rajka Brežančića. Na golu će, verovatno, biti Aleksandar Popović dok klub ne pronađe „bonus“ igrača za odbranu, a novi debi u crno-belom dresu imaće još jedan povratnik u Humsku – Aleksandar Miljković.

Na papiru gledano, Rad bi trebalo da bude lak zalogaj za Parni valjak. Građevinari stižu u Humsku kao pretposlednji tim na tabeli sa samo tri osvojena boda. Ne sećaju se na Banjici kada su poslednji put iznenadili Partizan u Humskoj. U prvom mandatu Aleksandra Stanojevića – nijednom. Izgubili su sve tri utakmice.

PARTIZAN – RAD

/20.00, B92, Arena 1/

Stadion: Partizana.

Sudija: Petar Piper.

PARTIZAN (4-4-2): Popović – Miljković, Vitas, Banjak, Urošević – Stevanović, Zdjelar, Šćekić, Asano – Marković, Sadik.

RAD (4-5-1): Marković – Milutinović, Đorić, Trninić, Lazarević – Busnić, Novaković, Živković, Stojsavljević, Jovanović – Kovačević.

SUPERLIGA, 7. KOLO:

Petak:

Čukarički - Crvena zvezda 1:3 (0:1)

/Savić 84 - Milunović 3, Ivanić 50, Kanga 54pen/

Subota:

17.00 (2,20) TSC (3,35) Ranički Niš (3,35)

17.00 (2,15) Radnik (3,25) Inđija (3,25)

17.00 (1,35) Sparta ŽK (5,00) Novi Pazar (9,00)

17.00 (2,10) Voždovac (3,45) Metalac (3,50)

20.00 (1,15) Partizan (9,00) Rad (12,0)

Nedelja:

18.00 (5,50) Javor (3,80) Vojvodina (1,65)

18.00 (1,75) Mladost (3,60) OFK Bačka (4,90)

18.00 (1,95) Napredak (3,50) Zlatibor (3,90)

18.00 (1,70) Proleter NS (3,70) Mačva (5,20)