MILAN BORJAN – 6,5 – Ostaće do daljeg nejasno kolika je njegova krivica kod vodećeg gola Omonije. Međutim, opet je zadržao sad već tradicionalni standard bravura na evropskim mečevima. Kiprani su prvi šut u okvir gola crveno-belih imali u 65. minutu, bio je to viđen gol, ali je urođenim refleksom održao crveno-bele u životu. Nije se ponovio Kopenhagen, ali uzroke ispadanje ne treba tražiti u hrabrom momku iz Knina. Da je i večeras uradio ono što je na Parkenu morao bi klub da mu postavi bistu pored Rajka Mitića. Prosto, nije svaki dan Kopenhagen, niti može da bude bajka u režiji Milana Borjana.

MARKO GOBELJIĆ 6 – Opet je žurio prilikom pozicija za centrašut kada je imao vremena. Kada god je uhvatio vazduh i razmislio, bilo je jako opasno po gol Omonije. Kao u situaciji kada je ostavio povratnu loptu Mirku Ivaniću. Lako je čistio situacije na svojoj strani i nije imao problema sa Tijagom. Baš zbog toga morao je da bude aktivniji na suprtnoj strani terena i da se češće podiže gore. Ako je to od njega zahtevao Stanković. Ostao kratak na prvoj stativi.

MILOŠ DEGENEK 6 – Ne, neće se pričati o tome što je hladnokrvno delovao u tandemu sa Milunovićem. I lako čitao retke kiparske napade. Nije sramota promašiti jedanesterac, dešavalo se i većim majstorima od reprezentativca Australije. Ali uradio je to kao u Zoni Sumraka. Gledao je i gledao ka Fabijanu i šutirao posle razmišljanja od nekoliko sekundi. Moralo je tako da se završi

NEMANJA MILUNOVIĆ 6 – Više nego korektno je to izgledalo. Disao je na škrge po kiparskoj vrelini, ali nije bespotrebnim faulovima, do finiša susreta, unosio paniku u redove srpskog prvaka. Istina, nisu štoperi crveno-belih bili pod velikim pritiskom, pošto se Omonija odlučila da strpljivo čeka šansu. Koristio je to Milunović u prvom poluvremenu i povremeno stvarao višak u vezi. Slušala ga je lopta, morao jer dok je imao svežeg kiseonika u plućima više da otvara igru.

MILAN RODIĆ do 105. minuta 6,5 – Da je Crvena zvezda prošla potencijalni reprezentativac Srbije bi bio jedan od diskretnih heroja. Bez obzira što je igrao pod injekcijama odigrao je najbolju utakmicu u sezoni. Savršenim povratnim loptama servirao je šanse El Fardu Benu. Uglavnom siguran u defanzivi, bio je onaj igrač na koga je Vladan Milojević uvek mogao da se osloni kada gori. Iznet je sa terena.

SEKU SANOGO 6 – Jako i stabilno je delovao, odličnim postavljanjem prekinuo je mnogo napada Omonije. Kao u Tirani imao je veliki problem, veću pretnju su mu predstavljale kolege iz veze nego rivali iz Omonije. Pod ogromnim pritiskom, zbog rano dobijenog kartona, uspeo je da rutinski odradi svoj deo posla. Rasteretio ga je ulazak Dušana Jovančića. Utisak o njegovoj partiji bi bio bolji da je Crvena zvezda prošla.

EL FARDU BEN 6 – Bio je onaj Ben iz najboljih dana u dobrom delu utakmice. Kretao se između linija, provocirao grešku rivala, na posletku asistirao Mirku Ivaniću... Međutim, nije zadržao standard u finišu meča. Prosto se ugasio posle druge šanse koju mu je servirao Milan Rodić. Izdala ga je snaga, što se jako osetilo u igri srpskog šampiona

MIRKO IVANIĆ do 81. minuta 7 – Koliko je samo fudbal čudan vidi se i po primeru momka iz Bačkog Jarka. Nije ga bio pun teren, niti se previše nudio, ali pored evidentiranog pogotka glavom (šestog u sezoni), Mirko Ivanić je imao najjači uticaj na igru Crvene zvezde. Kada je on izašao iz igre, Crvena zvezda je prestala da davi Omoniju. Nije bila tako direktna, niti sposobna da napravi višak.





