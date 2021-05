Kada šetate Skopljem, barem onim starim, izvornim delom, sredovečni i pasionirani ljubitelji fudbala neće vam puniti glavu tezom o zlehudoj sudbini i odluci suda Udruženog rada da Vardaru oduzme titulu šampiona Jugoslavije iz 1987. godine. Neće ni glorifikovati istorijske uspehe rukometne sekcije Vardara, dvostrukog šampiona Evrope i nesumnjivo najvećeg makedonskog osvajača u ovom veku. Mada ima grafita posvećenih rukometnoj makedonskoj bajci...

Baš zato što su pasionirani ljubitelji fudbala setiće se malih detalja koji jedan klub čine velikim.

Na primer, vratiće film na zimu 1982. godine, kada je Vukašin Višnjevac, taj fudbalski autoritet stare Jugoslavije, bio dovoljno lud i hrabar da na tada čuvenom Vardarovom zimskom turniru da šansu tinejdžeru Darku Pančevu u sudaru s Partizanom. Crno-beli su na poluvremenu vodili sa 2:0, ali je Višnjevac tada u talentu jednog mladog napadača video buduću svetsku klasu. Do kraja meča Darko Pančev je postigao dva gola – Vardar je napravio preokret i pobedio sa 3:2.

Stjepan Bobek kao trener Vardara slavi pobedu nad Trepčom 1979. (©MN PRESS)

Tako se Vardaru desio Darko Pančev. Ranije su mu se desili Vasil Ringov i Ilija Najdoski, nešto kasnije i Boban Babunski. Vardaru se tokom istorije desila i čuvena utakmica s Trepčom za plasman u Prvu ligu 1979, pa velika pobeda nad Dinamo Bukureštom u sezoni 86/87, kao i propuštena šansa da igra Ligu šampiona posle velikog otpora koji je pružio moskovskom CSKA na početku ovog veka. Na kraju, Vardaru se desila i grupna faza Lige Evrope 2017. godine, kada je u plej-ofu pobeđen velikan Fenerbahče. Trebalo je da to bude početak jedne nove ere, možda i nagoveštaja da najveći makedonski klub može da se primakne Dinamu i Crvenoj zvezdi, kao najboljim eksponatima stare Jugoslavije na evropskoj sceni. Desilo se nešto suprotno. Vardaru se ovog proleća desila druga liga, posle samo jednog trijumfa u kalendarskoj 2021. godini. Nešto nezamislivo pre samo nekoliko meseci.

SERGEJ SAMSONENKO - ANĐEO ILI ĐAVO?

Obično se kaže da je klubovima na ovim prostorima potrebno da imaju ili dobar tim, ili dobru podršku van klupskih kancelarija. Vardar se tu negde izgubio. Nedavno je gradonačelnik Skoplja Petre Šilegov samo u prolazu konstatovao da su crveno-crni privatan klub i da ne može da uradi ništa da dug od 3.500.000 evra bude saniran. Vardar je prošlu sezonu završio kao šampion, ali odlazak ruskog oligarha Sergeja Samsonenka s čela kluba ostavio je veliku finansijsku rupu. Počeo je pravi egzodus igrača, zbog kojeg i danas u Skoplju neće da vam kažu da je Samsonenko bio Vardarov anđeo. Čak će biti onih koji će reći da je đavo i da predstavlja naličije privatizacije, koja se na ovim prostorima olako shvata. I definiše se kao siguran boljitak.

Prvo, pod Samsonenkovim patronatom Vardar je, kao tim koji je osvojio 11 titula šampiona Makedonije, počeo da gubi trku s doskora mnogo manjim klubovima. Govorimo o Škendiji i Škupiju, koji su godinama finansijski jačalli, dovodili bolje igrače, i jačali uticaj u makedonskom savezu.

Sergej Samsonenko (©Youtube Screenshot)

Ali na veličinu kluba i čistu emociju Vardar se do prošle sezone nekako „batrgao“, međutim, kao da se trudio da uđe u društvo najvećih gubitnika tranzicije. Bez obzira na veliki – makar za makedonske prilike – ruski kapital. Od nekada priznate omladinske škole ostala je samo ruina o čemu svedoči da je najveći makedonski talenat u ovom veku Eljif Elmas pre odlaska u Fenerbahče izabrao konkurentni Rabotnički. Taj momak novog doba nije odrastao na golovima Darka Pančeva i startovima Ilije Najdoskog, te pasovima Vasila Ringova, ali je ipak znao da je posle osamostaljenja Vardar najtrofejniji makedonski klub. Sa 11 titula, koliko zajedno imaju Rabotnički, Škendija i Sileks.

I ono što je za Vardar najgore, u Skoplju se stvorila neka vrsta ravnodušnosti prema makedonskom gigantu. Propadanje Vardara veliki broj navijača prihvatio je kao novu normalnost, kao i zakonitosti ponašanja tokom pandemije virusa korona.

O tome je za Mozzart Sport, tokom boravka naše ekipe u Skoplju, pričao možda i najveći as u istoriji Vardara Darko Pančev. Upravo je bivši gazda Samsonenko u njemu video čoveka koji može da se poigra sa kartama prošlosti i od Vardara, ako ništa drugo, napravi apsolutnog vladara makedonskim fudbalom.

