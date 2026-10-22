Od plej-auta do Evrope: Čovek koji je mučio Bajern za sedam meseci preporodio Kopenhagen

Nemački trenerski đak je odradio letnji prelazni rok po svojoj meri, dobro procenio ko mu je potreban, a ko višak u timu. Sklopio je kockice i u pobedničkom ritmu krenuo u novu sezonu. Kopenhagen je u prelaznom roku potrošio 4.000.000 evra, od čega su najskuplje plaćeni krilo Mamelodija Tapelo Maseko i štoper Ujpešta Akoš Markgraf. Svenson je potpuno rekonstruisao štopersku liniju dovođenjem Asgera Sorensena iz Sparte i Feliksa Bejma iz Orhusa. Iz Uniona je „povukao“ centralnog vezistu Aleksa Krala, koji kao ni povređeni Maseko nije doputovao u Beograd, a jednu od ključnih izmena predstavljala je i promena golmana. Umesto Dominika Kotarskog, koji je vraćen u Dinamo iz Zagreba, došao je Diant Ramaj iz Dortmunda, kao neko ko se zbog kvalitetne igre nogom u potpunosti uklapa u trenerske zamisli Boa Svensona.

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Na početku ove sezone ređale su se pobede u prvenstvu, a nisu manjkale ni u kvalifikacijama. Redom su izbacivani Žitomir, Debrecin i Inter Turku. Kao nagrada fenomenalnog leta stigla je prošlonedeljna kanonada protiv Brage na Parkenu (3:0). U razmaku od nepunih sedam meseci Svenson je Kopenhagen od plej-auta doveo do Evrope, a u prvenstvu je na prvom mestu, iako je počeo da trpi posledice ritma na dva teška fronta. U svakom slučaju, sprskog šampiona čeka ozbiljan izazov.

Pod dirigentskom palicom Boa Svensona, Kopenhagen je doživeo primetnu evoluciju u smislu igre. Dotadašnja kontrola kroz posed zamenjena je znatno direktnijim i intenzivnijim fudbalom. Može se reći da je Svenson u danski klub doneo prepoznatljive elemente nemačke trenerske škole. Pre svega agresivan pritisak odmah po gubitku lopte, uz težnju ka vertikalnoj tranziciji. Svenson je u Bundesligi izgradio stil igre na formaciji sa trojicom defanzivaca, ali u Kopenhagenu igra sa četvorkom u poslednjoj liniji. To samo pokazuje da ume da se prilagodi ekipi na osnovu njenih kvaliteta i mogućnosti. Ipak, ostao je dosledan osnovnim principima, a to su intenzitet, mali broj dodavanja i što brži ulazak u poslednju trećinu terena.

Svensonov stil igre zahteva ozbiljnu fizičku potrošnju, ali i snažan karakter. Kopenhagen insistira na dominaciji ili kroz brzu pas igru ili kroz agresivno oduzimanje poseda na protivničkoj polovini. Stoga će Zvezdina poslednja linija morati da bude pod posebnim oprezom.

„Crvena zvezda je veliki klub sa velikim očekivanjima, i sigurno je da ćemo biti pod pritiskom, kako na terenu, tako i van njega. Oni su izgubili prvi meč od Lugana, što je bio razočaravajući rezultat za njih, tako da su pod pritiskom u pogledu tabele, pošto u ovom takmičenju ima samo šest utakmica, a ne osam kao u drugim formatima. Moraju da jure pobedu, spremni smo na to, sutra nas čeka veliki zadatak“, poručio je danski stručnjak na jučerašnjoj konferenciji za medije pred meč sa Crvenom zvezdom.