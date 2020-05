Novi ugovor za Nenada Lalatovića

Jeste nepredvidljiv, ali je bez sumnje jedan od najkvalitetnijih srpskih trenera. Posebno u konkurenciji ovih koji su ostali u domaćem fudbalu. U Novom Sadu nije bilo teško uvideti koliki je napredak Nenad Lalatović doneo u odnosu na prošlogodišnju sezonu, pa je uprava Vojvodine rešila da ga zadrži na mestu trenera i u narednoj kada bi Lale trebalo da se vrate u Evropu.

Potpredsednik Vojvodine Ljubomir Apro potvrdio je za Sportski žurnal da su svi ugovori sa Lalatovićem obavljeni i dodao da očekuje da se njegov ostanak ozvaniči do kraja ove sezone, a najkasnije do ponedeljka.





To bi suštinski Lalatoviću dalo šansu da uradi ono jedno što mu fali na srpskoj sceni: da ostvari iole zapaženiji učinak u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Jer evropski uspeh nedostajao mu je i u Čukaričkom i u Radničkom iz Niša. A baš nedavno je rekao da, kad je već Crvena zvezda mogla do Lige šampiona, Voša može i do grupne faze Lige Evrope.

Prvo ipak da sačuva treću poziciju na tabeli, već u petak Vošu čeka vrlo važan derbi sa Čukaričkim, ako ostane na plus osam, verovatno će Beograđane izbaciti iz igre. Onda ostaje još samo TSC, trenutno pet bodova iza Lala, pa i Radnički da šansu traži kroz kup, ali čini se da ove sezone u Nišu jednostavno nema kvaliteta za tako nešto.

Što će reći, Lale i Lala ruku pod ruku u Evropu.

