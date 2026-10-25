Od 4:0 do drame i strepnje: Marselj umalo prokockao pobedu protiv najgoreg tima Lige 1

Ništa nije nagoveštavalo kakav će se haos dogoditi u završnici utakmice na Velodromu. Domaćin je poveo već u petom minutu, kada je posle kornera i novog centaršuta Emersona Palmijerija potpuno zaboravljeni Si Džej Igan Rajli glavom zatresao mrežu golmana Galona.

Prednost je u 34. minutu duplirao Timoti Vea, i to na kakav način! Kapiten Olimpika prihvatio je loptu na desnoj strani, probio se između trojice protivničkih fudbalera i uz dosta upornosti, ali i malo sreće, vrhom kopačke poslao loptu u mrežu.

Kada je Igor Paišao u 50. minutu iskoristio povratnu loptu Amirija Guirija i pogodio za 3:0, pitanje pobednika delovalo je definitivno rešeno. Pet minuta kasnije slavlju se pridružio i Himad Abdeli, koji je posle loše intervencije gostujuće odbrane poluvolejem zakucao loptu pod prečku za ubedljivih 4:0.

Delovalo je da Marselj ide ka rutinskoj pobedi, možda čak i pravoj goleadi, ali je onda usledilo potpuno pomračenje domaćina. Džoš Madža je u 77. minutu iz penala smanjio na 4:1 i malo ko je taj pogodak shvatio kao nešto više od utešnog. Međutim, kada je u 86. minutu golman De Lang odbio udarac Nakamure, a Endijaje natrčao na loptu i smestio je u mrežu, na Velodromu je počela da se uvlači nervoza.

A onda, samo tri minuta kasnije, pravi šok! Posle slobodnog udarca Madža je sjajno reagovao glavom, lopta je na putu ka mreži zakačila Igan Rajlija i završila iza leđa De Langa. Od nedostižnih 4:0 došlo se do zastrašujućih 4:3, a Marselj je poslednje trenutke utakmice proveo strepeći da ne ispusti pobedu koja mu je praktično bila u džepu. Ipak, četvrti pogodak gostiju nije stigao, pa je Olimpik nekako sačuvao sva tri boda.

Za Marselj je ovo treća uzastopna pobeda u prvenstvu, ali i utakmica koja je još jednom pokazala koliko je ekipa daleko od željene stabilnosti. Protiv ozbiljnijeg protivnika ovakvo opuštanje moglo bi da bude kažnjeno mnogo surovije.

A dovoljno o tome kakvu je priliku Olimpik zamalo prokockao govori podatak da Avr ni posle osam kola ne zna za pobedu. Gosti su ostali zakucani za dno tabele sa svega dva osvojena boda, uz dva remija i šest poraza i sve je teže očekivati da mogu da se nadaju opstanku. Ipak, na Velodromu su makar pokazali karakter i učinili da domaćin do poslednjeg sudijskog zvižduka drhti za pobedu koju je već bio proslavio.

LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

Lans - Pariz 2:1 (0:1)

/Tovan 63, Azar 83 - Koleošo 45+2/

Nedelja

Monako - Lil 1:1 (0:1)

/Diop 74 - Embape 24/

Olimpik Marselj - Avr 4:3 (2:0)

/Igan Rajli 5, Vea 33, Paišao 50, Abdeli 55 - Madža pen 77, 89, Endijaje 86/

Okser - Le Man 1:1 (0:0)

/Arčer 56 - Buade 48/

Anže - Lorijen 0:0

Tuluz - Troa 0:0

Ren - Strazbur 3:0 (2:0)

/Dija 34, Šimanski 41, 61/

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama