Obavezno popijte lekić pre utakmice Betisa (VIDEO)

U top pet najvoljenijih klubova Španije. Solidno stanje i u klupskoj kasi. Da nije bezbednosnih mera zbog korona virusa bile bi i pune tribine. Ima tu i talenta. Ali ne baš i jasne ideje kako da se stvori tim koji bi ispratio klupske ambicije. Iza Betisa još jedna promašena sezona, sad je već sasvim jasno. Ako nekome nije bilo, javila se Granada da pojasni. U 29. kolu Primere pred praznim tribinama stadiona “Benito Viljamarin” – 2:2 i puna sveska stvari koje bi Rubi mora da ispravi do sledeće sezone.

S tim da se čini da on nema ideju kako to da izvede. Kao što ni klub nije imao jasnu ideju šta će se desiti onda kad je terao Kikea Setjena. I kod njega je bilo velikih padova, ali bilo je i velikih uspona. Ima doduše i sada tih izraženih oscilacija, imali smo onih 2:1 protiv Reala recimo, problem je samo što amplituda uglavnom zalazi duboko ispod one ravne crte na grafikonu.

Mada ona nikad nije baš ravna kad igra Betis. Potpuna šizofrenija u stvari.

Tako i danas protiv Granede. Očajno prvo poluvreme začinjeno nekarakterističnom greškom Betisove ikone Hoakina. Poprečna lopta zbog kakve se leti sa terena i u omladincima, na vreme je to primetio Ramon Aziz, povukao kontru, prosledio do Antonija Puertasa, ovaj dalje do Karlosa Fernandeza i Granada je povela sa 1:0.

Onda očekivano bolji nastavak, činilo se i tada – bez ideje kako da se ekipa izvuče iz kanala. Sve dok na već uobičajen način nekako nisu uspeli da iz ničega stvore nešto. I odmah zatim da sve to naravno prospu.

Manitih 10 minuta gledali smo u finišu meča. Možda i prestrogo dosuđen penal zbog prekršaja nad Borhom Iglesijasom i pogodak Serhija Kanalesa sa kreča za izjednačenje. Pa i potpuni preokret posle gola Kristijana Telja, koji je možda i hteo da šutne, mada niko ne može da bude siguran.

I onda još jedan emotivni rolerkoster za navijače, volej Roberta Soldada u sudijskoj nadoknadi za konačnih 2:2 i odlazak Betisovih navijača na spavanje pod sedativima. Drugačije valjda ne može kad si Verdiblankos.

PRIMERA – 29. KOLO

Ponedeljak

Levante – Sevilja 0:1 (0:1)

/Karlos 87ag – De Jong 46/

Betis - Granada 2:2 (0:1)

/Fernandez 29, Soldado 91 - Kanaljes 85pen, Teljo 88/

Utorak

19.30: (1,90) Hetafe (3,35) Espanjol (4,40)

19.30: (1,50) Viljareal (4,30) Majorka (6,50)

22.00: (1,15) Barselona (7,75) Leganes (18,00)

Sreda

19.30: (3,50) Eibar (2,95) Atletik Bilbao (1,85)

19.30: (3,05) Valjadolid (2,95) Selta (2,55)

22.00: (4,60) Osasuna (3,40) Atletiko Madrid (1,85)

Četvrtak

19.30: (3,90) Alaves (3,35) Sosijedad (2,00)

22.00: (1,38) Real Madrid (5,00) Valensija (7,75)