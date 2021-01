Ulazak u novu kalendarsku godinu za ljubitelje fudbala znači i početak zimskog prelaznog roka. Drugog dana januara fudbalska pijaca će se zvanično otvoriti u većem delu Starog kontinenta – u Španiji i Italiji dva dana kasnije – i klubovi, fudbaleri i često glavni likovi u čitavoj priči, menadžeri, uveliko su pripremljeni za mesec dana intenzivnih glasina o potencijalnim delovanjima na transfer tržištu od kojih se, doduše, tek mali procenat zaista i ostvari.

Pojedini transferi već su završeni, međutim, proaktivni manevri nisu toliko uobičajeni, posebno ne u jesenjem delu sezone, pa će klubovi u narednih mesec dana imati vremena da pročešljaju tržište u potrazi za nešto pristupačnijim, prihvatljivijim rešenjima. Jer pandemija korona virusa imaće veliki uticaj pri delovanju na pijaci, uostalom, kao i u prethodnih devet meseci.

Klubovi koji obično ne bi ni trepnuli okom pre nego što bi istresli astronomsku sumu novca na pojedinca, već drugi prelazni rok zaredom će morati da obuzdaju svoje želje. Biće i onih koji će i ovog puta izaći na tržište, ali tek nakon što prethodnom prodajom obezbede dobar deo novca za planirane kupovine, kako bi održali ravnotežu u finansijskim knjigama. Nisu naravno svi u istom sosu. Čelsi je primera radi letos, posle godinu dana štednje – zabrana transfera – potrošio blizu 250.000.000 evra. Pride treba napomenuti i trenutnu situaciju u Francuskoj, gde će zbog gašenja Telefuta klubovi ostati bez ogromnih količina novca od TV prava.

Stoga su čelnici klubova oprezniji nego ikada pre kada se radi o novim, pozamašnim dugoročnim ugovorima. Rezultat? Neobično veliki broj zvučnih imena koji od danas ulaze u poslednju godinu ugovora, što znači da će od početka januara biti u mogućnosti da pregovaraju sa zainteresovanim kupcima bez dozvole svog poslodavca i potpišu predugovore. Mogu da odu ovog januara za simbolična obeštećenja što njihovim klubovima baš i ne znači ili da potpisanim predugovorima promene klub narednog leta bez obeštećenja i uz masne "bonuse za potpis".

Najveće ime od svih u ovom društvu je svakako – Lionel Mesi. Neizvesnost i dalje vlada oko budućnosti šestostrukog osvajača Zlatne lopte i trajaće sve do kraja sezone, s obzirom da je desetka Barselone istakla da će odluku doneti tek pred istek aktuelnog ugovora. Nezadovoljan dešavanjima u klubu i nekompetentnošću svog tima na evropskom tlu, Mesi je još letos pripretio da bi mogao da prekine dvodecenijski boravak u Kataloniji, uz poruku da više nije igrač Barselone i da nema obavezu s klubom sa kojim je osvojio sve.

Kao ajkule su već tada zagrizli platežno najmoćniji, spremni da jednom od najboljih fudbalera sveta ponude "kule i gradove". Pre svih Mančester Siti, potom i Pari Sen Žermen i Inter, ali ih je La Liga sve rasterala saopštenjem u kojem jasno piše da je Barselonin ugovor sa igračem validan do jula 2021. i da u njemu postoji aktivna otkupna klauzula od 700.000.000 evra. Nijedan klub gotovo izvesno neće platiti taj novac, niti su u Barsi raspoloženi za prodaju. Povrh svega, neće biti nikoga ko bi odluku o Mesijevoj sudbini mogao da donese. Barem ne do 24. januara, kada će biti održani predsednički izbori u klubu.

Jedan od problema bio je upravo Mesijev odnos sa Đozepom Bartomeuom, doskorašnjim predsednikom Barselone, koji je ostavku podneo u oktobru. Moguće je da će Argentinac sačekati ishod predstojećih izbora pre nego što donese konačnu odluku. U Kataloniji se nadaju da će uspeti da ubede Mesija da pristane na produžetak saradnje, mada je jedan od predsedničkih kandidata, Emili Rusad, nedavno istakao da će legenda kluba morati da pristane na određeno smanjenje plate ili će rastanak biti jedino rešenje.

