Liderska uloga u juniorskoj, kadetskoj i omladinskoj reprezentaciji Srbije, transfer u Čukarički, pa uvrštavanje na listu najvećih svetskih talenata u svojoj generaciji. Delovalo je te 2015. godine da će Zehrudin Mehmedović da dostigne zvezde. Ime perspektivnog srpskog veziste našlo se na renomiranoj Gardijanovoj listi 50 najvećih svetskih bisera, zajedno sa Kristijanom Pulišićem, Martinom Odegardom, Danijem Olmom, Janisom Hadžijem, Mateusom Pereirom... Zvali su ga Mančester Siti, Roma, Salcburg, a završio je u Singapuru! Već tri sezone ovaj 23-godišnji Novopazarac igra za Tampines Rovers. Zašto? Objasnio je u intervjuu za Mozzart Sport.

Mehmedović je svojevremeno prošao probe u Sitiju i Romi, dobio je konkretne ponude iz zapadne Evrope, ali je Čukarički odbijao da ga pusti. Čelnici Brđana su ga uveravali da je budućnost kluba, veliki projekat i da će dobiti priliku u prvom timu da dokaže kvalitet. Šansu je čekao, nije je dočekao.

Zapravo, odigrao je nekoliko utakmica i tako postao u tom trenutku najmlađi debitant u istoriji Superlige. Onda je ponovo prekomandovan u omladince da igra Ligu šampiona. Tu je i "zaboravljen".

"Bio sam u Čuki, prebačen u prvi tim, igrao za reprezentaciju Srbije, bio sam u timu kod Milojevića, Popovića, Lalatovića i kod njih sam očekivao da ću da igram više. Da ću da dobijem veću minutažu. Odigrao sam samo nekoliko utakmica. Mislio sam da ću da budem u njihovim planovima. Kako je vreme odmicalo, nisam dobijao minutažu. Nisam uopšte igrao, pa sam odlučio da idem negde gde ću da igram. Posle toga je došlo do toga da pređem u Lučane kao pozajmljen igrač. Bio sam tu malo, pa sam konačno rešio da idem u inostranstvo. Došla mi je ponuda da pređem u Singapur. Raspitao sam se o svemu, kakav je tamo život, fudbal i na kraju sam presekao i prešao. Nije bilo u planu baš da igram u Aziji, ali tako je na kraju ispalo", prisetio se Mehmedović za Mozzart Sport zavrzlama sa početka profesionalne karijere.

Prosečan fudbalski navijač odmah će reći - da je imao menadžera, igrao bi. Svestan je toga i Mehmedović, koji sada pomalo žali što nije imao uz sebe čoveka koji će da vodi računa o njegovoj karijeri.

"Ima i toga. Nisam imao menadžera, nekoga ko će da bude uz mene. Sad u Srbiji, ako nemaš menadžera - mrtav si! Tada sam samo želeo da dobijem šansu da igram. To sam svojim radom i igrama zaslužio. U reprezentaciji sam bio glavni igrač, osvojili smo Omladinsku ligu. Lagali su me, a nisu mi davali priliku. Pričali su mi da sam najbolji mladi igrač, da računaju ozbiljno na mene, da će da me prodaju samo ako dođe neka baš dobra prilika, a da im novac od transfera ne treba jer ga imaju. Razni menadžeri su tada dolazili da pričaju sa mnom i sa mojim ocem. Nisam želeo ništa da radim iza leđa klubu, njima sam prvo javljao sve i oni su mi pričali razne laži. Ne znam zašto mi nikada nisu dali šansu u timu, možda bi to prošlo drugačije da sam imao nekoga da mi to završi".

Mehmedović naravno prati dešavanja u domaćem fudbalu, iako je sada daleko, u istočnoj Aziji. On smatra da je pravilo o "bonus igračima" malo pomerilo stvari u boljem smeru. Ne mnogo, ali dovoljno da se vidi pomak.

"To da nije počelo retko ko bi i danas dobijao šansu od mladih igrača. Samo oni koji imaju menadžera da pogura. Vidite kako se žale Partizan i Zvezda, da im ne odgovara što moraju da imaju mlađe igrače. Svi bi oni iskusnije, koji donose rezultat odmah. Ovako barem moraju da istrpe nekoga, da mu pruže šansu. Međutim, daleko je situacija u Srbiji od idealne. Vidite u kolikoj su krizi i naši najuspešniji klubovi, Vojvodina, Partizan. Šta tek mislite, kako je u slabijim ekipama. Plate nema mesecima, a igrači moraju nekako da prežive".

