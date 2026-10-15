Novi trener podesio Leverkuzen na 'pokericu', Norvežani mrsili i u Pragu (VIDEO)

Dva puta je srpski sudija Miloš Milanović pokazao na belu tačku u prvom poluvremenu, oba puta siguran bio Patrik Šik, a pošto se između ta dva pogotka u strelce upisao i Malik Tilman, već posle prvih 45 minuta jasno je bilo da Leh nema čemu da se nada.

Zanimljivo da dvostruki strelac Patrik Šik nije bio starter. Ušao je u igru u 18. minutu usled povrede Martina Terijea i na kraju bio jedan od najboljih na terenu. Češki golgeter igra izuzetno od starta ove sezone. Postigao je pogodak na svakom meču nemačkog šampionata (5/5), pogodio je i u DFB kupu, a evo noćas se upisao i u Ligi Evrope. Od svih mečeva ovog leta samo Celju nije zatresao mrežu. Na osam utakmica ukupno - osam komada!

Koliko je Bajer bio razigran možda i najbolje govori podatak da su njegovi igrači imali blizu 50 kontakata s loptom u šesnaestercu rivala, 22 udaraca ka golu, xG preko 5,00... Četvrti pogodak za goste delo je Ibrahima Maze, kome je u prvom delu poništen pogodak zbog ofsajda.

Podsetio je Alžirac s nekoliko atraktvnih poteza pre tog gola zbog čega ga porede sa Florijanom Vircom...