MILAN BORJAN 8 – Kada nove generacije navijača Crvene zvezde „omatore“ decu će uspavljivati realnom bajkom o jednom Srbinu iz Kanade koji je stigao na Marakanu i postao Supermen. Više je nemoguće nabrojati šta je sve kapiten Crvene zvezde uradio tokom mandata u Ljutice Bogdana. Večeras skoro da nije imao posla, plesao po tankoj žici tragičara kada je ispustio loptu, a onda pokazao da pored velikog međunožja o čemu smo mnogo pisali, ima i nerve kao konopce. Sačuvao je razum u opštem metežu, pročitao Jovića i Štulića, i vinuo se... Samo ne znamo dokle, jer je odavno usamljen u galeriji najboljih Zvezdinih golmana u istoriji. Monstrum od sportiste i čuvara mreže. Amajlija jednog kluba i Dejana Stankovića. Dao je Crvenoj zvezdi sve. Apsolutno sve.

MILAN GAJIĆ do 71. 6 – Kada god mu je lopta bila na levoj nozi bio je u velikom problemu, pravom paklu. Usmeravali su ga igrači Partizana na slabiju stranu, stavljali na muke, ali je potencijali reprezentativac Srbije mogao da bude jedan od junaka. Sjajno je u dva navrata osetio prostor,namirisao grešku Jovića i servirao dve sjajne šanse Dijegu Falčineliju. Imao trenutke gubitka koncentracije, mada je odigrao sa manje defanzivnih propusta nego pre 40 i kusur dana u prvenstvu.

RADOVAN PANKOV 6 – Počeo je vrlo nesigurno, poklonjenim kornerom kada su utakmici bez sadržaja udarci iz ugla imali značaj penala. Kasnije se popravio, pošto ga je dobijeni duel sa Jovićem napunio samopouzdanjem. Držao na kratkom lancu Holandera ne dozvolivši mu da razvije punu brzinu. Bez većih propusta, shvatio je značaj utakmice i prihvatio parolu gotovo svih aktera na travi Marakane. Bez inventivnih rešenja i rizika.

NEMANJA MILUNOVIĆ 6,5 – Nije mu odgovarala brzina Partizanovih napadača, posebno Markovića i Holandera, ali je visoki štoper mogao da igra sa cigaretom u ustima ovu utakmicu. Lako je patrolirao nebom iznad Marakane, kasnije sa pola gasa se sačuvao od snage tinejdžera Štulića. Vrlo solidan meč oplemenio je pravovremenim startovima kojim je sekao pokušaje gostiju da ubitačnim pasom u dubinu dođu do ozbiljnih pozicija. Mnogo će nedostajti srpskom šampionu ukoliko odluči da napusti Marakanu, jer znači postavi Dejana Stankovića čak i kada petlja i odigrava loše pasove unapred. Kao u produžetku.

MILAN RODIĆ 7 – Pod grubom pretpostavkom da ostane na Marakani, te da dugogodišnji kapiten Srbije Aleksandar Kolarov zaduži crveno-beli dres, Rodić se neće pomiriti sa sudbinom prve alternative aktuelnom članu Intera. Kao da je tu poruku želeo da pošalje jedan od sinonima Zvezdinih evropskih uspeha. Dominantan u duelu, raznosio je sve pred sobom na polovini crveno-belih, neodustanjima potrebnim za derbi stigao je i da prekine nekoliko kontri. Pojavljivanje brzog, ali fizički slabijeg Lazara Markovića na levoj strani mu je prilično odgovaralo. Skoro pa savršen meč, začinjen je penalom.

SEKU SANOGO 6,5 – Što su za decu čokoladne bombone, to je za iskusnog vezistu ovakve utakmice. Na malom prostoru, Seku Sanogo je dominirao, igrao sa malo rizika i insistirao na onome što najbolje zna i ume – duel igri. Više nego solidno, ne zbog preteranog raspoloženje, jer je večerašnji meč bio osakćen za kreaciju i ozbiljan zadržaj. Napravio je samo jednu kolosalnu grešku kada je prodao loptu na Partizanovoj polovini i inicirao kontru. Ali je bio vrlo temeljan i siguran u kratkim pasovima.

EL FARDU BEN do 109 – 5,5 – Jedan dobar prodor, nekoliko iznuđenih faulova u beskrajnoj i dekadntnoj borbi sa Zdjelarom i Uroševićem i ništa – više. Retko kada se odlučivao reprezentativac Komorskih Ostrva da igra direktno i nosi loptu ka golu. Anomalija koja ga je pratila i u nekom ranijim utakmicama sa Partizanom, ponovila se i ove večeri. Čak nije došao u situaciju da zapreti Vladimiru Stojković. Prosto nije dobro ni anticipirao nekoliko dobrih centaršuteva i bio na lopti u situacijama kada je obično jako opasan.

