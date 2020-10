PREDRAG RAJKOVIĆ 7- Teško da je mogao da sačuva mrežu kod jedinog gola Norvežana. Lepo je prepoznavao situaciju, kada je kiša lila u Oslu i nije hteo da rizikuje. Nije bila ovo utakmica u kojoj je član Remsa mogao da se istakne. I dobro je što je tako.

NIKOLA MILENKOVIĆ 7,5 – To što je naša odbrana bila jedna duža u više tela velika je zasluga i član Fjorentine. Bivši štoper Partizana patrolirao je nebom nad Oslom i u vazdušnim duelima pojeo Halanda i Serlota. Posebno se istakao u trenucima velikog naboja, tokom produžetaka, kada je lagano poskidao sve lopte. Tandemski je više nego dobro sarađivao sa Darkom Lazovićem. Na tom dvojcu Ljubiša Tumbaković može da gradi mnogo toga za novembare i završnu smotru najboljih selekcija. Posebno što će Bleki još da raste. Još mnogo da poraste.

STEFAN MITROVIĆ 7 – Dobio je iznenada šansu, na uštrb mladog i neikusnog Strahinje Pavlovića. I normalno je što je bilo sumnje u takvu Tumbakovićevu odluku. Nije bilo razloga. Govorimo o igraču velikog iskustva. Ono što ne zna – Mitrović nije ni radio. Koncentrisao se da bude korektor odbrane. Jak u duelima, stalno van balansa držao Halanda i Serlota. Motao se oko njihovih nogu, bio dosadan kao pijavica. Položio ispit. Momak potreban svakoj grupi.

ALEKSANDAR KOLAROV 7 – Iz njegovih kopački nije isijavala sigurnost u pojedinim trenucima Međutim, jedno od njegovih najboljih izdanja u reprezentativnom dresu poslednjih godina. Dijagonalama otvarao kontre, iskustvom sekao pokušaje Norvežane. Mogao je i da postigne gol. Ako Tumbaković istraje na ovoj formaciji, Kolarov bi uz određene automatizme trebalo da bude još konkretniji. Kao u onoj situaciji kada je opalio sa 30 metara.

DARKO LAZOVIĆ 8,5 do 105 – Ne, nije to onaj stidljivi Čačanin, jako brzih nogu, iz perioda kada je igrao u Crvenoj zvezdi. Italijanska Serija A je od njega napravila modernog gladiatora. Bilo je u njegovom izdanju taktičkog perfekcionizma, ali i urođenih sposobnosti. Cela Norveška, od Osla do Moldea, se ljuljala prilikom svakog njegovog izleta na protivničku polovinu. Zavrteo je i mozak selektoru Norveške Larsu Lagerbeku koji je morao da uvede Džošuu Kinga i zalepi ga za levu stranu, kako bi neutralisao fudbalera Verone. Nije mu vredelo. Čačanin je samo trčao, grizao, ubacivao se... Apsolutni junak večeri, iako nije zabeležio ni gol, ni direktnu asistenciju.Skuvao je pobedu.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ do 80 7– Najviša tačka njegovog izdanja bila je izvađena lopta sa gol linije, kada je usamljen tukao Haland. Možda javnost ponekad previše očekuje od njega. Nije ga bilo u poslednjoj trećini terena, niti je stvarao višak ubacivanjem iz drugog plana. Ali je osnovni posao odraddio korektno. Hvatao je u zamku Edegarda, lepo sužavao prostor i skupljao u sredini.

NEMANJA GUDELJ 7,5 – Dok je ofanzivni dvojac našeg veznog reda kreirao i pravio „čarlamu“, vezista Sevilje je obavljao najprljavije poslove. I radio je to sjajno. Pokazao je da može da bude srpska verzija Marsela Brozovića. Neupadljivo je stvarao gužvu u sredini terena i onemogućio Norvežane da igraju direktnim loptama ka Serlotu i Halandu. Miran i staložen, mirnijim i jednostavnim predajama rasteretio poslednji trio.Bilo je sumnji kada je o njemu reč, ali ih sve iskusni vezista rasklonio. Dobili smo na brzini sa Gudeljom u manevru.

MIHAILO RISTIĆ 7 – Počeo je slabo. Okovan tremom, jer je debitovao u najvažnijem meču decenije za srpski fudbal. Kako je vreme prolazilo, tako je izjednačavao rezultat sa Elabdelaijem. Kasnije čak i da ga nadigra. Očigledno je da je taktički napredovao u Francuskoj, nije imao nijedno loše postavljanje. Sakrio i nedostatak snage, lepo se uklopio. Još jedan dobitak Ljubiše Tumabkovića.

