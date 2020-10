MILAN BORJAN 6 – Malo je nedostajalo da ponovo ostane bez ocene. Kod vodećeg pogotka ništa nije mogao da uradi. U ostatku meča nije imao previše posla. Uhvatio je još jedan solidan šut i nekoliko centaršuteva. Bio je više korektivni faktor, produžena ruka trenera Stankovića na terenu.

MARKO GOBELJIĆ (do 69.) 6,5 – Opet je ušao sa najviše energije u derbi ali za razliku od Kup duela pravilno je koristio. Kada je bio u punom trku jeo je teren, mučio se prilikom dodavanja. Posebno kada su ga crno-beli usmeravali na slabiju levu nogu. Ponavljao se i mogao da izraste u junaka.

MILOŠ DEGENEK 6,5 – Odigrao derbi sa minimalnim opterećenjem. Odluka Partizana da se povuče učinila je da reprezentativac Australije ima više loptu u nogama i kreira začetak akcija srpskog šampiona, nego da se bavi osnovnom delatnošću. Mirno je reagovao i kada mu je Lazar Marković bio za petama. Lako je zaradio dnevnicu, bez mnogo utrošene energije. Pomoglo mu je u tome i iskustvo.

STRAHINJA ERAKOVIĆ 5 – Teško školovanje imao je bivši kapiten kadeta i omladinaca Crvene zvezde. Poslao ga je trener Stanković na klizavu podlogu večitog derbija i, ispostaviće se, izvukao mu tlo pod nogama. Može uvek da se priča o prisustvu treme, ali je u petom minutu napravio nedopustivu grešku u predaji lopte. Pokonio je Partizanu gol i mogućnost da spusti tempo utakmice. Imaće težak period popularni Čupa da prevaziđe horor debi na večitom derbiju. Videlo se to i po sekvencama njegove igre u prvom poluvremenu. Grešio je u osnovnom pasu, proceni situacija. Ostao bez samopouzdanja.

MILAN RODIĆ 6 – Imao je samo jedan dobar izlet na suparničku polovinu i mnogo problema sa Filipom Stavanovićem. Video je brzo dokle dosežu njegovi limiti na ovom meču, pa se u drugom poluvremenu bazirao na igru u defanzivi. Kada je ostao bez opterećenja u liku i delu Stevanovića, znao je da na iskustvo dobro postavi i izvlači faulove koje su rasterećivali odbranu Crvene zvezde.

SEKU SANOGO 6 - Umeo je da nosi sve ispred sebe u vazdušnim duelima, ali je ponovo loše kontrolisao agresiju i snagu. I pre zaostavnog vremena visio je njegov crveni karton, jer je često kasnio za pola koraka. Ponavljaju mu se slične greške, vrlo atipične za igrača sa takvim minulim stažom i iskustvom iz Lige šampiona. Davao je i lenje, čitljive lopte kao poruče od strane Aleksandra Stanojevića za brzu tranziciju. Izvukao se iznuđenim penalom.

VELJKO NIKOLIĆ 7 – Kriva Zvezdine igre, dominacije u polju sa jedne i histerične igre sa mnogo rizika na drugoj strani, zavisila je isključivo od raspoloženja mladog veziste. Odlično je počeo, pojavljivao se u nebranjenim zonama i kreirao gotovo sve opasne napade šampiona u prvom delu prvog poluvremena. Preuzimao i previše odgovornosti, što u situacijama kada je Aleksandar Stanojević čekao povoljan trenutak da matira Zvezdu ne može da bude pohvalno. Partizan je u pojedinim delovima živeo od njegovih grešaka. Ali se iznova i iznova nudio. Tako se nastaje i postaje igrač.

ŽELJKO GAVRIĆ (do 46.) 5,5 – Totalno uštpovan, nevidljiv i bez ikakvog uticaja na igru Crvene zvezde. Malo ko je i primetio da je talentovani momak iz Ugljevika u sastavu gostujućeg tima u prvih pola sata. Sve što je uradio bila su tiha ulaženja u sredinu kada je praznio stranu Marku Gobeljiću. Izgubio je aposlutno sve duele sa Slobodanom Uroševićem. Želeće ovaj derbi da zaboravi što pre. Pola ocene više zato što je u derbi ušao rovit od povrede. Pitanje je da li se uopšte i oporavio od nje.

EL FARDU BEN (do 69.) 5,5 – Mnogo kontakta, mnogo duel igre, ali kada se podvuče crta jedno veliko ništa. Jedan od najslabijih derbija reprezentativca Komorskih Ostrva od kada je Stanković na Marakani. Delovao je umorno i istrošeno, posebno u duelima sa Sašom Zdjelarom. Nikakav benefit nije doneo timu na poziciji “desetke”. Deluje da je u blagoj silaznoj putanji.

ALEKSANDAR KATAI 7 – Kao da više nije mogao da posmatra pasivnu ofanzivu Crvene zvezde. Naljutio se i krenuo glavom kroz zid. Nije bilo rezona u onim njegovim pokušajima koji mogu da ocrtaju stihovi: „Ja ratujem sam“. Na kraju je uspeo da postigne pogodak sa bele tačke... Nije bila ovo partija iz njegovog magičnog opusa. Ali i kada je udvojen, dobro čuvan, plaši pojavom i jednostavnošću potezu. Kao prilikom prodora u prvom poluvremenu.

DIJEGO FALČINELI 6 (do 80.) - Slabo reagovao u pojedinim opasnim situacijama, imao nekoliko loših procena, ali opet je zaslužio prelaznu ocenu. Jedini igrač u taboru Dejana Stankovića koji je neprestano tražio dubinu. Uz svim njegovim kretanjima bilo je rezona i nerva pravog, školovanog napadača. Gubio duele sa Svetozarom Markovićem i Makijem Banjakom, ali bez podrške saigrača kada je na tacni ostavljao povratne lopte. Drugačija kompozicija tima bi mu više odgovarala.

IZMENE

SRĐAN SPIRIDONOVIĆ(od 46.) 5,5 – Pokazao zabranjenu dozu ega u zaostavnom vremenu kada je opalio bez potrebe za 30 metara. Bez velikog učinka, osim traženja lopte. Moraće Dejanu Stankoviću da objasni neke stvari.

MILAN GAJIĆ (od 69.) – Bez velikog učinka.

MILAN PAVKOV (od 69.) – Imao jedan kečerski zahvat i ništa više.

NJEGOŠ PETROVIĆ (od 90.) – Upisao još jedno učešće u derbijima.

TRENER DEJAN STANKOVIĆ 6 – Crvena zvezda je odigrala bolje u polju od večitog rivala, istina bez potrebne oštrice u poslednjoj trećini terena, ali odluka mladog stručnjaka da poverenje ukaže Strahinji Erakoviću mogla je da da ga učini tragičarom derbija. Za pohvalu je to što je Stanković želeo da po skraćenom postupku dobije glavnu odbrambenu kariku, ali... Sve je slutilo da će bivši as Lacija i Intera biti uhvaćen u mišolovku Aleksandra Stanojevića. Pucale su kontre, ali ako ništa drugo Crvena zvezda je za razliku od prethodnih susreta imala jasan pravac. Rizikovala je, napadala sa visoko postavljenim linijama,stiskala. To je najveća pobeda Dejana Stankovića u večerašnjem susretu. A da ima problema u igri - ima. Crvena zvezda se ponovo mučila u sudaru sa agresivnom i postavljenom odbranom. Što postaje konstanta srpskog šampiona.