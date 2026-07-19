Odbijeno 2.000.000 evra za Sameda Baždara
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 14:01
Tri kluba su dosad pokazala interesovanje za reprezentativca Bosne i Hercegovine
Sva je prilika da Samed Baždar u narednoj sezoni neće igrati Treću ligu Španije. Makar takvi glasovi stižu sa La Romarede, nekoliko sedmica pošto je čuveni klub ispao iz Segunde. Neće, pre svega jer je Baždar mlad igrač na kome Španci mogu da zarade novac kako bi rešavali nagomilane ekonomske probleme. Jedina je nevolja što zasad željene sume na tržištu nema na vidiku.
Zato je Saragosa, prema navodima lokalnog lista Periodiko Aragon, odbila zvaničnu ponudu Sankt Galena za nekadašnjeg špica Partizana. Švajcarci su bili spremni da plate okruglo 2.000.000 evra i da u ugovor dodaju još 15 procenata od naredne prodaje, ali čelnici kluba u kome je nekada igrao, a kasnije bio trener legendarni Radomir Antić, nisu želeli da prihvate te uslove.
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S jedne strane – opravdano. Valja podsetiti da je Baždar pre dve godine napustio beogradske crno-bele u poslu vrednom 3.000.000 evra, koji je Saragosa platila u dve jednake rate. Zato sada na La Romaredi žele makar identičnu sumu na ime obeštećenja za momka koji je prolećni deo minule sezone proveo na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji.
Baždar je ovog leta bio meta još dva evropska kluba. Želeli su ga austrijski Šturm iz Graca i švedski AIK, međutim, ni njihova platežna moć nije dozvolila da se uđe u konkretne pregovore sa Saragosom, koja je još ranije nagovestila da želi makar da izvuče uložen novac u napadača iz „klase 2004“.
„Nećemo stavljati nijednog igrača na tržište po svaku cenu. Saragosa je značajno investirala u Baždara i on mora da opravda tu investiciju na terenu. Nećemo ga se lako odreći. Ako ne stigne dobra ponuda koja u potpunosti odgovara ceni koju smo mi platili, on neće otići. Trener Ibai Gomes ozbiljno računa na njega, a za nas je Samed velika sportska garancija“, izjavio je sportski direktor Lalo Arantegi.
U međuvremenu, Baždar je bio i deo selekcije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, ali mu je Sergej Barbarez ukazao šansu na svega 28 minuta tokom susreta prvog kola grupne faze protiv Kanade, dok u nastavku turnira više nije ulazio u igru. Ostaje da se vidi hoće li finiš letnje pijace doneti ponudu koja će zadovoljiti apetite čelnika posrnulog španskog velikana.