FILIP ĐURIČIĆ 7,5 do 80 – Mekši od pamuka, lagan kao perce, izgledao je kao da je napravljen u laboratoriji Del Boskeovih Španaca. Bio je vezivno tkivo naše selekcije, apsolutni taktički pogodak Ljubiše Tumbakovića. Podsećao je na fudbalera koji je žario i palio u dresu Hernevana i bio predodređen za top nivo. Norvežani su bili žrtva njegove tehničke superiornosti. Vrhunski se pojavljivao u međuprostorima i kreirao gotovo sve šanse Orlova u prvom poluvremenu. Da je kojim slučajm postigao pogodak, kada je morao, bila bi to perfektas taktika. Izgleda da je Tumbaković iskopao dijamant za bližu budućnost.

DUŠAN TADIĆ 7,5 – Smej se, smej, uvek se smej... Kada je on u svom prirodnom raspoloženju, Srbija može da igra fudbal. I to ozbiljan fudbal. Pojavljivanje Đuričića u startnoj postavi učinilo je da se superstar Ajaksa oseća rasterećenije i sa kolegom po fudbalskoj kreaciji, bude izvršitelj lepih ideja Ljubiše Tumbakovića. Nezaustavljiv u prvom poluvremenu, sa lepkom na kopačkama, igrao se sa Norvežanima. Stigao ga ga je umor u nastavku, ali je i u ne baš najboljem fizičkom stanju bio stalna pretnja. Apsolčutni vođa i mozak ovog tima. Oslikala je to i asistencija ka Sergeju za pobedonosni pogodak.

ALEKSANDAR MITROVIĆ 6,5 – Imao je one golgeterske dane... Ništa ga nije htelo, iako je u pripremi akcija sve radio. Umesto golova, nizao je neverovatne promašaje, ali i u trenucima napadačkog rastrojstva pokazao je da je satkan od posebnog materijala. Nije odustajao! Leđima je graddio pojedine napadde, čupao, vukao, grizao... Zaslužio je da upiše asistencija. Povremeno je bio četvrti štoper naše selekcije. Nije imao individualnu, ali jeste kolektivnu bravuru.

IZMENE

LUKA MILIVOJEVIĆ od 80 6,5 – Možda je mogao bolje da reaguje prilikom situacije kod izjednačujućeg pogotka. Kasnije bio miran i požrtvovan.

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ od 80 8,5 – Možda ga je Slavoljub Muslin nepotrebno izgnorisao, Mladen Krstajić nije znao da ga upotrebi, ali je Ljubiša Tumbaković sve njegove specifičnosti savršeno uklopio u pobednički mozaik jednog tima. To je ono što je Srbija čekala, i zbog čega se Italija klanja ovom momku. Sada je, posebno posle onog drugog pogotka, dobio kredit u Srbiji da bude lenj, plahovit, možda i neshavćen. Jer onaj trenutak kada lobuje norveškog golmana je fudbalski orgazam kakav se doživljava samo nekoliko puta u životu... Stariji se sećaju Bentegodija i Piksija, ovi mlađi nemaju takve trenutke. Pokazao je da može da bude neuporedivo korisniji kada uđe sa klupe, kadda se načet rival odbija od njegov talenat i jaka ramena. Monstrum partija

MIJAT GAĆINOVIĆ od 105 – Malo vremena za konkretan učinak. Isčačkao nekoliko važnih lopti.

SELEKTOR LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ 8,5 – Bilo je mnogo lutanja u njegovom selektorskom mandatu, opravdanih i neopravdanih kritika. Ali iskusni stručnjak kao da se u pripremi duela sa Norveškom setio svega od kada je 1993. godine odlučio da se bavi trenerskim poslom. Bio je za katedrom i držao čas. Bio je to taktički perfekcionizam, galerija odličnih odluka. Ukočio je pokušaj Larsa Lagerbeka da direktnim loptama ka Halandu i Seroltu dođe do prednosti... Od meča u Oslu napravio je auto-put koji može da odvede srpski fudbal u lepu budućnost. Jedini minus je što nismo sve završili u regularnom delu, ali to nije bila Tumabkovićeva greška.

Pogodio je sa formacijom! Pogodio je sa Đuričićem. Pogodio je sa Gudeljom ! Pogodio je i sa Ristićem! Pogodio je i sa koletivnom svešću jednog načetog tima! Pogodio je i sa izmenama.

Pogodio je SVEEEE!