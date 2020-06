Oblak u istoriji Primere

Kada se spusti Jan Oblak ispred gola Atletika, rivali mogu da zaborave na golove.

Da je Slovenac jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji, čuvar mreže današnjice dokazao je to rekordom zbog kojeg je ušao u istoriju Primere. Atletiko je u sredu uveče kao gost pobedio Osasunu sa 5:0, a bio je to meč koji će Oblak dugo pamtiti.

„Jedinici“ Madriđana bila je to 100. utakmica bez primljenog gola u prvenstvu Španije i to nakon samo 182 ukupno odigrana susreta. Niko nikada u istoriji Primere nije tako brzo došao do trocifrenog broja „čistih rukavica“. Impresivan je i Oblakov procenat: čak 55 odsto mečeva koje je branio u ligi završio je bez primljenog pogotka. Takođe, prvi je stranac koji nije primio gol na 100 utakmica.

Uspeo je Oblak da obori i klupski rekord po broju utakmica bez lopte u mreži, ostavio je iza sebe Abela Resina, koji je na 240 mečeva 96 puta ostao nesavladan.

Dosadašnji rekorder Primere bio je Migel Rejna, koji je do stotke bez gola došao nakon 222 uakmice, dok je Viktoru Valdezu trebalo 227 mečeva.