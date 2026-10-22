Od plej-auta do Evrope: Čovek koji je mučio Bajern za sedam meseci preporodio Kopenhagen
Vreme čitanja: 5min | čet. 22.10.26. | 08:53
Bo Svenson trenersku karijeru gradio u Nemačkoj, a proletos se vratio u klub u kom je nekad bio kapiten
Počeo je plej-aut danske Superlige u martu prošle godine, Kopenhagen je izgubio u prva dva kola, trofejni trener Jakob Nestrup nema rešenje. Danski gigant mora da zauzme prvo mesto kako bi se domogao plej-ofa za Ligu konferencije ili je sezona potpuno upropašćena. Uprava kluba brzo reaguje i aktivira Boa Svensona, koji je iza sebe imao godinu i po dana pauze posle rastanka sa Union Berlinom krajem 2024. godine. Na Parkenu su zadovoljni jer su vratili u klub nekadašnjeg kapitena, koji dobro zna težinu dresa, dobro znaju i da je kvalitetno radio u Liferingu i Majncu, kao i da se nije proslavio u Berlinu, ali niko verovatno nije mogao ni da pretpostavi da će uslediti takav uspon.
„Velika je čast i ogromna privilegija postati šef stručnog štaba Kopenhagena. Ovo je klub koji mi mnogo znači i uvek sam imao želju da se vratim. Svestan sam očekivanja i zadatka koji je pred nama, ali verujem u kvalitet ove ekipe. Jedva čekam da izađem pred pune tribine Parkena i pozdravim navijače”, rekao je tom prilikom ushićeni Svenson.
Kada je u prvoj narednoj utakmici plej-auta demoliran Silkeborg sa 7:0 moglo se naslutiti da je Svenson pravi čovek na pravom mestu, potvrda je stigla ubrzo. Do kraja sezone imao je skor od osam pobeda, jednog remija i jednog poraza. Taj poraz je bio posebno bolan jer je pretrpljen u borbi za trofej Kupa Danske od Midtjilanda, ali je ona osma pobeda ostvarena u plej-ofu za Ligu konferencije. Svenson je velikim slavljem nad Brondbijem (3:1) ekipu doveo do Evrope. Ali se tu nije zaustavio.
„Ovo je bila prva faza od mog dolaska u klub, a sada prelazimo na sledeću. Fokus je na tome gde i kako možemo da pojačamo i osvežimo igrački kadar. Već radimo na tome kako bismo se naredne sezone ponovo borili za titulu šampiona i, za početak, izborili plasman u grupnu fazu Lige konferencije“, poručio je Svenson na kraju prošle sezone.
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Nemački trenerski đak je odradio letnji prelazni rok po svojoj meri, dobro procenio ko mu je potreban, a ko višak u timu. Sklopio je kockice i u pobedničkom ritmu krenuo u novu sezonu. Kopenhagen je u prelaznom roku potrošio 4.000.000 evra, od čega su najskuplje plaćeni krilo Mamelodija Tapelo Maseko i štoper Ujpešta Akoš Markgraf. Svenson je potpuno rekonstruisao štopersku liniju dovođenjem Asgera Sorensena iz Sparte i Feliksa Bejma iz Orhusa. Iz Uniona je „povukao“ centralnog vezistu Aleksa Krala, koji kao ni povređeni Maseko nije doputovao u Beograd, a jednu od ključnih izmena predstavljala je i promena golmana. Umesto Dominika Kotarskog, koji je vraćen u Dinamo iz Zagreba, došao je Diant Ramaj iz Dortmunda, kao neko ko se zbog kvalitetne igre nogom u potpunosti uklapa u trenerske zamisli Boa Svensona.
