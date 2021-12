Od Marseja do Jang Bojsa: Kako je Partizan prolazio u borbama za evropsko proleće kroz grupe (VIDEO)

Istina koja staje u 90 minuta meča u Humskoj. Malo ko je to očekivao, da će posle šest bodova u prva dva kola Partizan da dođe u poziciju da zebe za prolazak u prolećnu fazu Lige Konferencije. Ali, posle te dve runde dosta je opao kvalitet igara crno-belih i došli su u situaciju da igraju hamletovsku utakmicu na Topčiderskom brdu – biti il’ ne biti.

Srećna okolnost po Partizan je što mu i remi ide u prilog i vodi ga u evropsko proleće, mada bilo je minulih godina još pozitivnijih situacija po crno-bele pre nego što je lopta krenula s centra, pa je Parni valjak znao da ih uprska. Valjda je neke lekcije naučio.

Da je srpski tim dosta bolji od kiparskog videlo se u meču u Nikoziji, koji je Partizan dobio sa 2:0, sada mu ostaje da to izdanje ponovi i slavljenički ode na odmor na ovom drugom frontu u sezoni.

Otkako je UEFA izmenila lice i naličje evropskih kupova, pa uvela takmičenja po grupama, Partizan je nekoliko puta bio u situaciji da igra utakmice koje direktno odlučuju o prezimljavanju na međunarodnoj sceni.

Prvi put se to desilo Parnom valjku u jesen 2003. godine, kada je igrao prvi put u Ligi šampiona, u koju ga je uveo Lotar Mateus. Crno-beli su bili u grupi sa Real Madridom, Portom i Marsejom i došli su u situaciju pred poslednje, šesto kolo da igraju sa Francuzima u Humskoj za treće mesto, za selidbu u Ligu Evrope (tada Liga UEFA).

Pobeda je bila potrebna srpskom timu da bi preskočio Marsej na tabeli i odjezdio u proleće. Promašio je Partizan dosta šansi, što mu je bilo skoro pa navika te jeseni u Ligi šampiona, pa ga je kaznio Mido golom u 60. minutu. Uspeo je Delibašić da izjednači u 80. ali totalna ofanziva crno-belih do kraja nije upalila, ostalo je 1:1 i francuski klub je izborio kartu za Ligu UEFA. I tamo je stigao do finala! Eliminisavši u polufinalu Njukasl, kojeg je Partizan izbacio u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Godinu dana kasnije, kada je na klupi bio Vladimir Vermezović, odigrao je Parni valjak još bolju evropsku sezonu. Takmičio se u Ligi UEFA, ušao u grupu sa Lacijom, Midlsbrom, Viljarealom i grčkim Egaleom. Tada se igrao jednokružni sistem, samo četiri utakmica, pa ko šta odnese. Slučaj je bio takav da je Partizanu u četvrtom kolu, jednom pre kraja, bilo dovoljno da remizira kod kuće sa Viljarealom pa da izbori zimu u Evropi. I uspeo je! Golom Ivana Tomića iz penala crno-beli su odigrali dovoljnih 1:1 i zajedno sa Špancima i Midlsbrom su prošli u drugu fazu takmičenja.

Tamo je Partizan prvo eliminisao Dnjepar, a onda ispao od CSKA u dve tesne utakmice. Rusi su potom osvojili takmičenje. Ta osmina finala je i dalje najdalje što je neki srpski klub stigao od 1995. godine.

U nekoliko narednih godina Partizan je gotovo redovno igrao u grupama Lige UEFA, kada su ga vodili Miodrag Ješić, Slaviša Jokanović i Goran Stevanović, ali nije bio ni blizu da prođe dalje. Kao ni u jesen 2010. kada je pod komandom Aleksandra Stanojevića ponovo ušao u Ligu šampiona.

Usledile su još dve Lige Evrope, sa Vladimirom Vermezovićem (2012.) i Markom Nikolićem (2014.), ali bez šanse za proleće. Nova nada se pojavila u sada već antologijskoj 2015. godini, kada su na klupi bili prvo Zoran Milinković, pa Ljubinko Drulović. Partizan je upao u grupu sa AZ Alkmarom, Bilbaom i Augzburgom. I verovatno je svima još sveže sećanje šta se dogodilo. Crno-beli su pred poslednjih 90 minuta u Humskoj protiv Nemaca imali lagodnu poziciju da mogu da izgube 2:1 i opet dočekaju evropsko proleće. Čak su i poveli golom Abubakara i verovatno ni najgori pesimisti nisu pomislili da bi posle toga sve moglo da ode dođavola.

Nemci su u ranoj fazi drugog poluvremena okrenuli na 2:1 i Partizan se noktima držao za ivicu iznad ambisa. A, onda je u 89. minutu Bobadilja kaznio haos u odbrani srpskog tima i šokirao Humsku. San o novom proleću je propao na spektakularan način.

Ali, nova prilika ukazala se dve godine kasnije. Pod komandom Miroslava Đukića Partizan je ušao u grupu Lige Evrope gde su bili Dinamo Kijev, Jang Bojs i Skenderbeg. Ukrajinci su bili prvi favoriti, Švajcarci ekipa u velikom usponu. Odluka je padala u pretposlednjem kolu u Beogradu, pobeda je crno-belima donosila prolaz. Tavamba je doneo prednost našem klubu, ali je Ngamelu izjednačio sredinom prvog poluvremena. Ipak, Partizan je došao do trijumfa od 2:1 golom Ožegovića u 53. minutu, koji je time krunisao jednu od najlepših akcija u Humskoj u poslednjih desetak godina, ako ne i više. Istinska majstorija!

Partizan je u prvom kolu prolećne faze izvukao za rivala Plzen iz Češke i pao u tom dvomeču (1:1, 0:2).

Dve sezone kasnije pod palicom Sava Miloševića crno-beli su stigli do grupe sa Mančester junajtedom, AZ Alkmarom i Astanom. I tu je bilo utakmica za srčani udar, pogotovo sa Alkmarom u Holandiji. Da je Partizan dobio taj meč, u kojem je vodio 2:0 do poslednjih sedam minuta, vrlo verovatno da bi prošao dalje, ali to, ipak, nije bio duel koji je direktno odlučivao o evropskom proleću.

Zato ovaj sutrašnji sa Anortozisom jeste. Partizan ima sve u svojim rukama da izvadi kartu za sedmo prezimljavanje u Evropi. Ne sme da je ispusti.