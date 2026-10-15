Novi trener podesio Leverkuzen na 'pokericu', Norvežani mrsili i u Pragu (VIDEO)
Vreme čitanja: 14min | čet. 15.10.26. | 20:52
Union Sen Žiloaz uspeo da se spase poraza od Sosijedada dva minuta pre kraja - zasluženo
Namešta se polako Bajer Leverkuzen. Sve bolje i bolje izgleda nemački tim pod Karlesom Martinezom i sada već možemo da ga smatramo jednm od favorita za samu završnicu Lige Evrope. Posle mučenja sa Celjem na otvaranju i onog neprijatnog poraza od Elverzberga u Bundesligi, Verkself je dobio derbi sa RB Lajpcigom, isporučio četiri komada na uvek neugodnom gostovanju u Majncu, a evo i večeras je izrešetao Leh (4:0), za trenutno prvu poziciju u LE.
Nije poljski sastav nijednog momenta mogao da parira nemačkom predstavniku koji je od starta nametnuo svoj ritam, mleo protivnika, poveo sa penala i posle toga rutinski odrađivao posao do kraja.
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Dva puta je srpski sudija Miloš Milanović pokazao na belu tačku u prvom poluvremenu, oba puta siguran bio Patrik Šik, a pošto se između ta dva pogotka u strelce upisao i Malik Tilman, već posle prvih 45 minuta jasno je bilo da Leh nema čemu da se nada.
Zanimljivo da dvostruki strelac Patrik Šik nije bio starter. Ušao je u igru u 18. minutu usled povrede Martina Terijea i na kraju bio jedan od najboljih na terenu. Češki golgeter igra izuzetno od starta ove sezone. Postigao je pogodak na svakom meču nemačkog šampionata (5/5), pogodio je i u DFB kupu, a evo noćas se upisao i u Ligi Evrope. Od svih mečeva ovog leta samo Celju nije zatresao mrežu. Na osam utakmica ukupno - osam komada!
Koliko je Bajer bio razigran možda i najbolje govori podatak da su njegovi igrači imali blizu 50 kontakata s loptom u šesnaestercu rivala, 22 udaraca ka golu, xG preko 5,00... Četvrti pogodak za goste delo je Ibrahima Maze, kome je u prvom delu poništen pogodak zbog ofsajda.
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Uzbudljivo je bilo u susretu Union Sen Žiloaza i Real Sosijedada - 1:1. Mada je imao više od igre i bio nešto bliže golu, belgijski tim gubio je od 46. minuta sa 0:1. Samo što je kročio na teren Banjat Turijentes iskorostio je veliku grešku Kamijena van de Pare. Nije se s pasom proslavio ni golman Erv Kofi, ali najveći deo krivice ipak otpada na zadnjeg veznog Uniona, koji je morao bolje da odreaguje.
Domaćina je poraza spasao rezervista Seku Keita, i to samo što je ušao u igru. Radi se o momku koji jedva da ima četrdesetak minuta na kontu u seniorskom fudbalu, i redovno nastupa za mladi tim Uniona.
Na teren kročio u 84. minutu, za 1:1 pogodio u 88.
A ono što su započeli Viking i Bode (remi sa Bajernom i pobeda protiv Borusije Dortmund u Ligi šampiona), večeras je za norveški fudbal nastavio Lilestrem. Iako je bio u podređenom položaju protiv Sparte u Pragu, uspeo je da uzme bod - 1:1. U junaka je izrastao Tomas Lene Olsen, pogodivši u prvom minutu sudijske nadoknade.
Česi su vodili golom Hosimara Alkosera od 56. minuta, a onda su usledile izmene Brajana Priskea koje nisu donele mnogo toga dobrog. Norvežani su uspostavili ravnotežu i zasluženo došli do remija.
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LIGA EVROPE – 2. KOLO
Četvrtak
Celje - Omonija 0:3 (0:1)
/Montnor 17, Tanković 59, Kulibali 84/
AZ Alkmar - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Kopmajners 49, Merdink 77pen - Forson 55/
RB Salcburg - Milan 0:4 (0:2)
/Sise 15, 32, 49, Ramos 72/
Lion - Kristal Palas 3:2 (2:0)
/Toliso 8, Nuama 45+2, Šulc 76 - Pino 50, Kamada 81/
Torense - Sanderlend 1:2 (1:0)
/Volnej 37 - Aoka 67, Sadiki 90+3/
Union Sen Žiloaz - Real Sosijedad 1:1 (0:0)
/Keita 88 - Turijentes 46/
Sparta Prag - Lilestrem 1:1 (0:0)
/Alkoser 56 - Lene Olsen 90+1/
Leh - Bajer Leverkuzen 0:4 (0:3)
/Šik 29pen, 41pen, Tilman 32, Maza 88/
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