Mesijev kum, Serhio Aguero, još jedno je od velikih imena koja ulaze u poslednjih šest meseci ugovora. Najbolji strelac u istoriji Mančester Sitija je još 2014. godine izjavio kako će ostati na Itihadu sve dok sa Građanima ne osvoji Ligu šampiona. Nijednom nije bio ni blizu. Kada je dao pomenutu izjavu bilo mu je 26 godina. Zenit karijere je već premašio, u julu je ušao u 33, i da stvar bude još gora, povrede nikako da ga zaobiđu. Baš zbog toga je Pep Gvardiola, iako je oduvek isticao kako će Aguero, poput drugih legendi kluba, Vensana Kompanija i Davida Silve, moći sam da odluči kada je vreme da napusti Mančester, u novembru rekao da će Argentinac novi ugovor morati da zaradi na terenu.

Kun je u aktuelnoj sezoni odigrao osam utakmica, od kojih je započeo tek tri. Kada je potpuno spreman njegove sposobnosti ne treba dovoditi u pitanje, ali je Sitiju potrebna "devetka" koja je u stanju da igra iz nedelje u nedelju, pa bi njegovo zdravlje moglo da bude presudan faktor pri odluci da li da se saradnja obnavlja ili je posle punih deset godina ipak vreme za rastanak. Ukoliko do njega dođe, Aguero je u nekoliko navrata govorio o želji da se vrati u klub u kojem je ponikao, Independijete, pre nego što zvanično okači kopačke o klin. Za tako nešto, čini se, još je rano.

Serhio Ramos – politika Real Madrida je jasna: igrače koji su u jeseni karijere, odnosno imaju preko 30 godina, kraljevski klub ne želi da vezuje dugoročnim ugovorima. A kapiten Blankosa je ušao u 35. Primera radi, na isti zahtev nije želeo da pristane ni Pepe, zbog čega je 2017. otišao u Bešiktaš. U identičnoj situaciji kao Ramos ove zime senašao i Luka Modrić, međutim, hrvatski vezista je pred Novu godinu pristao na kratkoročni ugovor i uskoro bi trebalo da produži saradnju do leta 2022.

Jedini ustupak Florentino Perez je napravio u slučaju Kristijana Ronalda, što je navelo Ramosa da ne popusti tek tako i istraje u svojoj nameri. Kapiten Reala smatra da je zbog 15-godišnjeg boravka na Santjago Bernabeu i velikog doprinosa u istorijskim uspesima zaslužio makar dvogodišnji ugovor. Rukovodstvo prvaka Španije međutim smatra da je bolja opcija da Ramos potpiše na godinu dana, uz mogućnost na još toliko, s tim da bi druga sezona u ugovoru bila varijabilna.

Sredinom novembra odjeknula je vest da bi Pari Sen Žermen mogao da iskoristi trenutnu situaciju i jednom od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala ponudi trogodišnji ugovor vredan 60.000.000 evra neto. U međuvremenu se o produžetku saradnje malo govorilo. Sam Ramos je pre nedelju dana, upitan da li je blizu potpisivanja novog ugovora, kratko odgovorio: "Videćemo, videćemo."

David Alaba – Jedan od onih koji bi mogli da odmene Ramosa na Santijago Bernabeu je i defanzivac Bajerna iz Minhena. Svestrani Austrijanac će gotovo izvesno napustiti Alijanc Arenu, pošto nikako ne uspeva da postigne dogovor sa Bavarcima. Jer u Bajernu niko nije iznad kluba, a agent 28-godišnjeg fudbalera, Pini Zahavi, želeo je da svog klijenta učini najplaćenijim igračem u timu ili ga makar stavi uz rame sa Robertom Levandovskim, što je oko 20.000.000 evra po sezoni.

U klubu su ostali dosledni svom principu, sačuvali su mir u svlačionici, ali su u pregovorima sa Alabom morali da potpišu kapitulaciju. Konkretno, direktor Bajerna, Oliver Kan:

"Raširili smo crveni tepih ispred Davida Alabe i išli do naših krajnjih granica. David i pogotovo njegov savetnik Pini Zahavi nisu želeli da hodaju po tom crvenom tepihu. Zato smo ga posle nekog vremena smotali nazad. Ne vidim da su bilo kakvi novi razgovori mogući", rekao je nedavno legendarni nemački golman.