GELOR KANGA 5 – Ovo večeras je ono najgore što može da ponudi reprezentativac Gabona. Silovao je fudbal i pokušaje da distance kada za time nije imao potrebe. Nije bio u kalupu, niti svestan da ovakvi mečevi na jednu loptu ne trpe igru i ponašanje van kalupa. Morao je Stanković ranije da ga zauzda, jer se u prvom poluvremenu Afrikanac trudio da odigra privatnu utakmicu. Ispalio je rafal ćoraka ka golu Omonije, samo jedan udarac je bio opasan. Nešto bolji u nastavku, ali opet bez konkretnog učinka. Zvezda će možda sačekati nekad, ali on je doveden da za masnmu platu rešava ovakve utakmice.

ALEKSANDAR KATAI do 100. minuta 6 – Odigrao rovit, otuda je ostao dužan jedan magičan potez koji bi napravio razliku u kiparskom paklu. Trener Omonije Berg ga je nanjušio kao najveću opasnost. Skupljali su oko njega Kiprani, terali ga da se troši dok se nije istrošio. Imao je nekoliko prodora i bio siguran u pasu. Međutim, neće dugo pamtiti njegov učinak.

ALEKSA VUKANOVIĆ do 89. minuta 5,5 – Prinudno se našao u stratnoj postavi kao najmanje loše rešenje posle povrede Boaćija i odlaska Tomanea i činjenice da je Falčineli tek pristigao u Ljutice Bogdana... Hteo je Stanković da dobije sa njim na dubini, ali bivši član Napretka je samo u nekoliko situacija bio opasan po gol. Bio je tu silom prilika, ali o tome treba više da priča sportski sektor i kompletna upravljačka struktura Crvene zvezde.





TRENER DEJAN STANKOVIĆ 6 – To što je bio dominantan, što je njegov tim šutirao preko 20 puta na gol rivala, ne ulazi u tabele, niti ostaje zabeleženo u istoriji. Pamtiće se samo da je ekipa Dejana Stankovića ispala od prosečnog tima, koji je u jednom trenutku bio načet na konopcima. A to se u fudbalskoj terminologiji zove – kiks. Dobrog dela krivice amnestira ga to što je utakmicu sezone pripremao bez zdravog i sposobnog špica koji je navikao na ekipu, a i ekipa navikla na njega. Iznuđena rešenja ili ti improvizacija se ne trpe ni u zoni. O tome će Stanković morati da priča sa direktorskim tandemom i kaže čija je krivica što je Falčineli došao pet dana pre Omonije. Ipak, i tako ofanzivno limitirana Zvezda, bez oštrice u špicu, morala je da pronađe način da postigne još jedan pogodak. Stanković je propustio veliku priliku da bude hrabriji. Moraće mnogo težim putem da se potvrdi kao trener... Ovo su utakmice koje ne trpe izgovore. Pitanje je šta bi bilo da je smogao hrabrosti da zameni Kangu umesto Ivanića.

IZMENE

DUŠAN JOVANČIĆ od 81. minuta 6 – Isčačkao nekoliko lopti. Ušao u trenutku kada nije smelo doći do kiksa.

DIJEGO FALČINELI od 89. minuta 5 – Ako se do danas svaki njegov potez pratio sa sumnjičavim pogledom zbog mršavog učinka u Seriji B, sad ga tek čeka skeniranje na kub. Promašio je penal, što nije smrtni greh, ali jeste beleg. Može o tome da mu priča Tomane... Ni u polju nije blistao, mada je bio posvećen timskom učinku.

ŽELJKO GAVRIĆ od 100. minuta 6 – Šteta zbog one kifle u drugom produžetku. Lako realizovao penal.

MILAN GAJIĆ od 105 – Malo vremena za konkretan učinak.,