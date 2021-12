Od raja do pakla za četiri godine: Gremio dao poker golova šampionu, ali ide u Seriju B (VIDEO)

Suze u Porto Alegreu - Gremio se seli u drugi rang brazilskog fudbala. Tako to biva kada se setite da igrate fudbal u poslednjem kolu. Ušli su Trikolori u okršaj sa Atletiko Mineirom znajući da zavise od rezultata na utakmicama Fortaleza - Baija, odnosno Žuventud - Korintijans. Velikan sa Arene do Gremio je uradio ono što je bilo do njega i porazio ne previše motivnisanog novopečenog šampiona države - 4:3. Išao mu je na ruku i poraz Baije, međutim Žuventud je pobedio Korintijans, a Gremiju bio jedini put ka opstanku bio da oba direktna konkurenta izgube. Nadimak besmrtni na kraju nije opravdan.

Posle večerašnja četiri gola ekipi koja je pre osam dana podigla šampionski pehar, izabranicima Vagnera Mansinija ostaje jedino da se zapitaju zašto nisu mogli kao večeras, ne čitave sezone, ali bar malo češće. Zamislite tim koji je zaključno sa 37. kolom postigao 40 pogodaka, dakle u proseku tek nešto više od jednog po utakmici, a koji je večeras u prvih 20 minuta tri puta tresao mrežu. Do isteka sat vremena igre Gremio je postigao praktično četvrtinu ovosezonskih ligaških golova. U redu, Atletiko Mineiro nije imao rezultatski motiv, nedostajao mu je Hulk i još par standardnih prvotimaca, ali gde je bar približno napadčko raspoloženje bilo u prošloj rundi protiv Korintijansa.

Možda odgovor na gorepomenuto pitanje dobrim delom leži u koškanju iskusnog kapitena Rafinje sa saigračem Tijagom Santosom. Na njihovom primeru jasno se videlo da postoje ogromni problemi u međuljudskim odnosima.

Od raja do pakla za četiri godine. Klub koji je 2017. godine treći put svojoj istoriji pokorio Južnu Ameriku i osvojio Libertadores, naredne sezone igraće u Seriji B i to sa još dva velikana i člana elitnog brazilskog društva G-12. Botafogo se prvim mestom u Seriji B vratio u elitu, ali tamo su ostali Kruzeiro i Vasko i praviće društvo Gremiju u takmičarskoj godini koja sledi.

Ispostavilo se da dva gola Souze i jedan Kampaza u prvom poluvremenu, kao i pogodak Daglasa Koste iz drugog dela nisu bili dovoljni za preživljavanje. Da prvak države Mineiro nije želeo lagano da propusti Gremio pokazli su golovi Dodoa i Vargasa kojima je rezultat pred odlazak na odmor smanjen na 3:2, a zatim i pogodak Hjorijana iz sudijske nadoknade kojim je dodatno ublažen poraz. Međutim i da su puleni trenera Kuke preokrenuli, ništa se ne bi promenilo. Gremio bi ponovo napustio Brazilaeirao.

Pobednik večeri je svakako Žuventud, a gubitnik Baija koja je u borbi za opstanak držala konce u svojim rukama. Trijumf nad nemotivisanom Fortalezom koja je svakako izborila grupnu fazu Libertadoresa joj je garantovao mirnu glavu i bila je na odličnom putu nakon vođstva 1:0. Međutim, dozvolila je preokret i pozdravila se sa Serijom A.

Pobednik je i ekipa Bragantina koja je u dubokoj sudijskoj nadoknadi rastužila Fluminense i zadržala direktan plasman u Libertadores. Flu je razgalio Marakanu trijumfom 3:0 protiv odavno prežaljenog Šapekoensea i u trenutku kada je meč okončan na tabeli uživo imao je željenu šestu poziciju. Koji sekund kasnije, cela Marakana saznala je da je Artur golčinom u trećem minutu sudijskog dodatka protiv Internasionala ipak poslao Fluzao u kvalifikacije za Libertadores. Nije Artur slučajno istovremeno najbolji i najvredniji igrač Red Bulove filijale - večerašnji pogodak bio mu je 11. u Brazileirau uz još osam asistencija. slučajno najbolji U istim tim kvalifikacijama u koje je gurnuo Fluminense igraće i Amerika Mineiro zbog trijumfa nad Sao Paulom.





BRAZIL 1 – 38. (POSLEDNJE) KOLO

Petak

Amerika Mineiro - Sao Paulo 2:0 (0:0)

/Santos Ademir 58, 62/

Atletiko Gojanense - Flamengo 2:0 (0:0)

/Lukao 82, Jonas Toro 90+3/

Bragantino - Internasional 1:0 (0:0)

/Artur 90+3/

Fluminense - Šapekoense 3:0 (0:0)

/Braz 49, Enrike Luiz 59, Ernandez 90+2/

Fortaleza - Baija 2:1 (1:1)

/Paulista 45+7, Pikaču 79 - Rodriginjo 25/

Gremio - Atletiko Mineiro 4:3 (3:2)

/Souza 6, 20, Kampaz 11, Kosta 59 - Dodo 26, Vargas 35, Hjorijan 90+1/

Žuventud - Korintijans 1:0 (0:0)

/Čiko 83/

Palmeiras - Seara 1:0 (1:0)

/Masedo 42/

Santos - Kujaba 1:1 (0:1)

/Braga 75 - Marlon 16/

Sport Resife - Atletiko Paranaense 1:1 (1:1)

/Mikael 29 - Kelven 43/

