Zamenik predsednika Fudbalskog saveza Srbije - Marko Pantelić, oglasio se povodom spekulacija u medijima na temu izbora selektora A reprezentacije. On je kazao kako je želja čelnih ljudi FSS ali i čitave Srbije jasna - Dragan Stojković Piksi.

"Kao neko ko je dobio mandat od Izvršnog odbora FSS da predloži selektora, a iza svega stojim svojim imenom i prezimenom, želim da istaknem da fudbalska Srbija, od severa do juga, želi Dragana Stojkovića za selektora", poručio je Pantelić.

On kaže da nije sporna ni želja legendarnog asa jugoslovenskog fudbala...

"Sa njim su obavljeni razgovori, ali mora o svemu da razmisli jer poznato je da ima obaveze u Kini. I to je jedina istina kada se radi o izboru selektora nacionalnog tima. Dragan Stojković je bio i ostao naš prvi izbor. Razgovarali smo otvoreno i svi bismo bili srećni kada bi se on prihvatio selektorskog posla. Ne želim ni gram sumnje u našu iskrenu želju da poverimo ovu odgovornu funkciju legendi srpskog i jugoslovenskog fudbala. Očekujemo narednih dana Stojkovićev odgovor, nadamo se pozitivan. To je jedini razlog zašto još nismo izabrali novog selektora".

Pantelić je potom još jednom podvukao, prebacujući lopticu u Stojkovićevo dvorište:

"Savez nije sporan, Srbija hoće Piksija, odluka je samo na Piksiju. Sve bi, dakle, trebalo da bude poznato u narednih nekoliko dana, jer iskreno više nemamo vremena da čekamo, mora uskoro da se izađe sa definitivnim predlogom pred IO FSS", zaključio je Marko Pantelić.