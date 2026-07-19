Odbijeno 2.000.000 evra za Sameda Baždara

S jedne strane – opravdano. Valja podsetiti da je Baždar pre dve godine napustio beogradske crno-bele u poslu vrednom 3.000.000 evra, koji je Saragosa platila u dve jednake rate. Zato sada na La Romaredi žele makar identičnu sumu na ime obeštećenja za momka koji je prolećni deo minule sezone proveo na pozajmici u poljskoj Jagjeloniji.

Baždar je ovog leta bio meta još dva evropska kluba. Želeli su ga austrijski Šturm iz Graca i švedski AIK, međutim, ni njihova platežna moć nije dozvolila da se uđe u konkretne pregovore sa Saragosom, koja je još ranije nagovestila da želi makar da izvuče uložen novac u napadača iz „klase 2004“.

„Nećemo stavljati nijednog igrača na tržište po svaku cenu. Saragosa je značajno investirala u Baždara i on mora da opravda tu investiciju na terenu. Nećemo ga se lako odreći. Ako ne stigne dobra ponuda koja u potpunosti odgovara ceni koju smo mi platili, on neće otići. Trener Ibai Gomes ozbiljno računa na njega, a za nas je Samed velika sportska garancija“, izjavio je sportski direktor Lalo Arantegi.

U međuvremenu, Baždar je bio i deo selekcije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, ali mu je Sergej Barbarez ukazao šansu na svega 28 minuta tokom susreta prvog kola grupne faze protiv Kanade, dok u nastavku turnira više nije ulazio u igru. Ostaje da se vidi hoće li finiš letnje pijace doneti ponudu koja će zadovoljiti apetite čelnika posrnulog španskog velikana.