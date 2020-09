Nema nikakve dileme da je Atletik Bilbao bez konkurencije, da ne kažemo jedini na listi klubova u kojima Havi Martinez želi da nastavi, verovatno i okonča karijeru. Od pregovora Bajerna i kluba sa San Mamesa zavisi koliko će brzo transfer biti ozvaničen.

Bajern 32-godišnjeg defanzivnog vezistu ceni na 12.000.000 evra, mada je spreman da ga pusti i za manje od 10.000.000 ukoliko se Martinez odrekne dobrog dela prihoda namenjenih za godinu koja mu je preostala sa bavarskim timom. U trenutku kada se dve strane budu našle na zajedničkoj zemlji Bask će potpisati dvogodišnji ugovor sa Lavovima, moguće uz opciju produžetka na još godinu dana.

Posle osam godina na Alijanc Areni, korpulentni fudbaler nikad nije bio bliži povratku u domovinu. Sezona iza nas, nagovestila je rastanak sa najvećim nemačkim klubom za koji je zabeležio 16 nastupa u Bundesligi i sedam u evropskoj eliti – u oba takmičenja ostao je bez golova i asistencija, iako mu to i nije primarna uloga. Otkako je postao član minhenskog giganta koji ga je doveo aktiviranjem izlazne klauzule od 40.000.000 evra, ne zna šta znači sezona bez titule državnog prvaka, a uz to je osvojio i dve Lige šampiona. Sada, nešto manje od deceniju kasnije spreman je da San Mames, na kojem je igrao od 2006. do 2012. godine, obogati ogromnim iskustvom koje je sakupljao u jednom od najvećih timova Evrope i Sveta.

U Bajernu je, najviše pod trenerskom palicom Pepa Gvardiole naučio da pruža vrhunske partije na poziciji centralnog odbrambenog igrača iako je po vokaciji zadnji vezni. Jer španski stručnjak je neko ko voli da pomera defanzivne veziste u zadnju liniju, to je nebrojeno puta radio u Mančester Sitiju sa Fernandinjom ili Havijerom Maskeranom u Barseloni.

Da se vratimo na Martineza i Bilbao. Možda sati, možda dani dele 32-godišnjaka od ponovnog ujedinjenja sa prvim klubom sa kojim je nastupao u elitnom rangu španskog fudbala. Bilbao je prošlu sezonu Primere završio na 11. poziciji, cilj je naravno povratak među prvih šest timova, a Havi je pojačanje koje bi učvrstilo ekipu i dalo joj iskustvo o kojem niko od trnutnih članova ne može ni da sanja. Znamo da u Bilbau igraju samo Baskijci, da su ulazni transferi retki, tako da klub sa severoistoka Španije ne bi smeo da propusti ukazanu šansu da vrati davno odbeglog sina.

