Nisu se ni Eibar ni Selta pomerili mnogo na tabeli La Lige posle meusobnog okršaja u 20. kolu. Iako je Selta bila bliža drugom golu, ne može se reći da ekipa u kojoj se još jednom sa nekoliko odličnih odbrana istakao Marko Dmitrović, nije zaslužila bod. I upravo je nerešen ishod neminovnost u poslednje vreme kada se sastaju ovi rivali - 1:1.

Čak su Azulgranasi i Nebesko plavi bili efikasniji nego inače kada dođe do međusobnog sučeljavanja. Do večeras, vezali su dva remija mirnih mreža, a golgeterska tišina prekinuta je već u devetom minutu. Lopta se uz dosta sreće našla u nogama Braisa Mendeza na ivici peterca. Defanzvci Eibara zbunjeni, Dmitrović na vetromeniti i ekipa sa Balaidosa je stekla prednost. To joj je ujedno bio i jedini udarac u okvir gola u prvih 45 minuta uz napomenu da je Lukas Olasa u 14. minutu pogodio stativu koja je sprečila dupliranje prednosti domaćina.

U 53. minutu snovi Selte o petom trijumfu u poslednjih šest duela na svom stadionu se ozbiljno poljuljani. Jošinori Muto i Brajan Hil su kombinovali osmislivši jednu od lepših akcija Eibara ove sezone. Asistencija se piše Japancu, a pogodak španskom tinejdžeru, ukupno treći od starta sezone.

Selta bez povređenog najboljeg strelca Jaga Aspasa nije uspela da nametne prpoznatljivu napadačku oštrinu. Nolito nije bio zapažen u završnici akcija svog tima, pa je epitet najopasnijeg po gol Eibara pripao Braisu Mendezu.

Strelac jedinog gola za Seltu je u drugom delu još dva puta pretio, ali je Dmitrović u oba navrata izlazio kao pobednik iz tih mini-okršaja. U 68. minutu odbranio je udarac sa znatno više napora nego u drugom minutu sudijske nadoknade kada mu se lopta posle udarca Mendeza pratkično dokotrljala do naručja.

Krajnji utisak je da je strah od gubitka tog jednog boda, kod oba rivala nadvladao želju za osvajanjem celog plena.

PRIMERA – 20. KOLO

Petak

Levante - Valjadolid 2:2 (0:0)

/Gomez 62, Rožer 83 - Alkaraz 73, Plano 78/

Subota

Ueska - Viljareal 0:0

Sevilja - Kadiz 3:0 (2:0)

/En Nesiri 35, 39, 62/

Sosijedad - Betis 2:2 (0:0)

/Isak 48, Ojarzabal 57 - Kanales 86, Hoakin 90+2/

Alaves - Real Madrid 1:4 (0:3)

/Hoselu 59 - Kasemiro 15, Benzema 41, 70, Azar 45+1/

Nedelja

Osasuna – Granada 3:1 (2:0)

/Budimir 27, 39, Monkajola 86 – Suarez Čaris 50/

Elče - Barselona 0:2 (0:1)

/De Jong 39, Puć 89/

Selta - Eibar 1:1 (1:0)

/Mendez 9 - Hil 53/

21.00: (1,47) Atletiko Madrid (4,10) Valensija (7,75)

Ponedeljak

21.00: (2,50) Bilbao (2,80) Hetafe (3,35)