Na početku ove sezone ređale su se pobede u prvenstvu, a nisu manjkale ni u kvalifikacijama. Redom su izbacivani Žitomir, Debrecin i Inter Turku. Kao nagrada fenomenalnog leta stigla je prošlonedeljna kanonada protiv Brage na Parkenu (3:0). U razmaku od nepunih sedam meseci Svenson je Kopenhagen od plej-auta doveo do Evrope, a u prvenstvu je na prvom mestu, iako je počeo da trpi posledice ritma na dva teška fronta. U svakom slučaju, sprskog šampiona čeka ozbiljan izazov.
Pod dirigentskom palicom Boa Svensona, Kopenhagen je doživeo primetnu evoluciju u smislu igre. Dotadašnja kontrola kroz posed zamenjena je znatno direktnijim i intenzivnijim fudbalom. Može se reći da je Svenson u danski klub doneo prepoznatljive elemente nemačke trenerske škole. Pre svega agresivan pritisak odmah po gubitku lopte, uz težnju ka vertikalnoj tranziciji. Svenson je u Bundesligi izgradio stil igre na formaciji sa trojicom defanzivaca, ali u Kopenhagenu igra sa četvorkom u poslednjoj liniji. To samo pokazuje da ume da se prilagodi ekipi na osnovu njenih kvaliteta i mogućnosti. Ipak, ostao je dosledan osnovnim principima, a to su intenzitet, mali broj dodavanja i što brži ulazak u poslednju trećinu terena.
Svensonov stil igre zahteva ozbiljnu fizičku potrošnju, ali i snažan karakter. Kopenhagen insistira na dominaciji ili kroz brzu pas igru ili kroz agresivno oduzimanje poseda na protivničkoj polovini. Stoga će Zvezdina poslednja linija morati da bude pod posebnim oprezom.
„Crvena zvezda je veliki klub sa velikim očekivanjima, i sigurno je da ćemo biti pod pritiskom, kako na terenu, tako i van njega. Oni su izgubili prvi meč od Lugana, što je bio razočaravajući rezultat za njih, tako da su pod pritiskom u pogledu tabele, pošto u ovom takmičenju ima samo šest utakmica, a ne osam kao u drugim formatima. Moraju da jure pobedu, spremni smo na to, sutra nas čeka veliki zadatak“, poručio je danski stručnjak na jučerašnjoj konferenciji za medije pred meč sa Crvenom zvezdom.
Bo Svenson je najveći trag u dosadašnjoj karijeri ostavio u Majncu, gde je vodio ekipu na čak 104 utakmice, uz po 39 pobeda i poraza, odnosno 26 remija i gol-razlikom 158:168. Taj period posebno će pamtiti po tome što je najviše mučio ekipe iz samog vrha tabele, a posebno Bajern iz Minhena i Lajpcig. Sa Bajernom ima skor od tri pobede i četiri poraza na sedam utakmica, dok je sa Lajpcigom u ozbiljnom „plusu“. Ostvario je tri pobede, uz po jedan remi i poraz na pet utakmica. U dva navrata je pobeđivao i Leverkuzen. Protiv svih protivnika je uglavnom igrao na sve ili ništa, pa je tako protiv Bajerna imao gol-razliku 12:18, za šta su odgovorna dva teška poraza od 0:4 i 2:6. Ipak, dva puta je pobedio sa 3:1, a jednom 2:1.
Crvena zvezda će morati da bude na oprezu, ali će pre svega sama morati da se postavi kao autoritet i bude ona ta koja će se pitati za dešavaja na terenu, poput prvih sat vremena utakmice protiv Lugana. Na Rijeri je da pokuša dodatno da produži intezitet kvalitetne igre svoje ekipe, što najbolje može da ostvari kroz kvalitetne i pravovremene izmene. One u Švajcarskoj nisu bile adekvatne, ali se čini da će Španac protiv Kopenhagena imati znatno više rešenja na klupi za rezervne igrače. Svakako će to biti zanimljiv taktički obračun dvojice trenera, koji insistiraju na tome da njihova ekipa vodi glavnu reč na terenu.
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