Pojačanja su na pragu, a odlasci – stopirani. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić tvrdi da niko od nosioca igre u Ljutice Bogdana 1a neće moći da ode pre kraja evropskih kvalifikacija. I takav stav ilustruje sledećom informacijom.

“Dobili smo pre nekoliko dana 4.500.000 evra ponudu za Mirka Ivanića, ali smo rekli da ne može da ide. To je odlična cifra za igrača koji je 1993. godište, ali prvi čas matematike – 4.500.000 evra je manje od 20.000.000 koliko nam donosi Liga šampiona”, kaže Terzić.

To inače nije jedina ponuda koja je proteklih dana stigla na crveno-belu stranu Topčiderskog brda.

“Konkretnu, pisanu ponudu nismo dobili, ali usmeno imamo i za Veljka Nikolića, Željka Gavrića i Njegoša Petrovića. Ono što je bitno, je da kostur tima ne može da ide”.

Otići će možda samo Nemanja Milunović, kome je istekao ugovor, dok je posle najavljenog dolaska Aleksandra Kolarova i Milan Rodić zainteresovan da se ponovo otisne u inostranstvo. Ali…

“Istina je da je Rodić tražio razgovor. I razgovarali smo jutros Dejan Stanković, Mitar Mrkela i ja sa njim i rekli mu da ne može da ide. Poštujemo sve što je uradio, svesni smo njegovog doprinosa i da je klub zaslužio da mu se revanšira, ali interes Crvene zvezde je iznad interesa pojedinca. Dolazak Saleta Kolarova nema nikakve veze sa odlaskom Milana Rodića”.

Uostalom, Kolarov je planiran da više igra kao štoper, pa Zvezda i dalje kuburi sa levim bekovima na dugoročnom planu. Prošlog leta je postojala ideja da to bude Filip Mladenović, ali već ove je on progašen za najboljeg igrača poljske Ekstraklase i sada je to nerealno.

“Prošle godine smo imali želju da dovedemo Mladenovića iz Poljske za levog beka, ali on je imao negativna iskustva iz prošlog perioda u Crvenoj zvezdi i nije želeo da se vrati. Zvezda je tada bila kakva je bila i nadam se da se ta vremena više nikad neće vratiti”.

Sada je pak sasvim drugačiji klub. Toliko drugačiji da kad se povede priča o statusu El Fardua Bena…

“Ben voli Crvenu zvezdu, Beograd i Srbiju. Mislim da su velike šanse da on završi karijeru u Crvenoj zvezdi. Razgovarali smo pre neki dan i on želi da kupi stan u Beogradu, želi da ostane ovde da živi za stalno”.

Najavio je Terzić i ostanak Milana Pavkova.

"Ostaje Pavkov sigurno. On je jedini krivac za tretman koji ima. Da nije dobio žuti karton protiv IMT-a u Kupu on bi sigurno bio starter u finalu. Poslednjih meseci je bio pravi Pavkov, Deki Stanković mi je rekao da to nije isti igrač ove i prošle sezone".

Tema je bio i trenerov status. Stanković je nedavno produžio ugovor iako se pominjalo da ga hoće Sampdorija.

"Mi nijednog trenutka nismo dovodili u pitanje ostanak Dejana Stankovića. Prija nam interesovanje drugih klubova, ali ne treba da žuri. Počeli smo ovde projekte koje treba da završimo, a otići će kada bude zreliji i kada bude pravo vreme", istakao je Terzić.