Fudbaleri Crvene zvezde (©Star Sport)
OCENE – ZVEZDA: Gaštarov nema štoperski instinkt, Mateus ispucao slab dan
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 21:28
Vladimir Lučić ponovo odradio sve zadatke i veliki povratak Vasilija Kostova
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Mateus MagaljaešGolman
Došao je i taj dan, da brazilski čuvar mreže bude jedna od kritičnih tačaka srpskog šampiona. Kada rival ima tri šuta u okvir i da dva gola, vrlo je moguće da je i golman negde zgrešio. Za veliku diskusiju je da li je mogao da bolje pokrije „svoj ugao“ i neutrališe udarac Kariza. Stoji da je bio dobro pokriven i da se lopta ušunjala uz stativu kroz šumu nogu. Ali navikli smo od Mateusa da skine zicer ili dva po utakmici.
Ocena
5.5
Stefan GudeljOdbrana
Dobro je to sve izgledalo, čak odlično do zaostavnog vremena kada je profesionalnim faulom zaradio isključenje. Hrabro se potukao sa iskusnim Kornelijusom, čak mu i autoritativno pokazivao da ustane posle jednog duela. Davao i čiste lopte unapred. Nije paničio, nudio se kao sigurno rešenje za pas u automatizmu Alberta Rijere. Biće hendikep za Crvenu zvezdu što ga neće bitu u narednom duelu, mada je protivnik iz kategorije onih koji se moraju dobiti. On će posle ove utakmice biti sigurno bolji igrač, sa dragocenim iskustvom protiv tima pristojnog intenziteta. Mali dobitak za srpskog šampiona.
Ocena
6
Matej GaštarovVezni
Nije ovo bila njegova noć. Niti je on prirodan štoper. Daje veliku prednost Crvewnoj zvezdi prilikom izgradanje napada, ali nema instinkt centralnog beka. Videlo se to u Luganu, večeras smo videli reprizu. U još radiklanijem obliku. Mogao je da bira način kako da zatvori centaršut sa druge strane, izabrao je najgori. Van zakona fizike, van balansa. Lopta ga jednostavno nije slušala, mada je dugim nogama radio ozbiljan posao u defanzivi. Raste cena odrastanja, ali su na Marakani izabrali da ga istrpe i učine višebojcem.
Ocena
5
Juta NakajamaOdbrana
Ima problem na otvorenom prostoru, bilo je neprijatno kada je kao gazela po njegovoj strani trčao Karizo. Ostalo – mnogo bolje nego u Luganu. Pokazao je sposobnost da pritiska visoko i mogao je da dopuni veče evrogolova na najvećem srpskom stadionu. Dobro je isčačkao loptu i onda pogodio prečku. Tek se upouznaje sa Gudeljom i Gašatarovom. Više daje Crvenoj zvezdi kao tehnički pismen defanzivan, sposoban da igra unapred.
Ocena
6
Timi Maks ElšnikVezni
Nametnuo se kao jedan od simbole Rijerinog tima. Uvek aktivan, sa jasnim zahtevima u igri pojavljivao se kao opasnost po gol Kopenhagena. Baš kao u 34. minutu kada je savršenimudarcem levonom nogom pogodio tamo gde se ne brani. Ima Slovenac problema u igri, i to ne treba kriti. Pre svega ne drži konstantu, odnosno kao da u finišu meča teže diše. Ali ofanzivno je namešten. Samo još da Crvena zvezda koristi te prostore kada se Slovenac krene u dubinu.
Ocena
7
Rade KrunićVezni
Moraće u Crvenoj zvezdi da razmisle kako da ga što duže čuvaju u svom dvrorištu. Neće moći doveka da igra, ali bi morao da demonstira mlađim snagama kako se usmerenim prijemom razbija protivnički presing i onda lopta prebacuje na stranu viška. I ove večeri se pojavljivao kao dobri duh srpskog šampiona. Pojavljivao se iz trave i zaustavljao napade Kopenhagena. Bilo je i par grešaka. Suviše je Crvena zvezda zavisna od njega.