Ponudu Mančester Sitija Alaba je navodno odbio još letos. Prema nedavnim tvrdnjama pouzdanog Atletika, Real Madrid vodi u trci za njegov potpis. Pored madridskog kluba, kao potencijalne destinacije pominju se i Pari Sen Žermen i Čelsi. Jedno je sigurno – ko obezbedi njegov autogram, ubo je džekpot.

Žoržinjo Vajnaldum – Čitavu polusezonu, još od letnjeg prelaznog roka, evropski mediji, prvenstveno katalonski, konstantno sele vezistu Liverpula na Kamp Nou. Razlog je dolazak Ronalda Kumana na klupu katalonskog kluba i njegova želja da obnovi saradnju sa 30-godišnjim fudbalerom, sa kojim je već sarađivao u reprezentaciji Holandije. Čini se da se ideja dopala i Vajnaldumu, odnosno da je želja obostrana, s obzirom da na poslednju ponudu uprave Liverpula o produžetku saradnje, dostavljenu početkom decembra, još nije dao odgovor.

Đini želi da razmisli, i kako bi iskazao poštovanje prema Redsima, saopštiće odluku upravi pre nego što uđe u pregovore sa drugim klubovima. Jedan od njih, ili zapravo jedini, trebalo bi da bude Barselona. Jirgenu Klopu ostaje da se nada da će odgovor biti pozitivan. Otkako ga je pre četiri i po godine doveo na Enfild, učinio ga je jednim od najstandardnijih i najkonstantnijih pojedinaca u timu.

"Nadam se, da budem iskren. Kao što vidite, on stalno igra. Imamo jako dobre odnose. Ponavljam, nadam se", poručio je Klop početkom decembra.

Hakan Čalhanoglu – Pune dve i po godine su na San Siru čekali da Turčin proradi, a već za šest meseci bi mogli da ga izgube. Namestilo se tako da je Čalhanoglu "kliknuo" baš početkom 2020. godine kada je u tim stigao Zlatan Ibrahimović. Hakan je u protekloj kalendarskoj godini upisao najviše asistencija u Seriji A (15), a u dosadašnjem delu aktuelne sezone stvorio je više šansi svojim saigračima od bilo kojeg fudbalera u najjačih pet evropskih liga. Više čak i od Kevina De Brujnea i Bruna Fernandeša...

Nije to naravno prošlo nezapaženo na Starom kontinentu. Pouzdani novinar Bilda Kristijan Falk je krajem novembra otkrio kako je Mančester Junajted ozbiljno zagrejan – navodno ga prati i Juventus - ali za sada nema ničeg konkretnog. Uprava Milana odavno je otpočela pregovore sa Hakanovim agentom. Razlika u plati predstavlja najveći problem. Iz Milana su prvo nudili tri miliona – prema važećem ugovoru prima 2.500.000 – dok je Čalhanogluov predstavnik zahtevao 6.000.000. Trenutno je distanca znatno manja – Rosoneri nude 3.500.000, dok Hakan želi 5.000.000 uz određene bonuse, prenosi Gazeta delo Sport.

"Mislim da neće biti problema. Ubeđen sam da Hakan želi da ostane sa nama, pregovori su u toku", rekao je Stefano Pioli nakon pobede protiv Lacija, kada je Turčin postigao jedan i namestio još dva gola.

Anhel Di Marija - Juventus i Inter navodno iz priprajka prate razvoj čitave situacije, ali se čini uzalud. Prema informacijama italijanskog novinara Nikola Šire iz novembra uprava Pari Sen Žermena radi na produžetku saradnje sa Argentincem do leta 2023. godine. Pride je i sam Di Marija početkom 2020. isticao kako će Park Prinčeva biti njegova poslednja stanica u Evropi.

"Govorio sam o tome od prvog dana otkako sam ovde. Nadam se da će PSŽ biti moj poslednji klub u Evropi, posle toga ću se vratiti u Argentinu", rekao je Argentinac tada. Doduše, od sredine novembra i Širinog saznanja nema informacija o nastavku saradnje. Za povratak u domovinu, utisak je, još je rano. Košmaran period iz Mančester Junajteda, Argentinac je ostavio iza sebe. Otkako je leta 2015. godine stigao u Pariz, Di Marija je između ostalog upisao i 63 asistencije u Ligi 1, što ga čini tek šestim fudbalerom koji je uspeo da prebaci brojku od 50 i pritom fudbalerom kojem je trebalo ubedljivo najmanje za takav učinak – 137 utakmica. Prvi iza njega je Dimitri Paje, kojem je bilo potrebno gotovo duplo više – 270.

