MARKO DMITROVIĆ 6,5 – Već na startu utakmice ukrotio jednu opasnu loptu. Kad se u ekipu uvukla nekakva nerazumljiva tenzija nekoliko puta nas je spasavao. Nijedan gol ne ide na njegovu dušu. Pride je siguran na lopti, a kako se Orlovi trude da ne preskaču igru vrlo je to bitna stavka. Sa njim i Predragom Rajkovićem u opticaju Srbija ne mora da brine za mesto među stativama.

NIKOLA MILENKOVIĆ 6,5 – Većim delom meča je bio besprekoran, imao nekoliko zapaženih intervencija, ulivao sigurnost u ekipu. Morao je ipak bolje da ispuca loptu u situaciji koja je prethodila drugom golu Turske. Ispalo je onda i da je njemu pobegao igrač, ali biće da su drugi – Nemanja Gudelj i Sergej Milinković Savić – zakasnili da izađu u ofsajd zamku. Loša komunikacija možda. Treba i vremena da se sve ovo skocka. A i ne može se zbog jedne sporne reakcije izbrisati sve drugo.

STEFAN MITROVIĆ do 76. minuta 6 – Daje mišiću “elegantnijem“ ostatku poslednje linije. U Oslu je neutralisao Erlinga Halanda, večeras vodio veliku bitku sa još jednim asom Burakom Jilmazom. I skoro sve vreme je bio perfektan. Skoro sve vreme... Jer imao je i onaj bespotreban faul za žuti karton i slobodan udarac Turaka na ivici kaznenog prostora u ranoj fazi meča. I još gore, pretrčao ga je Hakan Čalhanoglu za gol koji je Tursku vratio u život. S tim da u toj situaciji deli krivicu sa Nemanjom Maksimovićem.

ALEKSANDAR KOLAROV 7 – U Istanbulu najbolji igrač defanzivne trojke. Ne samo zato što je broj defanzivnih propusta na minimum već prvenstveno zato što je u ovakvom sistemu Aleksandar Kolarov po našem skromnom mišljenju nezamenljiv šraf. Prosto, on je taj koji ume da promeni stranu terena, koji ume da poremeti protivničku postavkom oštrom loptom između linija. On je taj koji preuzima rizik u odbrani, a neko i to mora da radi.

DARKO LAZOVIĆ 7 – Jedno vreme van svakih priča o državnom timu sad se čini zacementiran član startne postave. Nije večeras bilo toliko prodora kao protiv Norveške, ali ono što karakteriše Darka Lazović je što uvek zna tačno mesto na kom treba da bude. Čim je lopta u našem posadu – on je na protivničkoj polovini terena. Čim je kod rivala – on je uz svog igrača ili na putu da preseče loptu. Poput klatna je, čas napred, čas nazad... Bezgranična je njegova moć ponavljanja, a to je u modernom fudbalu zaista bitno.

NEMANJA MAKSIMOVIĆ 6 – Zbunjuje nas ovaj momak. Taman kad pomislimo da je skoro nemoguće odrediti mu tačnu ulogu u timu on poput krtice izroni na nekom sasvim neočekivanom mestu. Čas je zadnji vezni, čas vrši pritisak na poslednju liniju rivala, nekako se neprimetno prišunja i uzme loptu kao da nema nikog drugog na terenu. Utisak kvare ne tako česte greške, ali greške u najgorim trenucima. Ona s početka meča je za posledicu imala najbolju šansu Turske u prvom poluvremenu, a rano je Nemanja Maksimović pao i kod gola Hakana Čahanoglua.

SAŠA LUKIĆ 6 – Manje primetan u igri, u tandemu sa Nemanjom Maksimovićem čini se da Saša Lukić ima nešto defanzivniju funkciju. Mada se u finišu meča oslobodio pa ga je bilo više i u napadu. Solidno on obavlja posao kao osigurač poslednjoj liniji, nema tu posebnih zamerki. Ali bi moralo malo više da ga bude u igri i sa loptom.

MIHAILO RISTIĆ do 46. minuta 7 – Sad deluje kao da mu je stručni štab protiv Norveške, možda zbog Martina Edegarda, ograničio slobodu da prelazi crtu na sredini terena. Mnogo ga je više bilo napred, uostalom, njegov je centaršut rezultovao pogotkom Sergeja Milinković Savića. Do pre koju nedelju ga niko nije ni uzimao u obzir kad se pričalo o reprezentaciji, selektor ga je nanjušio i čini se da je tu da ostane. Nije se Džengiz Under naigrao pored Ristića.

