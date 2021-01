Kasper Šmajhel – Kristijan Fuhs, Ves Morgan, Robert Hut, Dani Simpson – Dani Drinkvoter, N’Golo Kante, Mark Albrajton, Rijad Marez – Šinđi Okazaki, Džejmi Vardi. Sa klupe su ulazili Fernando Uljoa, Danijel Amarti, Džefri Šlup… Tim koji će navijači Lestera znati da izdeklamuju i da ih probudite u pola noći. Tim koji je mimo svake logike osvojio titulu Premijer lige. Legende engleskog fudbala. Dok su bili zajedno. Kad su se razdvojili – kako ko. Kante je u Čelsiju, Marez u Mančester Siti, Vardi i dalje cepa mreže u Lesteru… A Deni Drinkvoter… On putuje na pozajmicu u Kasimpašu.

BeIN Sport javlja da je sve dogovoreno i da će igrač koji je posle šampionske sezone u Lesteru za 40.000.000 evra prešao u Čelsi, a zatim sakupio i tri nastupa za reprezentaciju Engleske karijeru nastaviti u Turskoj pošto u Londonu za njega nije bilo mesta.

Presudio mu je verovatno incident na utakmici U23 ekipe Plavaca sa Totenhemom. Uklizao je Deniju 16-godišnji Alfi Devin, nije to ovaj mogao da mu oprosti pa ga je pokosio sa leđa i umalo izazvao tuču na terenu.

Kap koja je prelila čašu, jer čovek koji je bio nezamenjiv u tandemu sa Kanteom poslednjih meseci češće se po novinama pojavljuje zbog problematičnih situacija no zbog fudbala. Desilo se to i na pozajmici u Barnliju u kome je odigrao samo jednu utakmicu pošto je pretučen u noćnom klubu i posle šest meseci je vraćen Čelsiju. Usledila je nova pozajmica u Aston Vilu gde takođe skoro da nije igrao da bi se letos vratio opet u Čelsi ali ga više niko nije hteo. Ima bogat ugovor do 2022. koji niko nije hteo da preuzme i ostao je na Stamfordu.

Sve dok se Kasimpaša nije isprsila. Navodno, hteli su ga i Šalke i Keln, klubovi iz Rusije i SAD, ali izgleda da su Turci pobedili.

A Drinkvoter će uvek biti legenda Lestera. I bolna uspomena Čelsija u kome je samo pet puta bio starter.

Kasimpaša je inače iz Anderlehta na pozajmicu dovela i Isaka Telina, koji se pominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde.

