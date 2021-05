Otišao je Žoze Murinjo u Seriju A, potpisao za Romu, a to je Posebnog ponovo stavilo u žižu javnosti. Neki kažu da je on pravi izbor za Vučicu, drugi da je njegovo vreme prošlo.

Nekima je bio dobar, a sa nekima tokom karijere nije našao zajednički jezik. Jedan od njih je očigledno i Geret Bejl, pa je menadžer od velškog fudbalera, Džonatan Barnet, imao šta da kaže na temu Murinja.

I nije gledao da bude blag. Već suprotno.

"Ne bih krivicu stavljao na Murinja. On je uspešan trener.... ali, i Julije Cezar je bio veoma dobar, ali ne mislim da bi bio dobar u predvođenju današnje vojske", rekao je Barnet.

Očigledno Barnet smatra da je Murinjovo vreme prošlo, te da Portugalac nije tretirao Bejla na pravi način.

"Rekao sam Sparsima od samog početka da mu daju da igra, da mu veruju i da ga tretiraju poput Mesija ili Ronalda, pa će da vide rezultate. Dokazano je da je svaki put kada je bilo tako on postizao mnogo golova. On je svetska klasa. To je bila njihova velika greška, iako nikoga ne krivim", rekao je menadžer.

Barnet je istakao da ne vidi baš Bejlovu budućnost u Real Madridu. Postoji opcija da i naredne sezone bude na pozajmici u Totenhemu gde bi veći deo ugovora isplaćivao Real.

"On je i dalje jedan od najboljih igrača na svetu, ali ostale su samo još četiri utakmice do kraja pa ćemo da vidimo. To će biti odluka tri strane: tu smo mi, Real Madrid i Totenhem. Mi imamo naš pogled na stvari i daćemo im to na znanje kada bude pravo vreme. Sumnjam da Bejl ima budućnost u Real Madridu, ali ako ga žele na klupi to je u redu. Mogu i mene da stave na klupu za tu platu", rekao je Barnet.