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ 7,5 – Kao da se “otčepio“ u ovoj nedelji i da je iz njega krenuo mlaz magije koju redovnu prikazuje u Seriji A. Gol, iznuđen penal i ne samo to. Pod broj jedan – tu je dominacija u skoku koja našoj igri daje novu dimenziju kad se on i Aleksandar Mitrović usidre ispred protivničke odbrane. Možda nekad iritira zbog toga što deluje nonšalantno, ali valjda i moraš da budeš tako hladnokrvan ako si igrač koji na petoparcu okreće dvojicu protivničkih fudbalera i koji – kao i Kolarov pozadi – na sebe preuzima odgovornost da šalje rizične, ali i konkretne lopte. Svaka njegova nešto stvori, prostor ili šansu, nešto se uvek dešava.

FILIP ĐURIČIĆ 7 – Najbolji dokaz koliko samopouzdanje – i pre svega minuti – znače igraču. Do pre godinu i po ili dve činilo se da mu karijera nezadrživo propada, onda ga je Frančesko De Zerbi digao u Sasuolu i sad se Filip Đuričić ne libi ni da pod pritiskom na našoj polovini terena napravi onu “Zidanovu piruetu“ i iz naizgled rizične situacije otvori poljanu pred sobom. A da onda da se početkom drugog poluvremena osmeli da “nejmarovski“ krene kroz na dvojicu i tako otvori put ka penalu koji je rešio pitanje pobednika.

ALEKSANDAR MITROVIĆ 7 – Sa penala je postigao 36. gol u reprezentativnoj karijeri i sada mu samo dva fale da stigne i legendarnog Stjepana Bobeka. Opet je dosta značio u igri, jer su Turci danas posebnu pažnju obratili na našeg golgetera i osim one stative, koja je bila posledica golmanove intervencije, nije ulazio u neke šanse. Ali zato je nebrojeno puta primio loptu na grudi, a čuvara na leđa i tako čuvao vreme ili otvarao prostor saigračima. Glavom je išao i na protivničke krampone. Aleksandar Mitrović nije sporan, mada smo gledali i bolja izdanja Fulamovog napadača. Opet, tu je gol da digne ocenu za pola.

IZMENE

FILIP MLADENOVIĆ od 46. minuta 6,5 – Sasvim korektno izdanje levog beka Legije, mada se i on – kao i čitav tim – pogubio u tih 20 kobnih minuta sredinom drugog poluvremena. Nema snagu, ali ima lagan korak, koji ga nekad izbavi iz naizgled bezizlanih situacija. Možda jedna od većih dilema za selektora Tumbakovića kad se vrati Filip Kostić biće da izabere između Ristića i Mladenovića.

NEMANJA GUDELJ od 76. minuta 6 – Eksperiment selektora Tumbakovića sa Nemanjom Gudeljom na štoperu. I jeste i on zakasnio da istrči i postavi klopku Ozanu Tufanu pre drugog gola, ali je u istoj akciji pre toga baš Gudelj blokirao inicijalni šut Turaka. A i tad je nekakva konfuzija zavladala čitavom i još nepostavljenom odbranom Srbije. Posle toga –dobar. Mada je na osnovu ovih 16 minuta teško suditi da li je Gudelj istinska opcija za “pomoćnog štopera“.

DUŠAN VLAHOVIĆ od 76. minuta 6 – Mogao je duboko u sudijskoj nadoknadi da izraste u neočekivanog junaka utakmice da je bio samo malo precizniji. Ali biće vremena za Dušana Vlahovića, vrlo dobar utisak za ovo malo vremena koje je proveo na terenu.

SELEKTOR

LJUBIŠA TUMBAKOVIĆA 7 – Mogli bismo sad da cepidlačimo i vrtimo priču o tome kako nije smeo sebi da dozvoli da mu ekipa onako “pobrljavi“ tokom 20 crnih minuta. Ali objektivno gledano, čini se da je Tumbaković svesno žrtvovao Ligu naciju kako bi namestio ekipu za ono najvažnije – baraž za Evropsko prvenstvo. I posle utakmica sa Norveškom i Turskom deluje da je na putu da napravi nešto kvalitetno. I večeras je eksprerimentisao da formacijom 3-5-2, ali ne može mu se osporiti da je napredak u igri primetan. I ako se u novembru prođe Škotska sve će ovo dobiti smisao.