Đanluiđi Donaruma – Kroz košmaran period morao je da prođe italijanski golman kada je na leto 2017. godine došlo vreme za pregovore o nastavku saradnje. Slučaj "Dolaruma", kada su navijači italijanske reprezentacije bacali falsifikovane novčanice na Điđa, bio je preveliki pritisak za tada 18-godišnjaka, koji je čak i zaplakao posle meča sa Danskom. Italijan je odbacio savete svog agenta Mina Rajole da je vreme za ambiciozniji projekat, uticao je gotovo sigurno i pomenuti incident, i Donaruma je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Rosonerima.

Ugovor koji za šest meseci ističe. Ali ovoga puta bi do nastavka saradnje trebalo da dođe lakše. Donaruma je u međuvremenu sazreo, a Milan postao konkurentan tim. Rajola naravno ponovo ucenjuje upravu milanskog tima, zahtevajući za svog klijenta godišnju platu od deset miliona, istovremeno pokušavajući da zastraši čelnike kluba rečima da Donaruma ima bolje ponude iz Intera i Juventusa. Milan s druge strane nudi sedam miliona. Navodno bi Rajola pristao na tu ponudu, ali uz ubacivanje otkupne klauzule – ne veće od 50.000.000 – ukoliko Milan ne obezbedi učešće u Ligi šampiona. Sam Donaruma je u nekoliko navrata isticao da želi da ostane na San Siru.

Julijan Draksler – Za razliku od Di Marije, novog ugovora za nemačkog fudbalera ni na vidiku. Draksler se letos povezivao sa prelaskom u Lids, a imao je i ponude klubova iz domovine. Bivši fudbaler Volfzburga nije želeo da pre vremena prekine boravak u Parizu, ali je njegov ostanak na Parku Prinčeva malo verovatan.

Krajem prošle i početkom ove sezone je sve češće dobijao šansu, pa se činilo da je možda svojim kvalitetima konačno ubedio Tomasa Tuhela. Međutim, potom se povredio, a onda kada se oporavio nemački stručnjak je dobio otkaz.

Ranije su interesovanje pokazivali Arsenal i Everton, ali najozbiljniji udvarači stanuju u Bundesligi.

Florijan Tovan - Govoreći u intervjuu za Lekip, predsednik Marselja Žak-Anri Ero je krajem decembra pokušao da stavi pritisak na 27-godišnjeg vezistu.

"Ova godina će biti vrlo bitna za nas u pogledu regeneracije tima. Tovanov produžetak ugovora biće jedan od naših prioriteta, on je u srcu sportskog projekta koji je konstruisao Pablo (Longorija, sportski direktor). Želim da Tovan nastavi sa nama kao ključni čovek ovog tima. Ko zna, možda ima lične, finansijske težnje", rekao je Ero.

Mesut Ozil – Kako je u potpunosti odstranjen iz prvog tima, gotovo je izvesno da Nemac neće produžiti ugovor sa Arsenalom. Iako vezni red londonskog tima vapi za kreativnošću, Mikel Arteta je jednog od najkreativnijih fudbalera u ovoj deceniji precrtao, što je izazvalo zabunu kod mnogih ljubitelja fudbala. Uprkos brojnim spekulacijama i tome što se našao na margini londonskog tima, te nema naznaka da bi do kraja sezone mogao da upiše i minut na terenu, Ozil je rešio da ugovor odradi do kraja, što je potvrdio i njegov agent.

"Mnogo klubova je zainteresovano da ga dovede. To se nikad nije promenilo, ali se isto tako nije promenila ni njegova želja da ispoštuje ugovor. On je čovek od reči, lojalan je, a odanost je teško pronaći u ovo doba. Ne misli na druge klubove, osim na onaj sa kojim sada ima ugovor", rekao je Erkut Sogut.

Juventus, Fenerbahče, Inter Majami i LA Galaksi prate situaciju, ali će po svemu sudeći morati da sačekaju kraj sezone.