PANČEV: MOGLO JE SVE DA BUDE DRUGAČIJE…

IZBOR UREDNIKA

Imao je Pančev kao sportski direktor podršku. Ali onu najgore vrste – samo i isključivo verbalnu. U kancelarijama se događalo nešto sasvim drugo. Ime Darka Pančeva (isto tako i Ilije Najdoskog) iskorišćeno je kao savršeni mamac koji će navijači progutati dok iz neposredne blizine budu gledali početak kraja jedne lepe priče.

„Kada smo se plasirali u Ligu Evrope rekao sam ljudima u klubu, čak i gazdi, da nemamo tim koji može da bude konkurentan. Prosto da nemamo, da smo suviše slabi. Dobili smo pet miliona evra od UEFA, sa tim parama mogli smo da projektujemo budžet za naredne tri sezone. Velika je to suma kada je reč o makedonskom fudbalu. Međutim, nisam prepoznao želju da se stvarno radi na jačanju tima. I bio sam u pravu. Real Sosijedad nam je dao šest golova, Zenit pet. Uspeli smo da igramo nerešeno samo sa Rozenborgom kod kuće“, priseća se Darko Pančev.

A tog leta Vardar je postao najlepša priča evropskih kvalifikacija. Prvo je u kvalifikacijama za Ligu šampiona eliminisan švedski Malme, tim koji bi danas predstavljao ozbiljnu kosku za Dinamo i Crvenu zvezdu. Kasnije je napravljena prvorazredna senzacija u dvomeču protiv Fenerbahčea. Ali zadovoljstvo urađenim pojelo je čelnike Vardara. Ili je to jednostavno bio plan.

„Stvarno sam želeo da napravi ozbiljan tim za balkanske okvire. Sada, kada je sve prošlo, mogu da vam otkrijem da sam već dogovorio dolazak tamnoputog špica, koji je u tom trenutku bio najbolji strelac druge turske lige. Makar ja znam da prepoznam napadača. A ovaj je bio pravi. Hteo je da dođe i igra za nešto malo više od 200.000 evra. Blizu je bio i jedan Izraelac. Međutim, oni su to sve odbijali“, dodaje Pančev.

Darko Pančev (©Youtube Screenshot)

„ŽELELI SMO PAVKOVA U VARDARU“

I tu nije bio kraj ambicije nekada najboljeg evropskog strelaca koja je brzo polomljena.

„Zvao sam i Zvezdana Terzića da mi da Pavkova na pozajmicu. To nije uspelo, jer je on odradio već staž u Radničkom iz Niša i dokazao se. Znam koliko sam energije uložio. Ali oni su samo iskoristili moje ime. Moje i Ikino (Ilija Najdoski, prim. aut.). Nije im bila želja da naprave dobar tim. Posle su složili priču navijačima da sam ja kriv, da treba da idem. Kada sam to video, podneo sam ostavku. Velika šteta“, dodaje Pančev.

I to je negde suština problema. Monolog Darka Pančeva je skoro ravnodušan, s malim prisustvom emocija. A prvi klub treba da se pamti i uvek bude prvi. Kao prva ljubav, prvo pijanstvo ili ekskurzija. Pančev, ipak, napominje da klub takve tradicije i važnosti za državu mora da ima podršku te iste države…

„Gledajte, druga bi se pesma pevala da mi ovde imamo jednog Aleksandra Vučića. Predsednik Srbije izuzetno voli sport, ali je mnogo važnije što je prepoznao da su sportski uspesi za svaku državu najjeftiniji i najbolji vid promocije. Pratim situaciju u Srbiji, vidim koliko Vučić i država pomažu najveće srpske sportske brendove Zvezdu i Partizan u fudbalu i košarci, i nema sumnje da je to ispravan rezon. Prave se dobri igrači, koji potom zarađuju veliki novac u inostranstvu, prezentuju Srbiju na najbolji mogući način, a onda taj novac uglavnom troše u svojoj zemlji. Jednostavna matematika“, objašnjava Pančev za Mozzart Sport.

(2,40) Radnik (3,20) TSC (2,85)

A Vardar danas? Klub koji proizvodi ravnodušnost, što je otkrila i reakcija drugog čoveka sjajne generacije crveno-crnih Ilije Najdoskog.

„Kada me je Darko Pančev pozvao u Vardar da mu pomažem u sportskom sektoru, znao sam šta će biti. Znao sam, ali nisam mogao da ga odbijem. Mi smo tu služili kao pokriće, da gazda ne bude kriv. Doneli smo preko Lige Evrope klubu veliki novac, ali njima kao da je draži bio rukomet“, jasan je Najdoski.

Kako će Vardar živeti u budućnosti? To niko ne zna. Ali na ovo ispadanje mogu da gledaju kao na prolaznu avanturu jednog velikog kluba. I putarinu koju su morali da plate zbog „švercovanja“ iz 2011. godine. I tada je Vardar ispao iz lige, ali novi član makedonske elite Miravci nije dobio potrebnu licencu.