Vest o iznenadnom odlasku Takume Asana iz Partizana odjeknula je u Aziji. Naravno, najviše u Japanu, ali i u Singapuru se komentarisalo.

"U Singapuru su oni koji poznaju Asana i znaju ponešto o srpskom fudbalu, poput mog trenera, bili potpuno iznenađeni tim raspletom. Nije im bilo jasno šta se događa. Kada su čuli o čemu se radi, bili su šokirani. To je potpuno drugačiji mentalitet od našeg. Ne bave se tim poslovima. Kod njih su takve stvari nezamislive".

Dakle, u Tampinesu nema problema sa platom.

"Ovde je totalno drugačija priča, kako se dogovorite tako i bude. Plata tačno u dan ili dan ranije. Ja sam ovde treću sezonu, nikad me nisu slagali niti bilo šta. Apsolutno nemam nijednu lošu reč da kažem za Tampines, presrećan sam u Singapuru".

Mehmedović sada ne mora da razmišlja o menadžerima, plati i da računa da li 1. u mesecu pada na vikend. Može da se koncentriše samo na teren. Tamo igra sa dosta uspeha, ove sezone je postigao dva gola i upisao pet asistencija, a u nekoliko navrata je bio uvršten u najbolji tim kola. Tampines je u prethodne dve sezone, od kako je bivši omladinac Čukaričkog tu, dva puta bio vicešampion. Titulu je osvajao Albireks Nigata, satelit klub istoimenog japanskog drugoligaša.

Albireks Nigata je sastavljena mahom od japanskih igrača, što je dovoljno da bude u blagoj prednosti u odnosu na Singapurćane. I ove sezone su Japanci prvi, ne znaju za poraz posle osam kola i beže Mehmedovićevom Tampinesu na tabeli tri boda. To će ipak da se promeni ove subote od 14.30 časova, kada će Tampines u velikom derbiju da ugosti na svom stadionu upravo Albireks. Navijači u Singapuru sa nestrpljenjem čekaju taj meč.

"Albireks je izuzetno kvalitetna ekipa, to pokazuju rezultati. Disciplinovani su, veliki su profesionalci, vidi se da su se školovali u Japanu. Uvek imaju dobre igrače, sjajne pojedince. Ipak, verujem u svoj tim. Spremali smo se prethodnih dana maksimalno, analizirali njihovu igru i mane. Spremni smo, videćemo šta će biti. Nadam se da ćemo da pobedimo i da ćemo tako da preuzmemo prvo mesto na tabeli. Oni, mi i Lajon Siti, to su tri tima koji odskaču u ligi i koji će da se bore za titulu".

Lajon Siti, nekadašnji Houm Junajted, detonirao je svojevrsnu bombu u januaru ove godine. Za 1.800.000 evra je kupio iz Rio Avea 27-godišnjeg Brazilca Dijega Lopeza. Takav transfer, pa još iz zapadne Evrope, nije viđen do tada u Singapuru. Lopez je do sada na sedam mečeva dao četiri gola i zabeležio tri asistencije.

"Vidi se da je dobar igrač. Kada daš tolike pare za pojačanje, on ne može da bude promašaj. Ima još dosta da se igra, verovatno će da bude još bolji kada se bude adaptirao na ligu. Mada je i sada dobar. U Singapuru počinje bolje da se gleda na fudbal, pa to postaje sve uticajnije takmičenje. Biće sve bolja liga, bolji će igrači da dolaze i kvalitet će još više da se menja".

Pre Lopeza u Singapur su uglavnom stizali igrači sa naših prostora. Pored Mehmedovića, tu je i srpski defanzivac Ensar Brunčević, koji igra za Balestijer. Saigrači Mehmedovića su Crnogorci Boris Kopitović i Armin Bošnjak, u ligi su i Hrvati Kristijan Krajček, Sime Žužul (Balistijer) i Stipe Plazibat (Lajon Siti). Balestijer trenira hrvatski stručnjak Marko Kraljević, a pomoćnik Tampinesovom treneru Gevinu Liju je Novopazarac Fahrudin Mustafić.

"Družimo se, stalno smo tu zajedno. U klubu je od ranije Kopitović, sad nam je došao i Bošnjak, tu su i tri Hrvata. Izađemo često, viđamo se van fudbala i terena. Idemo na ručak, na piće. Ćaskamo. Svi su zadovoljni situacijom u Singapuru".

Ogroman faktor u modernom životu, nažalost je postao i koronavirus. Pandemija nije zaobišla nijedan kraj planete, pa ni Singapur.