Tovan je već četvrtu uzastopnu sezonu Marseljov glavni izvor golova. U tom periodu Francuz je u svim takmičenjima postigao 69 i namestio još 45 golova. Sa takvim brojkama, svestan je i sam da može da ode u ambiciozniji tim i pride zaradi više novca.

Prvi se javio Milan, Paolo Maldini je priznao da je Tovan kao igrač pred istekom ugovora, sa finansijske strane, interesantan italijanskom klubu. Navodno je Tovanovim predstavnicima dostavljena i prva ponuda od 3.000.000 evra na godišnjem nivou, što je manje od 5.000.000, koliko Francuz traži. Rosoneri nisu jedini, zamenu za Hozea Kaljehona još uvek traži Napoli, a u igru se uključila i Sevilja, poučena dobrim iskustvom posle kupovine Lukasa Okamposa.

Erik Garsija – Španski defanzivac je jasno istakao da nema nameru da produži ugovor sa Mančester Sitijem, jer želi da se vrati u Barselonu – polaznik La Masije – koju je napustio na leto 2017. godine. Na Kamp Nou su sto odsto ubeđeni da će Garsija igrati u Barseloni. Da li će do saradnje doći u januaru ili na leto ostaje da se vidi, mada je zbog finansijske situacije u katalonskom klubu izvesniji dolazak na kraju sezone. Italijanski transfer guru Fabricio Romano tvrdi da je Garsija već dogovorio sve detalje petogodišnjeg ugovora sa Barselonom.

Memfis Depaj – Napadač Liona je konstantno bio povezivan sa Barselonom u letnjem prelaznog roku, ali je na kraju ostao u Francuskoj. Poput Vajnalduma, Depaj je igrač sa čijim se kvalitetima u reprezentaciji Holandije upoznao Ronald Kuman, zbog čega ga vidi kao idealno rešenje za napadačku liniju Barselone.

Katalonski klub će i ove zime biti jedna od potencijalnih destinacija 28-godišnjeg fudbalera, mada Mundo Deportivo ističe da Barsa nema ni 5.000.000 evra (!?) koliko bi iznosio transfer holandskog reprezentativca, te da će radije sačekati kraj sezone i potom ga dovesti bez obeštećenja. Planove bi mogao da joj pokvari Juventus, koji je prema pisanju pojedinih italijanskih medija, pre svih torinskih, spreman da u posao uključi Bernardeskija. Italijanskom fudbaleru Lion ipak nije interesantna destinacija.

Nikola Maksimović - Za razliku od gore pomenutog saigrača, srpski defanzivac želi da ostane u Napulju, zbog čega je odbio ponude Vest Hema i Evertona. Međutim, plata predstavlja najveću prepreku u pronalaženju zajedničkog jezika dve strane. Maksimović navodno traži godišnja primanja od 2.800.000 evra, što je više nego duplo od onoga što trenutno ima podno Vezuva – 1.200.000.

"Maksimović želi da ostane, on nije otpisan u Gatuzovom projektu. Jedan je od dvojice vodećih štopera u timu i srećan je u Napulju. Da nije tako, sigurno bi otišao ranije. Problem novog ugovora je plata, a pregovori s čelnicima Napolija nikada nisu laki. Aurelio de Laurentis je preuzeo rizik da izgubi najiskusnije igrače, kako bi sačuvao poziciju tvrdog pregovarača", izjavio je ranije tokom sezone poznati reporter Skaja Luka Marketi.

Arkadijuš Milik – Poljak je postao primarna meta Atletiko Madrida otkako je Dijego Kosta raskinuo ugovor sa Jorgandžijama pre nekoliko dana, ali je cena od 15.000.000 evra, koliko Napoli traži za igrača sa ugovorom pred istekom, previše za lidera Primere. Visoki finansijski zahtevi kluba sa juga Italije mogli bi da ohlade i interesovanja Intera i Juventusa, dok će, kako piše francuski RMC, Marselj pokušati da dobije Milika na pozajmicu do kraja sezone.

Saradnji dve strane bliži kraju, ali slučaj Milik – Aurelio de Laurentis daleko je od razrešenja. Najnovije informacije iz Italije govore kako bi čak mogao da završi na sudu, s obzirom da Poljak nije isplaćen do kraja.

