Novi trener Brage veruje Miloševiću, očekuje se da opet bude starter

Današnji rival je dobar za to da se probije led. Nasional je u očajnoj formi, poražen je na sedam uzastopnih utakmica, uz 17 primljenih golova.

Vrhunac je bio šokantan poraz pre nedelju dana u Kupu Portugalije, od četvrtoligaša Sanžoanensea sa 0:1. Deluje da su igrači Nasionala potpuno indisponirani, što je i razumljivo s obzirom na to da su pretposlednji na tabeli sa četiri boda iz osam mečeva.

19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)

Prethodne sezone, u septembru prošle godine, Nasional je uspeo da iznenadi Bragu i savlada je sa 1:0. Kasnije su stvari ipak došle na svoje mesto i u novembru u kupu su crveno-beli bili bolji sa 4:2, a potom su u februaru u prvenstvu trijumfovali sa 2:1.

Braga je tek deveta na tabeli sa 11 poena, zato je i promenila trenera početkom ove nedelje. Zahtevaju se bolji rezultati od Miloševića i njegovih saigrača, počev od danas.

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PORTUGALIJA, 9. KOLO

Petak

Vitorija Gimarais - Maritimo 5:0 (1:0)

/Jakupović 38, 76, Enrike 48ag, Kamara 60, Moskera 90/

Subota

Estrela Amadora - Kasa Pija 0:2 (0:1)

/Rego 31, Ofori 90+3/

Alverka - Aruka 0:1 (0:1)

/Fukui 24/

Žil Visente - Porto 0:1 (0:0)

/Sajns 64/

Nedelja

16.30: (2,00) Estoril (3,50) Moreirense (3,70)

19.00: (3,40) Rio Ave (3,60) Famalikao (2,10)

19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)

21.30. (1,20) Sporting (6,25) Akademika Viseu (13,0)

Ponedeljak

19.45: (8,00) Santa Klara (4,80) Benfika (1,37)

*** kvote su podložne promenama