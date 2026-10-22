OCENE – ZVEZDA: Gaštarov nema štoperski instinkt, Mateus ispucao slab dan

Albert Rijera Trener

I šta ćemo sad? I opet je utisak sa tribina da je Crvena zvezda fudbalski pismenije izgledala od rivala, baš kao u Luganu. I opet nije pobedila – što je već razlog za blagu paniku. I opet se videlo da je određene automatizme Španac uspeo da dovede do pristojnog nivoa. Svaka povratna lopta posle izlaska na bok, bila je pola gola. Bilo je i lepo gledati kako srpski šampion bez upotrebe „palca“ izlazi iz presinga i pravi višak sa Gudeljom i Radetom Krunićem. Ali Crvenoj zvezdi nedostaje „poslednji dodir“, ili možda nekoliko meseci zajedničkog rada. Zvezda je i ove večeri šetala od proseka, do vrlo pristojne igre. Nije bila konstatna u ofanzivi. Zvezda je bila i uragan i povetarac za ovih 90 minuta. Za ogromnu analizu je pitanje da li je mogao Španac da u igru ubaci Mirka Ivanića, da čisto dobije na kreaciji.