Ocena
6.5
Tomas HandelVezni
(do 62. minuta) Opet je tu bilo nekako „suvonjavo“, bez punjena očiju prisutne publike na Marakani. Igrao je Portugalac prosto i jednostavno, ne želevši da uđe u rizik. Cenio je loptu, ponekad bez potrebe odigravao unazad, ali mu se isplatilo to što ceni loptu. Ugravirao je sebe u akciju koja je prethodila golu Timija Maksa Elšnika. Očigledno je da znači ovom timu, odnosno postavi Crvene zvezde, posebno kada je u pitanju posed. Slučajno ili ne, tek srpski šampion je drugi put kapitulirao kada je Portugalac izašao sa terena.
Ocena
6
Mihailo RistićOdbrana
Većinu napada u prvom poluvremenu Crvena zvezda je gradila po desnom boku. Bio je potencijalni reprezentativac Srbije tih, nenametljiv, gotovo neprimetan i u delovima terena koje bi trebalo da predstavljaju njegovo carstvo. Kada je prvi put prišao bliže Vasiliju Kostovu, Crvena zvezda je postigla gol. Pošteno se pobio u drugom poluvremenu. Nedostajale su njegove „kifle“.
Ocena
6
Vasilije KostovVezni
(do 84. minuta) Vratio se! I to na kakav način. Imao je ozbiljan period stangancije najtalentovaniji srpski igrač, što je za mlade momke sasvim normalna faza. Ali je ove večeri postigao jedan od najlepših golova viđenih na Marakani u ovoj evropskoj eri. Kada je isekao loptu, videlo se da će ona završiti tamo gde treba. Retko viđena čarolija pomogla mu je da bude aktivniji u igri, daje doprinos i u polju. Još mu nije nameštena tandemska igra sa Mihailom Ristićem. Ali se videlo kakvo blago ima Crvena zvezda.
Ocena
7.5
Vladimir LučićVezni
(do 84. minuta) Mnogo se polemisalo o odluci Alberta Rijere da mu ponovo ukaže poverenje, ali je ponovo zaslužio sve pohvale. I što se tiče taktičkih zahteva, i fizičkog performansa. Stalno u pokretu, na prstima, pratio je u oba pravca intenzitet Kopenhagena. Vrlo smireno odigrao loptu za Timija Maks Elšnika. Nije se gušio u potezima više i lažnjacima kao što inače ume. Još da je postigao pogodak na povratnu loptu Timija Maks Elšnika, bila bi to perfektna partija.
Ocena
6.5
Bamba DijengNapad
Tačno je da je radio veliki posao kao „link ap“ napadač. Odigravao bez greške na bok, izdražvao duele, procovirao grešku poslednje linije Danaca utrčavanjem u dubinu. Za trud – nema ništa sporno. Samo što je uradio gotovo identičnu stvar kao u Luganu. Opet je u njegovim nogama bila meč lopta i opet je promašio posle odličnog centaršuta Loizua. To može da bude ozbiljna falinka, za sada je vrlo opasna dijagnoza u igri reprezentativca Senegala.
Ocena
5.5
Muhamed ČamVezni
(od 62. minuta) Imao par dobrih lopti, ali isto toliko puta komplikovao. Već viđeno.
Ocena
5.5
Loizos LoizuVezni
Malo vremena na terenu.
Ocena
-
Mohamad Abu FaniVezni
(od 84. minuta) Malo vremena na terenu.
Ocena
-
Albert RijeraTrener
I šta ćemo sad? I opet je utisak sa tribina da je Crvena zvezda fudbalski pismenije izgledala od rivala, baš kao u Luganu. I opet nije pobedila – što je već razlog za blagu paniku. I opet se videlo da je određene automatizme Španac uspeo da dovede do pristojnog nivoa. Svaka povratna lopta posle izlaska na bok, bila je pola gola. Bilo je i lepo gledati kako srpski šampion bez upotrebe „palca“ izlazi iz presinga i pravi višak sa Gudeljom i Radetom Krunićem. Ali Crvenoj zvezdi nedostaje „poslednji dodir“, ili možda nekoliko meseci zajedničkog rada. Zvezda je i ove večeri šetala od proseka, do vrlo pristojne igre. Nije bila konstatna u ofanzivi. Zvezda je bila i uragan i povetarac za ovih 90 minuta. Za ogromnu analizu je pitanje da li je mogao Španac da u igru ubaci Mirka Ivanića, da čisto dobije na kreaciji.
Ocena
6
Vladimir LučićMateusAlbert RijeraBamba DijengFK Crvena zvezdaTimi Maks ElšnikVasilije KostovStefan GudeljMuhamed ČamMatej Gaštarov
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