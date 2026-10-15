Od "igraćemo na evropskoj sceni" do "hvala na svemu": Stanojević napustio Karagumruk
Vreme čitanja: 1min | čet. 15.10.26. | 15:07
Nekadašnji trener Partizana više nije šef struke turskog drugoligaša
Borio se Aleksandar Stanojević da ostavi Karagumruk u elitnom rangu turskog fudbala u situaciji koja je bila nemoguća. Borio se lavovski, ali je ostao kratak za nekoliko bodova. Ipak. čelnici kluba su letos toliko bili zadovoljni radom srpskog trenera da su rešili da mu produže saradnju do kraja ove sezone. Predsednik Karagumruka Sulejman Hurma pričao je kako će klub pod Stanojevićem igrati na evropskoj sceni i da je ekipa igrala vrlo dobar fudbal. Danas, devet meseci kasnije, Srbin više nije trener turskog drugoligaša.
Ovu informaciju potvrdio je Karagumruk na svojim društvenim mrežama. Presudan je bio sporijoi start ove sezone. U prvih devet utakmica, klub iz Istanbula imao je skor od tri pobede, četiri remija i dva poraza. Odluku o definitivnom kraju saradnje sa Stanojevićem došao je posle utakmice sa Muglasporom koja je završena bez pobednika (1:1).
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Očigledno da su ljudi iz uprave kluba očekivali da ekipa mnogo uverljivije počne sezonu. Dovedeni su Aleksandar Pešić, nekadašnji reprezentativac Turske Čenk Tosun kao i Danijele Verde i Marko Silvestri, fudbaleri sa pozamašnim iskustvom iz Serije A. Ipak, očigledno da je kratak put od "igraćemo na evropskoj sceni" do "hvala na svemu".
Ipak, pamtiće se da je prethodne sezone maltene rešio titulu u Turskoj. Pobedio je Fenerbahče (2:0) i omogućio Galatasaraju da bude komforniji u borbi za trofej. Na ukupno 29 mečeva, ostvario je skor od deset pobeda, osam remija i 11 poraza.