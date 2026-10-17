Od 1:3 u 87. minutu do 3:3: Mnogo je zanimljivo u vrhu ruske lige, prvog i petog dele dva boda

A ništa nije nagoveštavalo tako ludu završnicu kada je utakmica počela. Naprotiv, gosti su prvi zadali udarac. Već u petom minutu Žoao Batši iskoristio je grešku defanzivca domaćih Aleksandra Siljanova i sjajnim udarcem sa distance doneo Krasnodaru prednost.

Lokomotiva se, ipak, brzo pribrala. Nikolaj Titkov je u 16. minutu poravnao rezultat, pa je posle sadržajnog otvaranja utakmice usledio nešto mirniji period tokom kojeg nijedna ekipa nije uspevala da napravi odlučujući korak. Sve do 71. minuta.

Tada je Aleksandar Rudenko udarcem glavom savladao golmana gostiju i doneo Lokomotivi potpuni preokret. A kada je samo sedam minuta kasnije Kovalenko povisio na 3:1, činilo se da je pitanje pobednika rešeno. Domaći navijači mogli su da odahnu, naročito imajući u vidu koliko je njihova ekipa teško dolazila do bodova ove sezone.

Međutim, Krasnodar je u završnicu ušao sa namerom da proda kožu što skuplje. Prvo je urugvajski defanzivac Lukas Olasa u 87. minutu smanjio na 3:2 i vratio neizvesnost u utakmicu. Bio je to pogodak koji je potpuno promenio raspoloženje na terenu. Odjednom je Lokomotiva, umesto da rutinski privede meč kraju, morala grčevito da brani minimalnu prednost.

A onda je na scenu stupio Džon Kordoba. Kolumbijski napadač Krasnodara u prvom minutu sudijske nadoknade postigao je pogodak za 3:3 i izazvao erupciju oduševljenja među gostima. Za samo pet minuta Krasnodar je od ekipe koja je bila na pragu poraza stigao do velikog boda, dok su fudbaleri Lokomotive ostali da se pitaju kako su uspeli da ispuste praktično dobijenu utakmicu.

Ovakav rasplet posebno je bolan za Moskovljane zbog položaja na tabeli. Lokomotiva je posle 11 odigranih kola osvojila svega 11 bodova i nalazi se na razočaravajućem 12. mestu, daleko od pozicija kojima klub takvog renomea tradicionalno teži.

Sa druge strane, Krasnodar je ovim remijem stigao do 22 boda i zadržao treću poziciju na tabeli ruske Premijer lige. Iako je propustio priliku da ostvari pobedu, način na koji je izbegao poraz mogao bi da predstavlja značajan psihološki podstrek u nastavku šampionske trke.

Mnogo je zanimljivo u vrhu tabele ruske lige, pošto prvog i petog na tabeli dele samo dva boda. Dinamo, CSKA i Krasnodar imaju po 22 boda, Zenit 21, a Spartak 20 bodova, s tim da svi osim Krasnodara tek treba da odigraju svoje utakmice petog kola. Dinamo i CSKA će se sutra sastati međusobno u 15.15 na stadionu Dinama.

RUSIJA 1, 11. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov - Fakel 1:2 (1:1)

/Kramarić 25 - Sampajo 17, Bardačev 67/

Dinamo Mahačkala - Akron 1:1 (0:0)

/Hoseinadžad 72 - Fernandez 87/

Lokomotiva Moskva - Krasnodar 3:3 (1:1)

/Titkov 16, Rudenko 71, Kovalenko 78 - Batši 5, Olasa 87, Kordoba 90+1/

Nedelja

13.00: (1,35) Zenit (5,00) Ahmat (9,00) MOZZART RELAX

15.15: (2,25) Dinamo Moskva (3,50) CSKA Moskva (3,10)

17.45: (1,42) Spartak Moskva (4,50) Rubin (7,75)

20.00: (2,15) Baltika (3,30) Rostov (3,50)

Ponedejak

18.30: (3,00) Rodina (3,40) Orenburg (2,35)

*** kvote su podložne promenama