Riki Puđ – Ronald Kuman je još letos posavetovao talentovanog Španca da potraži klub u kojem će imati minutažu. Puđ ga nije poslušao, želeo je da se dokaže na Kamp Nou, ali se u jesenjem delu sezone nije naigrao, pa bi u januaru ipak mogao da promeni mišljenje. Milan čeka njegovu odluku, jer želi da ga pozajmi od španskog kluba. Pominje se i eventualni otkup ugovora na kraju pozajmice, ali je malo verovatno da će Barselona pristati na tu ideju. Bilo kako bilo, Puđ gotovo sigurno neće napustiti Kataloniju bez obeštećenja, već će aktivirati klauzulu u ugovoru mladog veziste i isti automatski produžiti do 2023. godine, tvrdi Fabricio Romano.

Džerom Boateng – Iako je ove sezone odigrao 12 od 13 mečeva u Bundesligi, u Bajernu su i definitivno odbacili svaku mogućnost da sa Boatengom produže ugovor. A taman je nemački defanzivac pronašao formu i počeo da igra kao u najboljim denima.

Pre dolaska Hansija Flika na Alijanc Arenu i sam je želeo da ide, ali bi sada da ostane i sarađuje sa nemačkim stručnjakom. Pristao bi navodno i na platu od 12.000.000 evra, ali uzalud, u Bajernu neće menjati odluku. Stoga će Boateng u potragu za novim klubom. Konkurencija za njegov potpis je velika. Dobro obavešteni Bild tu ubraja tri londonska kluba: Arsenal, Totenhem i Čelsi.

Marko Dmitrović – Srpski čuvar mreže će biti zvezda prelaznog roka u Španiji. Ugovor sa Eibarom neće da produži i već od danas će moći da odlučuje o narednoj destinaciji. A ponude stižu sa svih strana. Javila se Sevilja, potom i komšijski Real Sosijedad, Valensija, Seltik, a poslednji u redu je Betis, koji je već dostavio svoju ponudu Dmitroviću – ugovor na tri sezone i odlične finansijske uslove, koji doduše nisu poznati.

Mediji u Španiji ističu da će Sevilja i Sosijedad teško parirati Betisovoj ponudi, ali će moći da igraju na kartu igranja u Evropi, što će u Betisu biti teško ostvarivo. Ono što će Dmitroviću biti vrlo bitno prilikom donošenja odluke jeste i minutaža u novom klubu: u Betisu bi je gotovo izvesno imao, jer Klaudio Bravo uskoro planira da se vrati u Čile, dok bi u Sosijedadu i Sevilji imao ozbiljne konkurencije u talentovanom Aleksu Remiru i odličnom Bonu.

Edinson Kavani – Urugvajac je letos imao gomilu ponuda, ali je zbog previsokih finansijski zahteva rasterao zainteresovane klubove. Sve osim Mančester Junajteda, koji mu je dao jednogodišnji ugovor vredan 11.000.000 evra. Bilo je Kavaniju potrebno da malo vremena da se privikne na novu sredinu, ali je uspeo da svojim partijama “kupi” Ole Gunara Solskjera i vrlo verovatno novi kratkoročni ugovor.

Sam Urugvajac bi rado ostao na Old Trafordu i naredne sezone, a lokalni Mančester Ivning Njuz ističe da Crveni đavoli ozbiljno razmatraju tu opciju. Ukoliko budu želeli da je aktiviraju, moći će to da urade do maja 2021.

Henrik Mihtarjan – Jermen je u prethodnoj sezoni za Romu nastupao kao pozajmljeni igrač Arsenala, da bi letos raskinuo ugovor sa londonskim klubom i zvanično postao član Đalorosih. Tada je potpisao jednogodišnji ugovor, ali uz uslove koji bi, ukoliko ih Mihtarjan ispuni, automatski aktivirali produžetak saradnje do 2022. godine.

Uslovi se odnose na golove, asistencije (tačne brojke nisu poznate) i 50 odsto odigranih utakmica. Zahvaljujući odličnom startu sezone – sedam golova i šest asistencija – Henrik je prve dve stavke već ispunio, dok će poslednja do kraja sezone biti formalnost, pa će njegov ugovor gotovo sigurno biti produžen do 2022.

- Još neki od fudbalera koji ulaze u poslednjih pest meseci ugovora -