"Sad je OK. Bilo je pre nekoliko dana nekih 10 novih slučajeva, što je odmah upalilo alarm. Ovde je i dalje karantin od 14 dana, nose se maske. Poštuju se ta neka pravila koja su ranije postavljena, tako da smo svi bezbedni. Bilo je i navijača na tribinama, ali baš od ovog kola, zbog tih novih zaraženih neće više biti publike. Dugo nije bio nijedan slučaj koronavirusa u Singapuru".

Dakle, derbi sa Albireksom bez podrške sa tribina.

"Šteta, ali šta da se radi".

Pomenuli smo Mustafića, on je dugo igrao za Tampines, a vremenom je dobio i državljanstvo Singapura. Zaigrao je za tu reprezentaciju i na kraju sakupio 87 nastupa. Legenda tamošnjeg fudbala je i Aleksandar Đurić, koji je takođe dobio državljanstvo i odigrao 53 utakmice za reprezentaciju. Možda njihovim koracima krene i Mehmedović, nekada jedan od najvećih bisera u Srbiji.

"Mustafić je legenda u klubu, sjajan čovek, samo najbolje stvari mogu da pričam o njemu. Ovde se naravno i o Đuriću uvek priča sa puno poštovanja. Da li bih prihvatio poziv Singapura? Ne bih imao ništa protiv, što da ne. Prezadovoljan sam životom ovde. Postoji pravilo da ako igraš nekoliko godina ovde, možeš da podneseš zahtev za državljanstvo i uđeš u tu priču. Nikad ne reci nikad, možda jednog dana i ja krenem tim putem".

Mehmedović bi ipak više voleo da se oproba u Evropi i konačno dokaže na velikoj sceni. Za sada, nema naznaka da će tako nešto da se desi.

"Što se mene tiče, vratio bih se u Evropu, ako se desi neka konkretna ponuda. Neki dobri uslovi, neki dobar klub. Uvek sam za priču i neke iskrene stvari. Meni je ovde odlično. Prezadovoljan sam, stvarno nemam nijednu lošu reč da kažem. Sada igramo i Ligu šampiona, treba da se odluči da li će da se igra u Uzbekistanu naša grupa. Isčekujemo to".

GOAL! Zehrudin Mehmedovic gives the Stags an early lead after 3 minutes of play! pic.twitter.com/VTxJzHBWCy — Tampines Rovers FC (@TRFCStags) May 2, 2021

Otkud Tampines u Ligi šampiona? Albireks kao japanski klub nema pravo da predstavlja Singapur na međunarodnoj sceni. Sledeći na tabeli je bio Tampines. Mehmedović i drugovi nisu imali sreću na žrebu, izvučeni su zajedno sa "alama", dvostrukim šampionom Azije, južnokorejskim Đonbukom, osvajačem Lige šampiona iz 2008. godine, japanskom Gamba Osakom i australijskim prvakom Sidnejem. Za Australijance igra naš nekadašnji reprezentativac i vezista Crvene zvezde i kijevskog Dinama, Miloš Ninković.

Mehmedović i Ninković igraju na istoj poziciji, zato se mladi fudbaler raduje njihovim duelima.

"Ninković je veliki majstor i ogroman igrač. Biće to jedno veliko iskustvo, džinovski korak za mene. To je najveći nivo fudbala u Aziji. Baš mi je drago što ću da igram protiv Ninkovića, Sidneja, Gamba Osake... Mislim da imamo dobru ekipu i da ćemo da se pokažemo dobro. Nismo imali sreće na žrebu, pale su nam dobre ekipe, ali meni je lično drago. Tu možemo da vidimo gde smo i da li napredujemo, možemo li da igramo neki veći nivo. U fudbalu se nikad ne zna, svi su spremni i na nekom određenom nivou", zaključio je Mehmedović na kraju razgovora za Mozzart Sport.

Istočnoazijske grupe u Ligi šampiona biće odigrane krajem juna, odnosno početkom jula. Ima još dovoljno vremena za Tampines da se spremi za ogromne izazove. Ugovorom je Mehmedović vezan za taj klub do kraja godine, a šta će da bude posle toga, velika je nepoznanica. Uostalom, tako je uvek u fudbalu. Danas trenirate na Olimpiku i porede vas sa Hadžijem i Pulišićem, a sutra ste već u Singapuru. Mehmedović je samo jedan od brojnih primera koliko lako u najpopularnijem sportu na svetu stvari mogu da se okrenu preko noći.

