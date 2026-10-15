Od "igraćemo na evropskoj sceni" do "hvala na svemu": Stanojević napustio Karagumruk

Borio se Aleksandar Stanojević da ostavi Karagumruk u elitnom rangu turskog fudbala u situaciji koja je bila nemoguća. Borio se lavovski, ali je ostao kratak za nekoliko bodova. Ipak. čelnici kluba su letos toliko bili zadovoljni radom srpskog trenera da su rešili da mu produže saradnju do kraja ove sezone. Predsednik Karagumruka Sulejman Hurma pričao je kako će klub pod Stanojevićem igrati na evropskoj sceni i da je ekipa igrala vrlo dobar fudbal. Danas, devet meseci kasnije, Srbin više nije trener turskog drugoligaša.

Ovu informaciju potvrdio je Karagumruk na svojim društvenim mrežama. Presudan je bio sporijoi start ove sezone. U prvih devet utakmica, klub iz Istanbula imao je skor od tri pobede, četiri remija i dva poraza. Odluku o definitivnom kraju saradnje sa Stanojevićem došao je posle utakmice sa Muglasporom koja je završena bez pobednika (1:1).