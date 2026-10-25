Novi trener Brage veruje Miloševiću, očekuje se da opet bude starter
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 11:46
Srpski reprezentativac još čeka na prvi gol u portugalskom fudbalu, priliku će imati protiv Nasionala (nedelja, 19) u 9. kolu Primeire
Novi trener Brage Franklim Karvaljo debitovao je u četvrtak pobedom nad Gentom (2:0) u 2. kolu Lige konferencije. Na tom meču je promovisao srpskog reprezentativca Jovana Miloševića u startera, odigrao je 61 minut, a prema informacijama iz Portugalije bio je zadovoljan igrom mladog Čačanina iako on još čeka na prvi gol u dresu Brage. Zato, očekuje se da Milošević bude starter i ove nedelje od 19 časova, kada u 9. kolu Primeire Braga bude gostovala Nasionalu.
Zasad 21-godišnji napadač ima dva starta u prvenstvu Portugalije. Protiv Estorila (1:0) i Santa Klare (0:0). Međutim, još uvek nedostaje njegov konkretan učinak u vidu pogotka ili asistencije.
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Današnji rival je dobar za to da se probije led. Nasional je u očajnoj formi, poražen je na sedam uzastopnih utakmica, uz 17 primljenih golova.
Vrhunac je bio šokantan poraz pre nedelju dana u Kupu Portugalije, od četvrtoligaša Sanžoanensea sa 0:1. Deluje da su igrači Nasionala potpuno indisponirani, što je i razumljivo s obzirom na to da su pretposlednji na tabeli sa četiri boda iz osam mečeva.
19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)
Prethodne sezone, u septembru prošle godine, Nasional je uspeo da iznenadi Bragu i savlada je sa 1:0. Kasnije su stvari ipak došle na svoje mesto i u novembru u kupu su crveno-beli bili bolji sa 4:2, a potom su u februaru u prvenstvu trijumfovali sa 2:1.
Braga je tek deveta na tabeli sa 11 poena, zato je i promenila trenera početkom ove nedelje. Zahtevaju se bolji rezultati od Miloševića i njegovih saigrača, počev od danas.
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PORTUGALIJA, 9. KOLO
Petak
Vitorija Gimarais - Maritimo 5:0 (1:0)
/Jakupović 38, 76, Enrike 48ag, Kamara 60, Moskera 90/
Subota
Estrela Amadora - Kasa Pija 0:2 (0:1)
/Rego 31, Ofori 90+3/
Alverka - Aruka 0:1 (0:1)
/Fukui 24/
Žil Visente - Porto 0:1 (0:0)
/Sajns 64/
Nedelja
16.30: (2,00) Estoril (3,50) Moreirense (3,70)
19.00: (3,40) Rio Ave (3,60) Famalikao (2,10)
19.00: (5,70) Nasional (4,20) Braga (1,55)
21.30. (1,20) Sporting (6,25) Akademika Viseu (13,0)
Ponedeljak
19.45: (8,00) Santa Klara (4,80) Benfika (1,37)
*** kvote su podložne promenama