GELOR KANGA 5,5 do 66 – Kada je prekomernim zadražavanjem lopte prodao loptu i otvorio kontru crno-belih, malobrojne pristalice domaćeg tima su se hvatale za glavu. Osetili su da bi to mogla da bude ona utakmica reprezentativca Gabona sa mnogo bubica i malo konkretnog učinka. Podigao se samo u finišu prvog poluvremena, ali je u dobroj meri bio uklješten između Zdjelara, Šćekića, čak i Jojića. Stalno je imao čoveka na leđima, pa se savršeno uklopio ujednoličnu igru sa previše lopti unazad. Počeo je da gubi poziciju i koncentraciju, pa ga je Dejan Stanković brzo povukao sa terena.

MIRKO IVANIĆ 6 – Mnogo je tu bilo pismenih kontakta – što se i očekuje. Bilo je i nekoliko situacija kada je monotoniju šahovske predstave, najbolji Zvezdin fudbaler pokušao da prekine preuzimanjem rizika i loptama koje su išle unapred. Bilo je prometa, ali je Zvezdina zarada bila ravna nuli. Kao da je Mirko Ivanić u pojedinici trenucima brzo i donosio loša rešenja u situacijama kada je mogao i sam da reši i kruniše takmičarsku godinu. Intenzitet i konfiguracijaa utakmice mu nisu odgovarali. Lopta je bila više u vazduhu nego na zemlji. Iznenadio je sve Stanković odlukom da ga povuče sa terena.

ALEKSANDAR KATAI 6,5 do 72. – Porozna je činjenica i za mlađe igrače i za skupe strance da je Zvezdin kreativac tokom prvog poluvremena delovao ubedljivo najpismenije na terenu. Nije se javljao u velikim količinama, ali kada god je imao loptu u nogama sa tribinama Marakane začuo se uzdah oduševljanja, kao prekid dosadne i vrlo mlake predstave u kojoj se grozničavo čekao makar nagoveštaj dobrog poteza. Stigao je da demonstrira i brzinu i smisao za kombanitoriku. Stizao je u odbrani da pokrije kada god je za tim bilo potrebe, i na taj način se umarao. Dovoljno da u gustoj Partizanovoj zoni ne dolazi često do izražaja. Ponestalo mu je snage u drugom poluvremenu, usled dugačke pauze.

DIJEGO FALČINELI 5 do 91. – Počeo je košmarom mandata u Crvenoj zvezdi, vrlo verovatno završio ga na identičan način. Jedan par obuće govori o borbi, želji da uđe u bubrege štoperima Partizana, pokušajima da drži dubinu i stalno traži. Ali napadač od klase mora da završi jednu od tri dobre situacije koju je imao u prvom poluvremenu. Ruku na srce da je ona peta ušla statisti Italijan bi bio večno pečatiran u srcim navijača Crvene zvezde. Ali jednostavno – nije. Promašaji u prvom poluvremenu napunili su ga nervozom i negativnom energijom, pa je tokom drugog poluvremena više koristio ruke i laktove umesto nogu. Partija za zaborav.

IZMENE

VELJKO NIKOLIĆ od 66. 6 – Hrabro ušao u utakmicu i stabilizovao vezni red Crvene zvezde. Dao je veliki doprinos u defanzivi, ali je onda popustio. Nije mogao da prepoznatljivim pasom uradi nešto više, jer se kompletna utakmica, kao i igra Crvene zvezde, rasula.

MARKO GOBELJIĆ od 72. – Uneo agresiju, snagu i brzinu. To je ono što je tražio Dejan Stanković od njega. Morao je da sačuva dostojanstvo, ne skida šorc i ne gestikulira ka Vladimiru Stojkoviću.

SLAVOLJUB SRNIĆ od 72. 6 – Ušao da popuni vidljive rupe u manevru Crvene zvezde. Pokvario nekoliko napada crno-belih. b

MILOŠ DEGENEK od 91. – Rutinsko odrađivanje posla i saradnja sa Milunovićem i Pankovom.

ALEKSA VUKANOVIĆ od 91. – Bez velikog učinka. Imao samo jedan dobar prodor.

NIKOLA KRSTOVIĆ od 101. – Ispašće da je prelomio utakmicu, kada je ušao u verbalni konflikt sa Vladimirom Stojkovićem.

TRENER: DEJAN STANKOVIĆ – 6,5. – Crvena zvezda nije odigrala ni blizu maksimuma, imali su crveno-beli bar pet boljih izdanja u ovoj takmičarskoj godini. Ali je sa već ispražnjenim rezervoarom Dejan Stanković uspeo da stigne do cilja i donese u Ljutice Bogdana duplu krunu posle 14 godina. Pomilovao ga je i sreća, kao i natrpirodna ruka Milana Borjana, jer je za pola nijanse Zvezda bila bolji tia i želela da kroz posed dođe do pobede u regularnom delu. Istorija pamti pobednike, a to je u ovoj sezoni postao Dejan Stanković, objedinivši domaće trofeje i završivši takmičarski ciklus sa samo jednim porazom. Kockao se sa nekim odlukama, kao i svesnim ubijanjem kreativnih sposobnosti tima kada je iz igre izvukao umornog Kataija i Mirka Ivanića. Čak je i promenio formaciju, želevši da u ekipi ima 11 ratnika. Isplatilo mu se, ali će za kvalifikacije morati da podigne nivo igre.