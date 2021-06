Uveliko se već spremaju fudbaleri Salcburga i DAC Dunajske Strede za novu sezonu. Austrijanci za kvalifikacije u Ligi šampiona, a Slovaci za izazove u Ligi konferencije. Ovog petka od 18 časova odigraće prijateljski meč, prvi za oba tima tokom ovih priprema.

Ta utakmica posebno je zanimljiva navijačima Partizana, pošto je upravo DAC njihov rival u 2. kolu kvalifikacija za najmlađe takmičenje UEFA. Ti mečevi su na programu tek 22. i 29. jula, ali svakako je zanimljivo videti prve skice toga sa kakvim igračima raspolaže tim sa jugozapada Slovačke.

Nije DAC kompletan na pripremama na Tirolskim Alpima. Mađarski reprezentativac Andreas Šafer je učestvovao na Evropskom prvenstvu, njegov saigrač iz nacionalnog tima Zolt Kalmar je povređen i neće igrati najmanje do novembra, a 22-godišnji napadač Erik Ramirez je sa Venecuelom na Kopa Americi u Brazilu.

Naravno, ni Salcburg nije kompletan, takođe ima reprezentativce u timu. Navijači Bikova će sa posebnom pažnjom da gledaju duel sa DAC-om zbog najnovijeg pojačanja iz Argentine, Nikolasa Kapalda.

Mladog reprezentativca te zemlje je Salcburg ovog leta kupio od Boke Juniors za 4.500.000 evra. Očekuje se da bude nova zvezda evropskog fudbala, a prvi put će beli dres austrijskog prvaka da obuče danas protiv Slovaka.

„Lako su me ubedili da dođem u Salcburg, od početka pregovora sam znao da je to klub za mene. Biće to savršen način da se predstavim u Evropi. Salcburg nije samo najbolji tim u Austriji, već je i konkurentan u Ligi šampiona. Dolazim u Evropu da pokažem šta umem“, pun je samopouzdanja bio 22-godišnji Kapaldo na predstavljanju u novom klubu.

Kapaldo je deveto najskuplje pojačanje u istoriji Salcburga. Rekord i dalje drži Noa Okafor, koji je stigao iz Bazela za 11.200.000 evra.

DAC i Salcburg su odigrali prijateljsku utakmicu i 2017. godine. Tada su Austrijanci slavili sa 5:1. Ipak, to nije bio prvi susret ova dva kluba. Oni su se sastali 1993/94. godine u Kupu UEFA, daleko pre nego što će Red Bul da podigne Salcburg na nivo na kojem je danas. Tada je austrijski tim trijumfovao na oba meča, identičnim rezultatom 2:0.

Imao je potom tim iz Dunajske Strede još jedno neprijatno iskustvo u sudaru sa Austrijancima, u kvalifikacijama za Ligu Evrope prošle godine. Zaustavio ga je LASK u trećem kolu, pobedom u Slovačkoj sa ogromnih 7:0.

Petak

14.00: (1,45) Cirih (4,50) Vil (5,50)

15.00: (3,00) Lifering (3,90) Rid (1,95)

15.30: (2,05) Grashopers (3,70) Šafhauzen (2,95)

***Kvote su podložne promenama