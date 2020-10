Drugi put za nešto više od mesec dana gledaćemo sučeljavanje Arsenala i Lestera, ovoga puta u okviru 6. kola Premijer lige. Pre toga, četa Mikela Artete eliminisala je Lisice iz Liga kupa i u večerašnjem okršaju imaće epitet favorita, ali duel na Emirejtsu trebalo bi da bude poprilično neizvestan, uz prognozu koja ne ukazuje na kišu golova.

Arsenal i Lester imaju identičan učinak posle pet rundi, po tri pobede i dva remija s tim što su Tobdžije ipak gubile na Enfildu i Etihadu, a tim Brendana Rodžersa na kraju čestitao Vest Hemu i Aston Vili.

Mikel Arteta se nada povratku Danija Sebaljosa i Vilijana, Brendan Rodžers da će na raspolaganju imati jednog od najubitačnijih napadača Premijer lige godinama unazad, Džejmija Vardija. Inače, Lisicama neće moći da pomognu Džaglar Sojunču, Juri Tilemans, Denis Amarti i Rikardo Pereira, a povratak Portugalca očekuje do kraja novembra.

Lester poslednjih godina ume sa klubovima koji važe za favorite, pa tako i Arsenalom, ali uglavnom kada je domaćin. Kao gost, protiv Tobdžija nije slavio 27 puta uzastopno, od septembra 1973. godine. Arsenal je neporažen na poslednjih 11 ligaških mečeva kod kuće, sa skorom od devet pobeda i dva nerešena ishoda. Za jedan od pomenuta dva remija zaslužan je upravo Lester, odnosno Džejmi Vardi koji je u njihovom poslednjem ligaškom odmeravanju snaga u 84. minutu doneo bod Lisicama.

Dominantna statistika Arsenala kada igra kod kuće, ali razočaravajuća po nekim drugim parametrima. Samo Kristal Palas i Vest Bromvič Albion imaju manje udaraca ka protivničkom golu. Jedan od razloga je pad forme Pjer-Emerika Obamejana koji je od potpisivanja novog ugovora odigrao četiri utakmice i nije postigao gol. Mnogi to povezuju sa ulogom koju mu je dao Mikel Arteta – Gabonac ne igra u špicu, već po krilu i sa čestim vraćanjem po loptu na svoju polovinu, mnogo je bezopasniji po protivničke odbrane. Međutim Oba voli da igra protiv Lisica - na četiri utakmice dao im je isto toliko golova.

Oba rivala su uspešno startovala sezonu u Ligi Evrope. Tim iz severnog Londona se mučio na gostovanju Rapidu koji je posle preokreta pobedio 2:1, Lester je bio ubedljiv protiv Zorje 3:0. Duel sa ukrajinskim timom iskoristio je Džejms Medison da kvalitetnom igrom i golom najavi da bi mogao da napravi dosta problema odbrani Tobdžija. Kao zapeta puška šansu čeka Keleči Ihenačo koji je protiv Zorje bio briljantan. Postigao je gol, zabeležio dve asistencije i spreman je da počne ukoliko Vardi ne bude starter.

Novo kolo i nova prilika za Everton da nastavi u maniru koji praktikuje od starta sezone - a on ne podrazumeva poraze. Izazivač je Sautempton na Sent Merisu od 15.00, a ukoliko Karamele ostanu neporažene i nakon šestog kola, ponoviće podvig iz takmičarske 2006/7, odnosno 2013/14. Da neće biti lako, to je jasno. Jer iako su Sveci 13-plasirani, od kraja novembra 2019. godine više bodova osvojili su samo Liverpul i mančesterski velikani.

Karlo Ančeloti će morati da pronađe pobedničku formulu koja ne uključuje suspendovanog Rišarlisona i povređenog Šejmusa Kolmana , a videćemo hoće li Hames Rodrigez ipak zaigrati od prvog minuta. Trener Sautemptona Ralf Hazenhitl moraće da obrati posebnu pažnju na Karletovog novog Pipa Inzagija, Dominika Kalvert Luina, koji sa sedam golova deli čelo liste strelaca sa Totenhemovim Sonom. Alarmi kod domaćina će se paliti svaki put kada Everton bude imao prekid jer se radi o timu sa ubedljivo najviše golova iz takvih situacija ove sezone. Tim sa Gudisona postigao ih je šest iz 12 velikih prilika koje su se izrodile iz kornera ili slobodnjaka. Veliko oružje u skoku biće štoper Jeri Mina i Majkl Kin - obojica su već pogađali ove sezone.

Sautempton je poražen samo u dva navrata u poslednjih 12 ligaških duela, a pobeđivao je Everton pet puta u prethodnih sedam duela na Sent Merisu. Danas će pokušati da dođe do pobede bez Muse Đenepa i Tea Volkota, ali tu je najbolji igrač i strelac Dani Ings od kojeg preti konstantna opasnot. Everton mora da bude oprezan jer su Sveci u prošlom kolu uzeli Čelsiju bod na Stamford Bridžu (3:3) i pokazali da im da će se boriti za bodove nezavisno od toga ko stoji preko puta.

Između dva duela Sautempton - Everton i Arsenal - Lester, Vulverhempton koji je vezao dva ligaška minimalca će od 17.30 ugostiti Njukasl.

PREMIJER LIGA – 6. KOLO

Petak

Aston Vila – Lids 0:3 (0:0)

/Bamford 55, 67, 74/

Subota

Vest Hem - Mančester Siti 1:1 (1:0)

/Antonio 18 - Foden 51/

Fulam - Kristal Palas 1:2 (0:1)

/Kerni 90+5 - Ridevald 8, Zaha 64/

Mančester Junajted – Čelsi 0:0

Liverpul - Šefild 2:1 (1:1)

/Firmino 41, Žota 64 - Berge 13pen/

Nedelja

15.00: (2,70) Sautempton (3,30) Everton (2,60)

17.30: (1,87) Vulverhemopton (3,40) Njukasl (4,50)

20.15: (2,00) Arsenal (3,45) Lester (3,80)

Ponedeljak

18.30: (1,88) Brajton (3,40) VBA (4,40)

21.00: (5,80) Barnli (3,90) Totenhem (1,60)

***kvote su podložne promenama