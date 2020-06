Odavno Serija A nije bila tako neizvesna. Obično bi Juventus u godinama za nama rešio dilemu oko pitanja prvaka, bilo bi poznato i ko će najverovatnije u kontinentalna takmičenja, a nekako bi se poprilično izdvojili oni najslabiji koji konstantno u finišu jure slamku spasa.

Ovako, Juve, Lacio i Inter bore se u trci za skudeto, Atalanta i Roma za poslednje mesto koje garantuje izlazak u Ligu šampiona, dok Milan, Verona, Parma i Bolonja vode borbu za finalnu kartu za izlazak u Evropu sledeće sezone. Sasuolo i Kaljari su u zlatnoj sredini, na pola puta od borbe za plasman u Ligu Evrope i ispadanja iz Serije A. Fjorentina mora da bude oprezna ako ne želi da bude usisana u bitku za opstanak, dok će Udineze, Torino, Sampdorija, Đenova i Leće u boj, verovatno do samog kraja, za očuvanje prvoligaškog statusa.

Dve utakmice današnjeg programa najboljeg fudbala na Čizmi trebalo bi da obeleže favoriti Atalanta i Inter. Prvopomenutoj u Bergamu gostuje Sasuolo (19.30), dok na Đuzepe Meacu stiže Sampdorija (21.45).

Slavlje igrača Atalante (©Shutterstock)

Atalanta je platila najveću cenu prekida sezone. Dovoljno je pogledati rezultate poslednjih sedam utakmica Boginje u prvenstvu i Ligi šampiona: Šest pobeda i jedan remi uz gola razliku 28:10, odnosno četiri gola u proseku po meču. Josip Iličić je u novoj godini prosto briljirao i bio je, bez sumnje, najbolji igrač u Italiji u prva dva i po meseca 2020. Odmah iza njega bila je čitava mašinerija predvođena Papuom Gomezom.

Trener Boginje provincije Đan Pjepo Gasperini uspeo je da regeneriše i Kaldaru koji je u Milanu ličio na bivšeg igrača, baš kao što je to bio slučaj sa Pašalićem, De Ronom i Iličićem. Jednostavno, Gasp je neka vrsta fudbalskog kralja Mide, pošto igrača kog dotakne pretvara u šampiona. Nije dobra reklama za Atalantu kada su u pitanju prodaje igrača, ali je činjenica da niko od fudbalera koji su napustili Bergamo, i to za veliki novac, nije napredovao i nije ni izbliza dostigao nivo iz Atalante. Lista je podugačka, od Kaldare i De Rona koji su se vratili, preko Spinacole, Kesija, Kontija do Galjardinija, Mančinija, Kristantea i drugih.

Igrači Atalante će imati i posebnu motivaciju. Bergamo je grad koji je platio veliku cenu pandemije koronavirusa. Reč je o gradu u kome je smrtnost tokom tri meseca najjačeg udara epidemije porasla za čak šest puta. Koliko je udarac bio veliki za grad govori i činjenica da su tifozi Atalante bili protiv nastavka sezone i pored odličnih šansi Boginje da u Ligi šampiona u avgustu napravi darmar.

Gasperini je pronašao svoju dimenziju u Bergamu. O tome svedoči njegovo odbijanje da preuzme prošlog leta Romu uz platu gotovo dva puta veću od ove koju ima u Atalanti. Gasp je naučio lekciju sa Interom i ne želi više da ponovi grešku. Negativna okolnost za Boginju bi moglo da bude pravilod da Gasperinijevi timovi na dizel pogon: potrebno im je vreme da bi ušli u ritam i uhvatili zalet. Imajući u vidu da je ovaj nastavak sezone u suštini početak, Atalanta bi mogla da bude neprepoznatljiva u prvih par okršaja i to bi mogla da bude šansa Rome.

Asamoa i Kvaljarela u duelu (©Shutterstock)

Što se tiče drugog favorita, Intera, kormilar Antonio Konte je prelomio: Pokušaće da se vrati u trku za skudeto sa Eriksenom u ulozi ofanzivnog pleja i napadačkim tandemom Lautaro Martinez i Lukaku. Italijanski trofejni stručnjak je uspeo da revitalizuje danskog internacionalca, ali će sada morati da odradi jednako važan posao sa Lautarom Martinezom. Konte će sa Argentincom morati da poradi na psihološkom planu, a Marota na ekonomskom. Lautaro je već video sebe u dresu Barselone sa Mesijem i 10.000.000 evra na bankovnom računu. Prvi korak ka povratku u normalnost bi trebalo da napravi uprava kluba potpisujući novi ugovor sa napadačem i značajnim povećanjem plate koja sada iznosi 1.500.000 evra.

Problem Intera u 2020. godini, kada je počeo pad Konteovog tima, jese mali broj postignutih golova. Na 10 utakmica u Serije A i u Kupu Italije u tekućoj godini, Nerazuri su zatresli mrežu više od jednog puta na samo tri utakmice. Malo za tim koji ima ambicije da osvaja trofeje. Signali koji su stigli sa San Paola, revanš utakmice polufinala Kupa Italije nisu bili, u tom smislu, ohrabrujući.

Lukakuova korpulencija upućuje na zaključak da ćemo morati da sačekamo par utakmica da bi ga videli u optimalnoj formi. Pravilo je da visoki i teški fudbaleri sporije ulaze u formu od niskih i lakših. Zato je još više neophodno da Lautaro što pre razbistri glavu i pomiri se sa idejom da u Barselonu ne može da pređe ako Katalonci ne plate raskidnu klauzulu.

U ovoj sezoni, Interu su nedostajali golovi igrača veznog reda. Brozović i Barela će morati da podnesu teret pozicije Eriksena. Od njih se očekuje više trčanja i pokrivanja u defanzivnoj fazi igre. Postavka tima sa Eriksenom u ulozi ofanzivnog pleja će takođe učiniti delikatnijom ulogu Kandreve ili Mozesa na desnom odnosno Janga ili Biragija na levom boku. Tajna Konteovog uspeha u Čelsiju, pored maestralnog Azara, bili su upravo spoljni vezni Alonso i Mozes.

U odbrani, mladi Bastoni se ustalio u startnoj postavi na račun iskusnog Godina koji već traži novi klub gde bi mogao da nastavi karijeru, uz garancije veće minutaže. De Fraj, Škrinjar i Handanović, uz retke kikseve, predstavljaju najstabilnije stubove Interovog tima.

Na meču protiv Sampdorije neće biti Sensija. Malerozni igrač Nerazura koji je bio najbolji fudbaler Intera u prvom delu sezone ponovo se povredio. U najboljem slučaju Sensi će se vratiti polovinom jula na raspolaganje Konteu. Pod znakom pitanje je i Vesino, koji je zbog povrede preskočio meč sa Napolijem prošle subote.

SERIJA A - ODLOŽENE UTAKMICE 25. KOLA

Subota

Torino - Parma 1:1 (1:1)

/Enkulu 15 - Kucka 31/

Verona - Kaljari 2:1 (2:1)

/Di Karmine 14, 26 - Simeone 43/

Nedelja

18.30: (1,38) Atalanta (5,00) Sasuolo (7,75)

20.45: (1,35) Inter (5,00) Sampdorija (9,00)

*** kvote su podložne promenama

